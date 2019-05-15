Сколько грехов простят храмостроителям?

Слежу за историей борьбы сторонников строительства храма и защитников сквера в Екатеринбурге. И мне все не дает покоя одна мысль.

80-метровый уникальный храм в центре города строят за деньги двух корпораций. Меценатами выступают гендиректор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын — 24 место в рейтинге Forbesбогатейших бизнесменов России, состояние оценивается в 4,4 миллиарда долларов. И глава Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин — 25 место в том же списке, состояние — 4,3 миллиарда долларов.

То есть представители бизнес-элиты страны, богатейшие (логично предположить, что умнейшие) люди России очень-очень хотят построить огромную церковь за 3,5 миллиарда там, где они хотят. Чтобы что? Чтобы стало красиво там, где уже красиво? Чтобы нам, простым горожанам, было, где о душе помолиться?

Или господа верят в то, что строителям церквей грехи прощаются? Патриарх Кирилл утверждает, что это так: «Строительство храма — это всегда некий подвиг, и духовный, и материальный. В строительстве храма обнаруживается подлинное стремление людей к общению с Богом. Вот почему в молитве на освящение храма и говорится, что тем, кто построил храм, прощаются грехи».

И вот, если они строят храм, чтобы спасти душу, то интересно — как эта система работает? То есть: построил 80-метровый храм — 80 процентов грехов прощено? Или только половина? Или все? Или, чтобы были прощены все грехи, надо еще подумать о телах челяди — вложить миллиарды в экологичность своего производства, чтобы не загрязнять реки, например, не вырубать деревья. Хотя, нет. Бред, конечно.

Может быть, со строительством храма такая заминка, потому что забор поставили 13 мая? Да, не пятница, но все-таки число не очень… Или по дереву после подписания контракта забыли постучать. Или, может, на каком-то этапе кто-то забыл взять на переговоры с собой кроличью лапку?

Хотя дело может быть и не в тайных знаниях меценатов. А пальчики они скрестили, чтобы после завершения строительства храма возвести элитный жилой комплекс недалеко от него. Кто знает?