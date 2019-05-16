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​Артем Кириленко: Проблемы дольщиков ЖК «Уютный» не новы для Сургута и всегда находятся на особом контроле губернатора и правительства Югры

Зампредседателя думы Сургута о вкладчиках «Северстроя», которые боятся остаться без квартир

Дольщики строительных компаний «Дорожно-эксплуатационное предприятие» и «Северстрой» обращаются к чиновникам и депутатам Сургута и Югры за помощью — семьи-вкладчики переживают, что могут остаться без квартир и денег. Застройщики уже срывали сроки сдачи домов в жилых комплексах «Уютный», «Любимый», «Ривер Хаус» и «Кедровый».Заместитель председателя думы города Артем Кириленко побывал на строительной площадке одного из ЖК и поделился мнением о ситуации, которая сложилась у сургутских дольщиков:

На днях в адрес депутатов поступили обращения от сургутян – дольщиков ЖК «Уютный» с просьбами о помощи, жалобами на застройщика – компанию «Северстрой», которая затягивает сроки сдачи жилья. Благодаря СМИ и активным гражданам ситуация сегодня активно обсуждается среди горожан. Общественное мнение расколото: одни осуждают дольщиков за невнимательность и излишнюю доверчивость, другие считают, что от такого никто не застрахован.

Мне кажется, что в данном случае нельзя чрезмерно критиковать людей, покупающих жилье на стадии «котлована». Ведь у каждого свои финансовые возможности, географические предпочтения, а некоторым просто принципиально хочется жить в новой, современной квартире, а не в старом, морально устаревшем доме.

На их месте мог бы оказаться любой, поэтому не нужно их осуждать и злорадствовать.

Это наши жители, несколько сотен сургутян, семьи с маленькими детьми, большими жизненными планами и надеждами на лучшее.

Сегодня важно держать этот вопрос на контроле и взаимодействовать и с застройщиками, и с дольщиками. Поэтому депутаты Думы города обратились к руководству компании «Северстрой» и Администрации Сургута с запросами относительно предпринимаемых мер по решению проблем со строительством ЖК «Уютный» и графиков выполнения работ. В данном случае механизмов влияния на данную ситуацию у муниципалитета, конечно, не так много, но мы будем стремиться использовать любую, способную на нее повлиять и в итоге помочь людям. При необходимости будут задействованы механизмы контроля Партии «Единая Россия».

Проблемы, подобные тем, с которыми столкнулись дольщики ЖК «Уютный», к большому сожалению, не новы в нашем городе и всегда находятся на особом контроле Губернатора Югры и Правительства округа. А зная принципиальную позицию Натальи Владимировны, её стремление помочь людям, а также опираясь на имеющийся опыт решения подобных вопросов в городе, считаю, что ситуация будет выправлена.

P.S. Сегодня с утра побывал на объекте, работы, хоть и вяло ведутся, оба крана работают.

Фото: А. Андронов

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Сегодня в 17:09, просмотров: 95, комментариев: 2


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Комментарии:
sst
не нравится
Сегодня в 17:21
едрисня всех спасет...
Флудер
не нравится
Сегодня в 17:31
Надо срочно построить храм, помолиться всем миром - и проблема решится!

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Мнения

​Артем Кириленко: Проблемы дольщиков ЖК «Уютный» не новы для Сургута и всегда находятся на особом контроле губернатора и правительства Югры

​Артем Кириленко: Проблемы дольщиков ЖК «Уютный» не новы для Сургута и всегда находятся на особом контроле губернатора и правительства Югры
Зампредседателя думы Сургута о вкладчиках «Северстроя», которые боятся остаться без квартир
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