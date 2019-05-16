​Недострой в центре Сургута может стать социальным объектом

Недостроенное здание, расположенное на пересечении улиц Майская и Декабристов, может стать социальным объектом. На сегодняшний день строительные работы ведет компания «Сибпромстрой-Югория». Объект готов на 76 %, однако уже сейчас собственник обсуждает с возможными партнерами судьбу долгостроя.

История долгостроя

В 1990 году земельный участок, на котором располагается этот недострой, был отдан «Сургутнефтегазу» для строительства столовой на 180 человек. Однако общепит так и не открылся. Спустя пять лет, в 1995 году, разрешение на строительство было переоформлено на АОЗТ «Северный путь». Но объект оставался в незавершенном виде. Следующим его владельцем стала администрация Сургута. Здание купили, чтобы в дальнейшем сделать из него расчетно-кассовый центр. Из-за отсутствия бюджетных средств и эта идея осталась нереализованной.

В 2008 году владельцем здания стало ЗАО «Стройтранс», а в 2014-м оно перешло к ООО «Сибпромстрой-Югория». Для последней компании эту покупку можно назвать невольной — Сибпромстрой выступал гарантом по кредиту у предыдущей компании.

Что застройщик планирует делать с объектом?

На сегодняшний день собственник здания — компания «Сибпромстрой-Югория» — рассматривает варианты аренды и продажи данной постройки. Об этом в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС рассказал заместитель директора компании Николай Епифанов.

«Потенциальные арендаторы и покупатели имеются — здание высокой степени готовности расположено в самом центре города.

Мы уверены, что его было бы логично использовать, например, для организации дополнительного образования, создания музея или под другие социально важные для города цели.

Но с подобной инициативой необходимо выходить администрации Сургута», — пояснил замдиректора строительной компании.

Также он отметил, что строительство ведется законно — на руках у представителей компании имеются все необходимые документы.

Основной профиль работы «Сибпромстроя» — строительство жилых домов. По версии источников ИА СИА-ПРЕСС, так как объект не является приоритетным, компания выражает готовность продать готовую постройку по цене покупки — ориентировочно эта сумма может составлять более 200 миллионов рублей.

Отметим, что в телефонном разговоре представитель застройщика данную цифру не подтвердил. «Бизнес, устанавливая цену на объект, исходит из текущей рыночной ситуации. Пока мы не занимались оценкой стоимости», — прокомментировал этот вопрос Николай Епифанов.

В компании не назвали и конкретных сроков сдачи объекта, однако пояснили, что в случае потребности строительство будет окончено в кратчайшее время.

Имеет ли администрация Сургута виды на здание?

Представители мэрии города недавно побывали на объекте строительства. По словам заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрия Валгушкина, при необходимости здание «Сибпростроя» будет рассмотрено чиновниками для размещения там образовательного или медицинского объекта.

«Конкретных планов пока нет, но если городу понадобится здание под соцобъект, одним из вариантов станет эта постройка. Однако решение будет зависеть и от окружного правительства», — пояснил замдиректора ДАиГ.

Как объект предлагали использовать?

В 2013 году в рамках проекта «О чем говорят» издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский и главный редактор ИА СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов обсуждали судьбу этого здания. «В свое время я, по-моему, даже кому-то из руководителей города говорил: возьмите это здание, которое на перекрестке Майской и Декабристов, выкупите, вложите деньги в реконструкцию — в настоящую, а не силами Равшана и Джумшута — и сделайте там Дом творчества юных», — заявлял издатель «НГ».

В феврале 2019 года сургутский предприниматель Владимир Самборский предложил создать на базе объекта реабилитационный центр для лечения детей с ДЦП.

«Я выступил с этим предложением к губернатору Наталье Комаровой. Есть практически готовый проект важного медицинского учреждения, но никакой реакции не поступило. А в Сургуте и близлежащий территориях проживает порядка двух тысяч детей с таким отклонением», — отметил в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС бизнесмен.