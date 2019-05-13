​Пять на всех не делится…

Под конец учебного года в родительской среде предсказуемо актуализировалась тема перехода на пятидневку. Юридически такое право у школ есть, но – не обязанность. И, судя по всему, сургутское образование этим правом не воспользуется, по крайней мере, в массовом масштабе. Нам говорят, что для этого нет условий.

Между тем, во многих российских городах школы совершенно спокойно работают в пятидневном режиме. Это происходит в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, большинство школ Самары перешли на новый режим, в Новом Уренгое 10 из 18 школ работают пять дней в неделю. Красноярск, Уфа, Мурманск – география ширится.

Важный момент – пятидневка осуществима в первую очередь там, где учеба проходит в одну смену. Для Сургута – больное место, школы переполнены. Техническое решение проблемы – построить дополнительно пару десятков школ, а то и больше. Затея неплохая, но положа руку на окружной и городской бюджет, вряд ли осуществимая в обозримом будущем.

Так что же делать?

Кто-то смирился, вспоминая, как сам учился в две смены шесть дней в неделю. Кто-то пишет петиции и возмущается в соцсетях. Я же предлагаю сместить акцент, сменить сам предмет разговора, ибо проблема пятидневки – важная, но не основная. Она – лишь следствие сложившийся системы, в которой требуемое количество часов вываливается за физические возможности школы и школьников при крайне низком КПД самого учебного процесса. Разговор о КПД не случаен: сколько времени вы проводите вместе с детьми за приготовлением уроков? Как часто сталкиваетесь с тем, что материал, по сути, нужно не повторять, а непосредственно изучать в домашних условиях? По факту, мы имеем довольно странный симбиоз школьно-домашнего обучения, в котором уже не столь важно, пять дней длится школьная неделя или шесть.

Сразу оговорюсь, что я не о всех учителях и школах, но зачастую у нас практикуется «модель» преподавания, сложившаяся еще в девяностых, когда зарплата учителей стремилась к нулю. Тогда в школах волей-неволей сформировался специфический подход к выживанию: не учить, но спрашивать. Такая «мягкая» форма продвижения репетиторства, которым те же учителя с удовольствием и занимались. Осуждать их трудно – времена были такие. Но сейчас, когда зарплаты подросли (успев, правда, заметно обесцениться, но тут мы все в одной лодке), имеет смысл требовать КАЧЕСТВА обучения в школьных стенах. Тогда и вопрос о КОЛИЧЕСТВЕ времени на учебу станет не таким острым.

И, кстати, чтобы вы выбрали: шесть дней в школе, но без домашних многочасовых мучений, или пять – но с ними? Понятно, что идеальный выбор – пять дней с минимальной «домашкой», но по факту мы имеем наиболее жесткий вариант без всякого просвета, даже в воскресенье. И не факт, что при переходе на два выходных вы не получите новый вал заданий на дом по принципу «ах, у вас выходной день образовался – надо его чем-то заполнить!». Другими словами, если решать проблему чисто технически – то технический результат и получите. Что со строительством новых школ, что без оного.

Но, вместе с тем, я прекрасно понимаю, что такой путь, со всеми его нюансами, все же заметно проще сущностных, глубинных, качественных изменений. Проще перекроить расписание, чем саму систему. Поэтому… уважаемые «образовательные» чиновники! Посмотрите еще раз внимательно на учебу в две смены, посчитайте убытки от работы по субботам, утрамбуйте расписание, чтобы оно не вываливалось за восемь часов вечера хотя бы там, где это возможно. Семь уроков для старшеклассников, в конце концов, – это не геноцид, а всего лишь три с половиной пары в вузе, пора готовиться. Не знаю, как там СанПин, но в Москве в таком режиме многие учатся. Пусть хоть кто-то в Сургуте ходит в школу пять дней в неделю. А там, глядишь, и до качества доберемся…