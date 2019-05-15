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Сколько грехов простят храмостроителям?

Слежу за историей борьбы сторонников строительства храма и защитников сквера в Екатеринбурге. И мне все не дает покоя одна мысль.

80-метровый уникальный храм в центре города строят за деньги двух корпораций. Меценатами выступают гендиректор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын — 24 место в рейтинге Forbesбогатейших бизнесменов России, состояние оценивается в 4,4 миллиарда долларов. И глава Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин — 25 место в том же списке, состояние — 4,3 миллиарда долларов.

То есть представители бизнес-элиты страны, богатейшие (логично предположить, что умнейшие) люди России очень-очень хотят построить огромную церковь за 3,5 миллиарда там, где они хотят. Чтобы что? Чтобы стало красиво там, где уже красиво? Чтобы нам, простым горожанам, было, где о душе помолиться?

Или господа верят в то, что строителям церквей грехи прощаются? Патриарх Кирилл утверждает, что это так: «Строительство храма — это всегда некий подвиг, и духовный, и материальный. В строительстве храма обнаруживается подлинное стремление людей к общению с Богом. Вот почему в молитве на освящение храма и говорится, что тем, кто построил храм, прощаются грехи».

И вот, если они строят храм, чтобы спасти душу, то интересно — как эта система работает? То есть: построил 80-метровый храм — 80 процентов грехов прощено? Или только половина? Или все? Или, чтобы были прощены все грехи, надо еще подумать о телах челяди — вложить миллиарды в экологичность своего производства, чтобы не загрязнять реки, например, не вырубать деревья. Хотя, нет. Бред, конечно.

Может быть, со строительством храма такая заминка, потому что забор поставили 13 мая? Да, не пятница, но все-таки число не очень… Или по дереву после подписания контракта забыли постучать. Или, может, на каком-то этапе кто-то забыл взять на переговоры с собой кроличью лапку?

Хотя дело может быть и не в тайных знаниях меценатов. А пальчики они скрестили, чтобы после завершения строительства храма возвести элитный жилой комплекс недалеко от него. Кто знает?

Читайте также мнение Дмитрия Щеглова о ситуации с протестами вокруг храма в Екатеринбурге и о том, что происходило в столице Урала вечером 14 мая.


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15 мая в 18:13, просмотров: 862, комментариев: 5


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Комментарии:
Моби
не нравится
15 мая в 22:22
Офисцентр же рядом будет строиться.

А то прощение грехов выдумала какое-то
сургутянка
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15 мая в 23:24
Так постепенно отбивают всякую охоту людям посещать церковь. Их и так немного! А теперь задумаются может быть и остальные! Зачем столько грешить, если ради того, что бы очиститься от грехов надо вырубить вековые насаждения в центре города? Екатеринбург испытывает шок.кк
крокодил
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Сегодня в 10:16
С 2010-го не могут с "противниками" согласовать место стоюроительства, два раза переносили.
Я за любое созидание, хотя, место считаю неудачным.
Там пространства и так мало, высоток полно. Один только ельцин центр могильщиной затмил разум гастрорестораноповстанцев
Сергей Б
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Сегодня в 12:07
Опять двадцать пять. Одни грандиозные проекты общественно значимые. Может еще о личном благосостоянии граждан подумать? Если оно поднимется на достойный уровень, может бухать от безысходности меньше будут и грехов совершать? Может другие заботы появятся? Ну там, как это в классическом варианте – дом построить, дерево посадить, детей вырастить и обучить. В общем, все мы родом из народа, проектов громадье.

А грехи не прощаются. Замаливают чтобы новых совершать меньше.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:33
Опять двадцать пять – имел ввиду, что предложения Анны Богдевич ничем не отличаются от строительсва Храмов. Нужно и то, и другое, но вот про личное благосостояние граждан почему-то не гу-гу. Будто часть мозга с такой информацией у россиян отсутствует напрочь.

Так, на всякий случай уточнил. А то, не минусуют чё-то.

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