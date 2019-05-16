Свято место пусто

Прошлым летом ходила на собрание для будущих крестных родителей в один из сургутских храмов.

Батюшка — человек красноречивый и располагающий к себе, прочитал для собравшихся (нас было человек 30) лекцию, а потом стал отвечать на вопросы. Один парень, держа на руках годовалого мальчугана, бескомпромиссно и, я бы сказала — с вызовом, заявил: «Вы говорите, что в следующее после крестин воскресенье нужно будет прийти с крестником в храм. А я не считаю, что посещение храма обязательно. Моя вера — внутри меня, мне не нужно куда-то ходить для того, чтобы помолиться».

Батюшке такие речи наверняка было слышать не впервой. Он вздохнул, сложил руки за спину и спросил:

«Конец света настанет тогда, когда не останется ни одного верующего, а церкви опустеют. Но смотрите, сколько вас здесь собралось, сколько детей. Немало, правда? И так каждую неделю на этих собраниях. С таким притоком новообращенных в веру храм, наверное, должен ломиться от прихожан... Но, как вы думаете, сколько человек приходит на утреннюю литургию по воскресеньям? — батюшка выдержал положенную паузу и добавил: — Семь человек. Чаще — пять».

Мне сегодня вспомнились эти его слова, когда я увидела проект храма в Екатеринбурге, вокруг которого в последние дни развернулась настоящая бойня.

(Фото: фонд Святой Екатерины)

Оцените размах. Почти Вавилонская башня. С соответствующей драмой.

Один лишь вопрос: для кого? Для пяти прихожан по воскресеньям?