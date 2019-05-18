Уважаемые работники музеев!

Поздравляю вас с Международным днем музеев!

Музейное пространство нашего города неповторимо. Наши музеи – не просто сокровищницы уникальных экспонатов и произведений искусства, хранители истории и богатейших культурных традиций сургутской земли для нынешнего и будущих поколений. Сегодня это культурные центры.

Отрадно, что музейное дело в нашем городе в руках увлеченных и высокопрофессиональных специалистов. Уважаемые работники музеев, вы участвуете в просветительской и научно-исследовательской деятельности, проводите конкурсы, выставки, культурно-образовательные мероприятия для школьников и молодежи, внедряете самые современные формы работы. Ваш вклад в сохранение историко-культурного наследия Сургута, патриотическое воспитание и формирование культурно-образовательной среды бесценен!

От лица всех сургутян выражаю вам искреннюю благодарность за неутомимый энтузиазм и стремление сделать музейные коллекции максимально доступными и интересными, а культурную жизнь Сургута ярче и насыщеннее!

Желаю вам новых идей, успешных проектов, мира и семейного благополучия!