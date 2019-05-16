​Силиконовая пойма

«...Наша задача создать научно-образовательный центр нового формата и окружного значения. Нет! Федерального значения. Этакая, наша «Кремневая Долина» (Илья Сергеевич Кандаков в разговоре с автором статьи)

В этом блоге хочу поддержать Артема Михайловича Кириленко в его озабоченности относительно «Кампуса», которую он выразил в последней своей статье. В статье речь шла о том, что Артем Михайлович с «небольшим кругом» собрался в интеллектуальном клубе обсудить, как они эту структуру видят. Артем Михайлович не приводит мнения его коллег, но, что гораздо важнее, делится своим: «Я считаю, что «Кампус» – это точно не про жилье и общежития. Они нужны, но как дополнение к чему-то гораздо большему. У нас в Сургуте должна появиться такая структура, которая будет давать исключительный продукт».

Готов подписаться под каждым словом Артема Михайловича. Однако мозговые штурмы уже не помогут. Мы опоздали. Техзадание разработано, торги разыграны, сто двадцать миллионов бюджетных денег выделено, и «Сколково» уже приступил к разработке концепции «Кампуса».Или не кампуса? Или все таки кампуса? Давайте разберемся.

Болтовня о кампусе в округе ведется лет десять. Строительство этого объекта включено в Стратегию ХМАО, в Стратегию Сургута и именно этот «Кампус», высокопоставленные чиновники достают, как кролика из шляпы когда им надо попиариться на федеральном уровне. Полное название этого объекта звучит так: «Инновационно-образовательный комплекс в городе Сургуте (Кампус)». Так сформулировано в распоряжении правительства округа № 386 от 10 июля 2015 года, которое носит название «О концепции создания инфраструктуры кампуса в Сургуте». И если мы пробежимся по этому 32-страничному документу, то убедимся, что речь идет о строительстве исключительно образовательного учреждения. По типу какого-нибудь Кембриджа или Оксфорда. То есть когда вся необходимая инфраструктура для обучения и жизнедеятельности находится в одном месте. Но я еще раз заострю ваше внимание, речь идет об объектах образования и только о них.

Но Артем Михайлович в своей статье говорит о том, что некий Фонд научно-технологического развития Югры заказал концепцию Кампуса. Но Фонд заказал концепцию (вернее модель) не инновационно-образовательного комплекса (Кампуса), а научно-технологического центра, который как вы видите, и по названию, и, как вы увидите, по форме и содержанию является принципиально другим объектом. Для того, что бы в этом убедится достаточно посмотреть техническое задание на создание этого НТЦ:

«...при этом моделью реализации Проекта предусмотрены следующие функциональные разделы:

– формирование научно-образовательной и инновационной части Проекта;

– формирование коммерческой части Проекта;

– формирование социально-культурной и рекреационной части Проекта;

– формирование архитектурно-планировочной и технической части;

– формирование организационно-правовой и финансово-экономической части

– формирование бренда и коммуникационной стратегии Проекта»

Мы с вами видим, что то, что можно назвать «Кампусом», уже является не единственным, а одним из трех элементов строящегося объекта. Среди которых коммерческая и социально-культурная (читай досугово-развлекательная) части.

Откуда же вообще взялся этот НТЦ? А взялся он всего полгода назад, через несколько месяцев появления Фонда научно-технологического развития Югры, который возглавил Илья Сергеевич Кандаков.

Другими словами, Фонд под руководством Ильи Сергеевича заказал модель совершенно иного, не имеющего ни чего общего с тем Кампусом, который прописан в Стратегии ХМАО, Стратегии Сургута и других нормативных документах. При этом нас пытаются зачем-то убедить, что, мол, нет, это именно тот Кампус, о котором нам трындят уже десятилетие.

Что же происходит? Почему произошла такая очевидная подмена? Я не являюсь членом интеллектуального клуба, и поэтому мне простительны некоторые дефекты мышления, в том числе и склонность к теории заговора. Поэтому я поделюсь совершенно безумной и, конечно, не имеющей ничего общего с реальностью версией.

Общая площадь земельного участка, отданного Фонду под НТЦ, составляет 57 га. Даже сейчас без подведенных коммуникаций это несколько миллиардов рублей. А представляете, сколько это будет стоить когда туда будут проведены дороги, инженерные коммуникации – в общем, когда участок будет готов к строительству? Добавьте сюда дефицит земли под стройку в городе. А теперь представьте себя на месте человека, являющегося оператором всей этой красоты. Которая, что предельно важно! – обеспечивается коммуникациями за бюджетный счет. Уф! Аж дух захватывает. Думаю каждый второй бизнесмен нашего города почку, а может и еще что поважней отдал бы, что бы очутится на месте «оператора».

Кстати, согласно ТЗ, модель НТЦ должна быть закончена к концу 2020 года. Потом разработка проектной документации, а это пару миллиардов и еще пару лет. Так что самое быстрое, когда можно приступить к строительству – это 2023 год не раньше. А подготовка и проведение коммуникаций на территорию уже идет полным ходом. МТА ударными темпами намывает песок. «Эй ребята не сильно рано?» – «Нет!», – говорят ребята. – «В самый раз».

Потому что ребят, судя по всему, интересует не «Кампус» и даже не «научно-технологический центр», что бы это не значило. Их интересует исключительно земельные участки, благоустроенные за счет бюджета. Причем не только окружного, но и местного, что следует из соглашения между Фондом и администрацией города. Поэтому я хотел бы обратится к Артему Михайловичу с просьбой собраться еще раз с «небольшим кругом» в интеллектуальном клубе, а лучше с депутатами в думе, и устроить мозговой штурм на тему «Использование денег налогоплательщиков в интересах личного обогащения некоторых предпринимателей». Как это уже бывало не раз.

Читайте также статью зампредседателя думы Сургута Артема Кириленко о том, что в городе мало кто понимает, для чего нужен Кампус.