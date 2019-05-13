​Правда ли, что по полису ОМС теперь можно бесплатно поставить светоотражающие пломбы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Мне в мессенджере бывшая коллега прислала ссылку, что теперь можно по полису бесплатно поставить светоотражающую пломбу. Я позвонила в клинику и страховую, но там ответили, что это неправда. Но в публикации настойчиво утверждают обратное, рекомендуя обращаться в суды. Кому верить?» — задала вопрос корреспонденту читательница СИА-ПРЕСС Татьяна К.

Отметим, что речь идет о материале газеты «Комсомольская Правда», которую автор подготовил совместно с руководителем Национального агентства по безопасности пациентов Алексеем Старченко. В статье действительно утверждается, что «ни одна программа госгарантий, утверждаемая правительством, не содержит ограничений по видам и стоимости расходников», к которым относятся светоотражающие пломбы. А Минздрав и Федеральный фонд обязательного медстрахования даже выпустили документ, который «напрямую, дословно говорит о включении пломб из фотополимеров в базовую программу ОМС, действующую во всех без исключения регионах России».

Однако тут стоит подчеркнуть, что документы, на которые ссылаются авторы статьи, старые — от 2016 и 2017 годов. А сама публикация — полуторагодовой давности (от января 2018 года). Тем не менее мы решили уточнить информацию у югорского ТФОМС, где информацию решительно опровергли: «Многие звонят с таким вопросом. Документы указаны старые. Если что-то [в программе] изменится, мы в СМИ это обязательно опубликуем», — ответил корреспонденту СИА-ПРЕСС оператор горячей линии ТФОМС Югры.

Перечень услуг, которые стоматологические клиники (в том числе частные) оказывают на бесплатной основе по полису ОМС, не меняется уже давно. В 2019 году это:

1. Терапевтическая и хирургическая помощь в полном объеме, за исключением:

постановки пломб из композитных материалов светового отверждения (для взрослого и детского населения);

постановки пломб из композитных материалов химического отверждения для взрослого населения;

эстетических, реставрационных работ восстановления разрушенной коронковой части зуба с использованием опорных штифтовых конструкций с применением композитных материалов химического и светового отверждения;

А это означает, что профчистка полости рта, которую нередко предлагают оплатить, должна проводится бесплатно в госклиниках, а также частных стоматологиях, принимающих по ОМС (список таких сургутских публикуем ниже).

2. Ортодонтическое лечение аномалий прикуса съемной аппаратурой детям в возрасте до 18 лет, за исключением повторного изготовления съемной ортодонтической аппаратуры, взамен утерянной или сломанной по вине пациента.

3. Ортодонтическое лечение брекет-системой исключительно при следующих состояниях:

зубочелюстных аномалиях и деформациях, обусловленных врожденными пороками развития челюстей, лица и других органов;

деформациях челюстно-лицевой области, сформировавшихся в результате травм и хронических заболеваний височно-нижнечелюстного сустава воспалительного и дистрофического генеза;

после оперативного вмешательства при злокачественных и доброкачественных новообразованиях;

приобретенных выраженных аномалиях челюстно-лицевой области с нарушением функций глотания, жевания, речи, дыхания;

на подготовительном этапе при проведении хирургического лечения различных патологий прикуса челюстно-лицевых аномалиях у детей, которым начато ортодонтическое лечение, до его полного завершения, но не позднее 18 лет.

Для справки: Частные стоматологии в Сургуте, оказывающие услуги по полисам ОМС: «Гарант» (95-05-24); «Югория-Дент» (25-21-12); «Дента Плюс» (32-72-50); «Дентал-С» (52-00-12) и «Югория-Дент+» (22-16-40).

Фото: chudostom.ru

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