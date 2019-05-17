Регулярно от чиновников и коммунальных служащих всех уровней слышу любимую присказку: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Они повторяют это, как мантру. Вот и глава моего любимого города Сургута Вадим Шувалов сегодня об этом напомнил.

Но что-то пока никакого эффекта.

Потому что, на самом деле (никого не хочу расстраивать), чисто там, где убирают. А не мусорят там, где нет людей. Вообще нет. Где-то в другой галактике — в нашей проблемы с космическим мусором все же есть.

Вот это причитание (извините): «Сургутяне, доносите пакеты с мусором до баков — оставлять их у подъезда или квартиры неприемлемо!». Тем сургутянам, которые не способны донести пакет с мусором до баков, на все эти призывы плевать. Они, скорей всего, их и не прочитают. Им и в таких условиях нормально живется. Но большинство же доносит пакет с мусором до бака, фантик от конфетки — до мусорки. Чем провинилось большинство?

Да, привлекать полицию и наказывать мусорящих — прекрасная идея. Штрафы мотивируют к аккуратности. Но, мне кажется, к каждому свинтусу полицейского не приставишь. Да и пакеты по дворам часто растаскивают не люди, а бродячие собаки (тоже, кстати, мало приятного).

Все эти грязные дворы и обочины дорог, переполненные мусором баки и урны — это всего лишь результат бездействия коммунальных служб города и безответственного отношения к делу управляющих компаний. Можно просто посмотреть на фото, выложенные Вадимом Шуваловым и другими сургутянами в соцсетях.



Фото: vk.com/public126576411

Заваленные мусором газоны. По цвету мусора можно определить, что он разной давности: посветлее, потемнее, аккуратно упакованный в мешочки и раскиданный россыпью. У меня только один вопрос — сколько надо не убираться, чтобы был такой срач? Ответ тоже один — надо просто не убирать. Вообще.

Зачем ждать общегородского субботника, если можно последовательно и ежедневно убирать от мусора каждый клочок очистившийся от снега земли? Нужны ли будут эти масштабные экологические акции со сбором «статысячтонн» мусора, если ежедневная работа будет налажена? Как изменится город, если правильно организуют места и конструкции для сбора мусора? Очень хочется, чтобы наши дети знали это без поездок в Стокгольм.

И еще. Когда ты идешь по городу, газоны которого завалены мусором, а урн нет — гораздо проще подкинуть еще одну бумажку. Грязнее уже не станет. Совсем другое дело первым начать сорить.

Ну и, если завтра Сургут не накроет буря (синоптики ожидают), выходите на субботник. Кто, если не вы, приведет этот город в порядок.