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​Крепчает

Сотрудники Россельхознадзора и транспортной прокуратуры доблестно обнаружили и уничтожили в Сургуте 67 килограмм… барабанная дробь! – тротила? Наркоты? Ядовитых веществ? Нет, яблок! Ура, товарищи. Яблоки были из Беларуси, что нынче запрещено, поскольку кто его знает, какие именно яблоки маркируют в члене ЕЭС и ОДКБ, вдруг они из Польши? Очень даже может быть, что из Польши, этого логова НАТО. Мы им санкциями по мордасам, а они нам, значит, тихой сапой, через Беларусь, забрасывают свои боевые яблоки. Но вовремя обнаружили и обезвредили, у-ф-ф. Витамин не пройдет.

Кто пострадал при этом? Полякам, если это они, за яблоки-то уже заплатили. И белорусским хитрым перепродавцам, скорее всего, тоже. Пострадал, в итоге, отечественный бизнес, но так ему и надо, конечно же. Надо свои выращивать. А еще пострадали, я считаю, дети, старики, малоимущие, которые могли бы поучаствовать в уничтожении этой партии яблок, на безвозмездной с обеих сторон основе. Как говорится, и овцы сыты, и волки целы.

Но яблоки уничтожили, как сообщается, «механически».

Те же, кто сам выращивает, тоже действуют в русле политики партии и правительства – «ведьму сжечь!». В конце апреля Национальная мясная ассоциация накатала письмо вице-премьеру Алексею Гордееву, в котором попросила правительство запретить частным лицам ввозить в Россию хамон и пармезан. Минсельхоз и Роспотребнадзор инициативу быстренько поддержали – нечего нашим гражданам тащить домой всякую буржуйскую нечисть.

А глава входящего в НМА «Мираторга» Виктор Линник обессмертил свое имя, поделившись сокровенным знанием, что хамон, дескать, нужно трескать в Испании, а пармезан – во Франции (то есть в Италии уже нельзя?). И добавил: «Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы».

«Балаболы» обиделись, включая, кстати, ушедшего недавно Сергея Доренко. А в Минсельхозе приняли «соломоново» решение: норму ввоза по 5 кг на лицо оставить, но полномочия Роспотребнадзора по контролю расширить – ведомство получит право изымать и уничтожать ввезенное, в том числе в ручной клади, если эпизоотическая обстановка в стране происхождения продукта не благоприятна. Свиной грипп Роспотребнадзору в помощь – «закрыть» ту или иную страну совсем несложно, что прекрасно видно на примере той же Беларуси, молочная и мясная продукция которой регулярно попадает в бан. В зависимости, видимо, от роста сбыта в России.

Соответствующие законодательные поправки будут рассмотрены 3 июня, ждем-с.

Ну и вишенкой на торте крепчающего патриотизма видится инициатива депутата Госдумы г-на Емельянова. Если бы он немного просчитал последствия предлагаемого, возможно, призадумался бы. Но нет, депутат, ничтоже сумняшеся, предлагает ввести уголовную ответственность за распространение «санкционных сведений». И поясняет, о чем речь: «Если вы в своем материале говорите, что вот эта компания взаимодействует с компанией, которая уже под санкциями, вы тем самым выдаете информацию в отношении второй компании тоже… Вот вам уже конкретная ситуация, когда будет действовать этот закон. Если выдаете нашу компанию, которая взаимодействует с подсанкционной, вы же понимаете, что вы делаете?». До пяти лет тюрьмы.

Ну что ж, некоторые подразделения Сургутнефтегаза, как известно, находятся под санкциями. Например, Сургутнефтегазбанк или НПЗ в Киришах, и даже Сургутмебель. А вообще, список длинный: там и Северсталь, и Силовые машины, и Роснефть, и Новатэк, и Газпромбанк, и ВТБ, можно продолжать довольно долго. Понимаете, да? Теперь о сотрудничестве с ними, – молчок. В итоге компании из санкционного списка получат еще пинка и от Родины: де-факто выпадут из внутренней повестки, станут неприкасаемыми, изгоями, о которых лучше вообще не упоминать.

Еще веселее станет, если «санкционные сведения» будут компрометировать официальные или просто физические лица. Не дай бог засветить кого-нибудь рядом с Валентиной Матвиенко, Сергеем Нарышкиным, Дмитрием Козаком, Дмитрием Рогозиным, Вячеславом Володиным, Еленой Мизулиной, Игорем Сечиным и другими звучными фамилиями! Чур меня. Нету этих людей в природе.

В общем, из серии «назло маме отморожу уши». Похоже, что инициаторы и исполнители не очень понимают, к чему на самом деле ведут их запреты. Наверняка думают – чего бы еще такого запретить? Стоять под дождиком, если тучку пригнало с Запада? Запретить носить обувь? Ввести официальные списки Тех-Кого-Нельзя-Называть?

Читайте предыдущую статью Олега Владимирова о сложной коммуникации власти и общества в России.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 251, комментариев: 2


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Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 10:36
Не поддерживаю "не надо уничтожать, отдайте бедным".
Потому что если эти 57 кг отдать бедным, то государство (в рамках социальной поддержки неимущих) не купит для у местного сургутского яблоковода 57 кило яблок, он не получит прибыль, не заплатит с этих денег налоги. Тем самым будет нанесён ущерб государству. Только трактором!
Флудер
не нравится
Сегодня в 10:45
Простая математика. Килограмм яблок стоит 100 рублей. Минус себестоимость, минус прочие расходы. Получится, что от продажи килограмма яблок предприниматель получит 60 рублей прибыли. Минус явные и скрытые налоги (60%). Имеем 24 рубля чистой прибыли с килограмма. Это - стоимость отправки одного почтой налогового уведомления об имеющейся налоговой задолженности в 3 копейки. Итого имеем 57 неотправленных почтовых уведомлений! На общую сумму 1 рубль 71 копейка!

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