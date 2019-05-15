​Разговаривайте с нами

Приготовьтесь, сейчас буду хвалить чиновников. Они ведь, в сущности, – как дети. Хочешь что-то им предложить или посоветовать – сначала похвали. Создай позитивную обстановку.
Итак, Наталья Комарова довольно давно уже вышла в виртуальное пространство, и связь с ней, в том числе и обратная, в природе существует – сам пробовал. Вадим Шувалов тоже присутствует в сетях, и довольно активно. Свечку не держал, но, думаю, что-то сам пишет или диктует, что-то помощники ваяют. В любом случае, он уделяет этому внимание и по-своему открыт для общения.
Дальше всех пошел, кажется, Андрей Трубецкой. Тут и видосы, и стенд ап, и проза, и про работу, и про жизнь. И котики. Четко можно проследить двух Трубецких – один официально-деловой, второй – более личностный, характерный. Второй мне интересен, первый – нет, поскольку за пресс-службу отрабатывает. Или пресс-служба за него? И да, обратная связь функционирует.
Или взять депутата окружного Рината Айсина. Он, как политик, понимает значение среды, посредством которой избрались Трамп и Зеленский. И пусть в его постах много вычурно-официозного, но я, если честно, больше не знаю депутатов, которые бы хоть что-то рассказывали о своей работе.
А тут поле непаханое.
Разговаривал как-то с одним депутатом городской думы в приватной обстановке. Тот обижался на электорат. Мол, люди даже не подозревают, какой объем работы им, депутатам, приходится перелопачивать без отрыва от основного производства. Конечно, не подозревают – потому что им никто об этом не рассказывает.
Важно ведь не что происходит, а что об этом известно. Welcome в информационную постиндустриальную реальность.
У нас же все органы власти и прочие госучреждения вплоть до последнего МУПа официально застегнуты на все информационные пуговицы, задраены в рамках инструкций, заклеены для надежности по периметру скотчем. Дышать только через пресс-службу, а пресс-служба в отведенное законом время, пока повестка пять раз перевернется, может, выдаст некий набор общих слов, а может и не выдаст. Дыхание редкое, прерывистое. Журналисты, с другой стороны, тоже выдрессированы, руки по швам. Так и стоят, переминаясь с ноги на ногу.
В молниеносном информационном мире это все равно что умереть, не родившись.
И вот из глубин медленно всплывает осознание, что с людьми надо разговаривать. Чтобы не было как в анекдоте: «Кто здесь?!». Чтобы храмы строить без падения рейтингов. Чтобы держать руку если не на горле, то хотя бы на пульсе.
Да, люди злые. А в соцсетях еще и безнаказанные (ну, почти). Ругаются, пинаются, плюются. Побочный эффект свободы слова. Не понаслышке знаю, что многие чиновники боятся выходить в виртуальную реальность именно по этой причине – что их там, как бы это помягче выразиться, не полюбят до невозможности.
Критика, как известно, бывает конструктивная и нет. Конструктивная, даже когда нецензурная – на пользу. Остальное – в топку, надо только научиться различать, что довольно несложно.Большинство же граждан в интернете, как и в жизни – хоть и пассивные, но все же адекватные, и они, поверьте, ценят, когда власть с ними общается, желательно на понятном языке и на актуальные темы. Можно и про котиков.
Есть, конечно, риск сорваться в ответ, наговорить ерунды и получить выговор, а то и несоответствие, были прецеденты.Но тут полез в кузов – становись груздем, осваивай дыхательную гимнастику, обливание и прочие способы медитативной реакции. Когда шишки будут набиты, станет проще. А главное – поляна пока что почти свободна, есть шанс закрепиться в общественном сознании.
Так что, уважаемые чиновники! Не бойтесь соцсетей и прочей незащищенной виртуальности, становитесь, как Трубецкой и Айсин, жгите глаголом, рассказывайте, чем занимаетесь, держите нас в курсе, что у вас на уме. Там, где отмирают, толком не родившись, официальные каналы коммуникации, все заинтересованы в налаживании новых. Вы даже больше, чем мы.
А информационная закрытость – это от слабости, это не работает.
Читайте предыдущую статью Олега Владимирова о пятидневке в сургутских школах.
Ну есть губернатор в инсте, и, чего? Много избирателей, просто жителей округа сидит в нем? А какой возраст тех кто сидит?
Нет, с жителями надо разговаривать! Может открытие сделаю, но в инсте, ровно как и в других сетях губернаторы сами не пишут. Это делают за них! А вот на встрече, не получится скрытая за пресс-службу! Моду взяли, спрятаться в виртуальном пространстве и общаться с жителями. Тем более именно в той соцсети , где меньше всего сидит жителей округа, активного возраста и со своей позицией. Если подумать, то самая сеть для общения для губернатора - "одноклассники", максимум ВК. А те кто в инсте- тем ровно что говорит, зачем и почему. Им прикольно просто. А для начальства отчитаться - само то! Вот мол, продвинутая.. и Вот я тут и там... Очковтирательство! Так называлась вроде , когда делали вид бурной деятельности. По большому счету жителям, большинству, ровно, где и чего пишет губернатор. Другое важно: учеба в одну смену детей, а это новые школы. Не переполненные группы в детских садах. Не ждать очередь что бы попасть к нужному врачу.... Дороги..ЖКХ...
Про пана-голову, там слов нет. Подравлятель!
Чем больше постов в соцсетях разных - тем лучше работает пресс-служба. А если сам сидит и пишет - то когда он работает? Времени не мало занимает чтение и переписка в соцсетях. Осталось влезти в Вайбер и воцап и там вещать об успехах!
И второе надо понимать, мы не Запад пресловутый и не цэ Эвропа, когда ориентируется на посты в соцсетях. Живое общение и слово, вот что всегда и везде было , есть и будет!