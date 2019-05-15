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​Разговаривайте с нами

Приготовьтесь, сейчас буду хвалить чиновников. Они ведь, в сущности, – как дети. Хочешь что-то им предложить или посоветовать – сначала похвали. Создай позитивную обстановку.

Итак, Наталья Комарова довольно давно уже вышла в виртуальное пространство, и связь с ней, в том числе и обратная, в природе существует – сам пробовал. Вадим Шувалов тоже присутствует в сетях, и довольно активно. Свечку не держал, но, думаю, что-то сам пишет или диктует, что-то помощники ваяют. В любом случае, он уделяет этому внимание и по-своему открыт для общения.

Дальше всех пошел, кажется, Андрей Трубецкой. Тут и видосы, и стенд ап, и проза, и про работу, и про жизнь. И котики. Четко можно проследить двух Трубецких – один официально-деловой, второй – более личностный, характерный. Второй мне интересен, первый – нет, поскольку за пресс-службу отрабатывает. Или пресс-служба за него? И да, обратная связь функционирует.

Или взять депутата окружного Рината Айсина. Он, как политик, понимает значение среды, посредством которой избрались Трамп и Зеленский. И пусть в его постах много вычурно-официозного, но я, если честно, больше не знаю депутатов, которые бы хоть что-то рассказывали о своей работе.

А тут поле непаханое.

Разговаривал как-то с одним депутатом городской думы в приватной обстановке. Тот обижался на электорат. Мол, люди даже не подозревают, какой объем работы им, депутатам, приходится перелопачивать без отрыва от основного производства. Конечно, не подозревают – потому что им никто об этом не рассказывает.

Важно ведь не что происходит, а что об этом известно. Welcome в информационную постиндустриальную реальность.

У нас же все органы власти и прочие госучреждения вплоть до последнего МУПа официально застегнуты на все информационные пуговицы, задраены в рамках инструкций, заклеены для надежности по периметру скотчем. Дышать только через пресс-службу, а пресс-служба в отведенное законом время, пока повестка пять раз перевернется, может, выдаст некий набор общих слов, а может и не выдаст. Дыхание редкое, прерывистое. Журналисты, с другой стороны, тоже выдрессированы, руки по швам. Так и стоят, переминаясь с ноги на ногу.

В молниеносном информационном мире это все равно что умереть, не родившись.

И вот из глубин медленно всплывает осознание, что с людьми надо разговаривать. Чтобы не было как в анекдоте: «Кто здесь?!». Чтобы храмы строить без падения рейтингов. Чтобы держать руку если не на горле, то хотя бы на пульсе.

Да, люди злые. А в соцсетях еще и безнаказанные (ну, почти). Ругаются, пинаются, плюются. Побочный эффект свободы слова. Не понаслышке знаю, что многие чиновники боятся выходить в виртуальную реальность именно по этой причине – что их там, как бы это помягче выразиться, не полюбят до невозможности.

Критика, как известно, бывает конструктивная и нет. Конструктивная, даже когда нецензурная – на пользу. Остальное – в топку, надо только научиться различать, что довольно несложно.Большинство же граждан в интернете, как и в жизни – хоть и пассивные, но все же адекватные, и они, поверьте, ценят, когда власть с ними общается, желательно на понятном языке и на актуальные темы. Можно и про котиков.

Есть, конечно, риск сорваться в ответ, наговорить ерунды и получить выговор, а то и несоответствие, были прецеденты.Но тут полез в кузов – становись груздем, осваивай дыхательную гимнастику, обливание и прочие способы медитативной реакции. Когда шишки будут набиты, станет проще. А главное – поляна пока что почти свободна, есть шанс закрепиться в общественном сознании.

Так что, уважаемые чиновники! Не бойтесь соцсетей и прочей незащищенной виртуальности, становитесь, как Трубецкой и Айсин, жгите глаголом, рассказывайте, чем занимаетесь, держите нас в курсе, что у вас на уме. Там, где отмирают, толком не родившись, официальные каналы коммуникации, все заинтересованы в налаживании новых. Вы даже больше, чем мы.

А информационная закрытость – это от слабости, это не работает.

Читайте предыдущую статью Олега Владимирова о пятидневке в сургутских школах.


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15 мая в 21:14, просмотров: 917, комментариев: 6


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 05:17
НЕ соглашусь с Владимиром.
Ну есть губернатор в инсте, и, чего? Много избирателей, просто жителей округа сидит в нем? А какой возраст тех кто сидит?
Нет, с жителями надо разговаривать! Может открытие сделаю, но в инсте, ровно как и в других сетях губернаторы сами не пишут. Это делают за них! А вот на встрече, не получится скрытая за пресс-службу! Моду взяли, спрятаться в виртуальном пространстве и общаться с жителями. Тем более именно в той соцсети , где меньше всего сидит жителей округа, активного возраста и со своей позицией. Если подумать, то самая сеть для общения для губернатора - "одноклассники", максимум ВК. А те кто в инсте- тем ровно что говорит, зачем и почему. Им прикольно просто. А для начальства отчитаться - само то! Вот мол, продвинутая.. и Вот я тут и там... Очковтирательство! Так называлась вроде , когда делали вид бурной деятельности. По большому счету жителям, большинству, ровно, где и чего пишет губернатор. Другое важно: учеба в одну смену детей, а это новые школы. Не переполненные группы в детских садах. Не ждать очередь что бы попасть к нужному врачу.... Дороги..ЖКХ...
Про пана-голову, там слов нет. Подравлятель!
Чем больше постов в соцсетях разных - тем лучше работает пресс-служба. А если сам сидит и пишет - то когда он работает? Времени не мало занимает чтение и переписка в соцсетях. Осталось влезти в Вайбер и воцап и там вещать об успехах!
И второе надо понимать, мы не Запад пресловутый и не цэ Эвропа, когда ориентируется на посты в соцсетях. Живое общение и слово, вот что всегда и везде было , есть и будет!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:16
Эх, да…
Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная,
Вся душа полна тобой, а ночь такая лунная.

Эх, раз, да еще раз, да еще много, много, много, много раз,
да еще раз, да еще много, много раз.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:21
Айсин, прикольный и продвинутый. Когда ему кулюторно хамят в сетях, он лайк ставит. У остальных банят. Официоз голимый.
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:32
Когда я возразил мэру что вокзал не модерн, а говно, он меня вконташке зобанел
Александр Мазурин
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Сегодня в 12:35
На двадцатом году путинского вечного правления, после отмены выборов, упразднения местного самоуправления, федерации и Конституции только и остается что-то про "а поговорить" тихонечко шептать. По бессмертному анекдоту:
Ветеринар в особом загоне проводит искусственное
осеменение коров. Закончив, он идет к выходу, но его плотным
кольцом обступили коровы.
- Ну, ну! Пошли! Что вам надо?
Одна корова заглядывает ему в глаза и грустно говорит:
- А поцеловать?
К моему глубокому сожалению.
Сергей Б Швондер
не нравится
Сегодня в 12:56
Он, наверное, критику вокзала на свой счет принял.

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