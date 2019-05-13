16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,4703   EUR  73,5231  

​Правда ли, что по полису ОМС теперь можно бесплатно поставить светоотражающие пломбы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Мне в мессенджере бывшая коллега прислала ссылку, что теперь можно по полису бесплатно поставить светоотражающую пломбу. Я позвонила в клинику и страховую, но там ответили, что это неправда. Но в публикации настойчиво утверждают обратное, рекомендуя обращаться в суды. Кому верить?» — задала вопрос корреспонденту читательница СИА-ПРЕСС Татьяна К.

Отметим, что речь идет о материале газеты «Комсомольская Правда», которую автор подготовил совместно с руководителем Национального агентства по безопасности пациентов Алексеем Старченко. В статье действительно утверждается, что «ни одна программа госгарантий, утверждаемая правительством, не содержит ограничений по видам и стоимости расходников», к которым относятся светоотражающие пломбы. А Минздрав и Федеральный фонд обязательного медстрахования даже выпустили документ, который «напрямую, дословно говорит о включении пломб из фотополимеров в базовую программу ОМС, действующую во всех без исключения регионах России».

Однако тут стоит подчеркнуть, что документы, на которые ссылаются авторы статьи, старые — от 2016 и 2017 годов. А сама публикация — полуторагодовой давности (от января 2018 года). Тем не менее мы решили уточнить информацию у югорского ТФОМС, где информацию решительно опровергли: «Многие звонят с таким вопросом. Документы указаны старые. Если что-то [в программе] изменится, мы в СМИ это обязательно опубликуем», — ответил корреспонденту СИА-ПРЕСС оператор горячей линии ТФОМС Югры.

Перечень услуг, которые стоматологические клиники (в том числе частные) оказывают на бесплатной основе по полису ОМС, не меняется уже давно. В 2019 году это:

1. Терапевтическая и хирургическая помощь в полном объеме, за исключением:

  • постановки пломб из композитных материалов светового отверждения (для взрослого и детского населения);
  • постановки пломб из композитных материалов химического отверждения для взрослого населения;
  • эстетических, реставрационных работ восстановления разрушенной коронковой части зуба с использованием опорных штифтовых конструкций с применением композитных материалов химического и светового отверждения;

А это означает, что профчистка полости рта, которую нередко предлагают оплатить, должна проводится бесплатно в госклиниках, а также частных стоматологиях, принимающих по ОМС (список таких сургутских публикуем ниже).

2. Ортодонтическое лечение аномалий прикуса съемной аппаратурой детям в возрасте до 18 лет, за исключением повторного изготовления съемной ортодонтической аппаратуры, взамен утерянной или сломанной по вине пациента.

3. Ортодонтическое лечение брекет-системой исключительно при следующих состояниях:

  • зубочелюстных аномалиях и деформациях, обусловленных врожденными пороками развития челюстей, лица и других органов;
  • деформациях челюстно-лицевой области, сформировавшихся в результате травм и хронических заболеваний височно-нижнечелюстного сустава воспалительного и дистрофического генеза;
  • после оперативного вмешательства при злокачественных и доброкачественных новообразованиях;
  • приобретенных выраженных аномалиях челюстно-лицевой области с нарушением функций глотания, жевания, речи, дыхания;
  • на подготовительном этапе при проведении хирургического лечения различных патологий прикуса челюстно-лицевых аномалиях у детей, которым начато ортодонтическое лечение, до его полного завершения, но не позднее 18 лет.

Для справки: Частные стоматологии в Сургуте, оказывающие услуги по полисам ОМС: «Гарант» (95-05-24); «Югория-Дент» (25-21-12); «Дента Плюс» (32-72-50); «Дентал-С» (52-00-12) и «Югория-Дент+» (22-16-40).

Фото: chudostom.ru

Читайте предыдущий материал этой рубрики «Действительно ли в феврале 2020 года в России остановят все старые лифты?»

Свои вопросы для рубрики «СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ» вы можете прислать на электронную почту suleymanova@siapress.ru или оставить в комментариях.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:41, просмотров: 390, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Правда ли, что по полису ОМС теперь можно бесплатно поставить светоотражающие пломбы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Правда ли, что по полису ОМС теперь можно бесплатно поставить светоотражающие пломбы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Информация об этом распространяется из-за публикации одного из федеральных СМИ
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:41
389 0
​Может ли работник увеличить время обеденного перерыва для кормления ребенка?

​Может ли работник увеличить время обеденного перерыва для кормления ребенка?
Также отвечаем, как в таком случае оплачиваются рабочие часы
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора Сегодня в 13:55
319 0
​Сталина повесили

​Сталина повесили
СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
Олег Владимиров Сегодня в 09:30
471 4
​Чужая грязь

​Чужая грязь
Интервью с основателем группы «Я за Чистый город Сургут»
Анна Антипина 11 мая в 12:08
1617 1
Олег Владимиров

​Quod licet Jovi
Доренко был не нужен в сытые годы, но его качества бойца информационного фронта стали востребованы в нынешние неспокойные времена
Олег Владимиров 10 мая в 19:25
2300 7
​Прерванный полет. Вопросы.

​Прерванный полет. Вопросы.
Может быть, мы с вами были свидетелями предельно гнусной истории, когда какие то нехорошие люди решили использовать святой для каждого праздник в своих политических, корыстных целях...
Сергей Глинских, сургутянин 10 мая в 16:26
2093 22
​Продаете недвижимость, как защитить себя от недобросовестных действий покупателя?

​Продаете недвижимость, как защитить себя от недобросовестных действий покупателя?
Срок исковой давности предъявляемый к исковым требования о качестве переданного помещения составляет два года с момента его передачи.
Адвокат Оксана Рудик 10 мая в 12:27
1498 1
​Где мы впервые знакомимся с культурой любого города?

​Где мы впервые знакомимся с культурой любого города?
Правильно – на улицах
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 10 мая в 10:19
1171 13
9 мая в Сургуте: как город встретил День Победы

9 мая в Сургуте: как город встретил День Победы
Фоторепортаж siapress.ru
Анастасия Семихатских 09 мая в 18:26
1826 6
​Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» — история не политическая. Она про наших бабушек и дедушек»

​Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» — история не политическая. Она про наших бабушек и дедушек»
Интервью с одним из создателей «Бессмертного полка»
Надежда Макаренко 08 мая 2017 в 11:19
5353 2
​Тысячи дольщиков в Сургуте боятся остаться без денег и квартир

​Тысячи дольщиков в Сургуте боятся остаться без денег и квартир
Вкладчики считают, если правительство Югры не примет меры, город получит четыре недостроенных жилых комплекса
Анастасия Якупова 08 мая в 20:00
4806 36
Поздравляю вас с одним из главных праздников нашей страны – Великой Победой!

Поздравляю вас с одним из главных праздников нашей страны – Великой Победой!
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 09 мая в 11:03
658 0
День Победы – наш главный праздник, праздник нескольких поколений

День Победы – наш главный праздник, праздник нескольких поколений
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 09 мая в 10:16
663 2
​Помнить, гордиться и осознавать цену Великой Победы — это наш долг

​Помнить, гордиться и осознавать цену Великой Победы — это наш долг
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 09 мая в 10:07
717 0
Наш священный долг – чтить память о бессмертном подвиге

Наш священный долг – чтить память о бессмертном подвиге
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 09 мая в 09:57
610 0
В День Победы мы с особой силой чувствуем связь с героями-победителями

В День Победы мы с особой силой чувствуем связь с героями-победителями
Наталья Комарова, губернатор ХМАО – Югры 09 мая в 09:54
638 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика