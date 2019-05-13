​Может ли работник увеличить время обеденного перерыва для кормления ребенка?

«Через пять месяцев после рождения ребенка вышла на работу, но обеденного перерыва хватает только чтобы доехать до дома, но не покормить ребенка. Могу ли я продлить перерыв?»

Согласно ТК РФ работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый.

По заявлению перерывы для кормления ребенка можно присоединить к перерыву на обед. А также это суммированное время можно перенести как на начало, так и на конец рабочего дня с соответствующим его сокращением.

Отметим, что перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка.

«Банк по кредиту в одностороннем порядке изменил процентную ставку, законно ли это?»

Изменение договора возможно по соглашению сторон. При в Гражданском кодексе РФ указано, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. Таким образом, банки не вправе самостоятельно увеличивать процентную ставку по кредиту.

Вместе с тем при заключении договора кредитования гражданину необходимо внимательно изучить его, так как в него могут заложить условия возможности повышения процентной ставки, а подписание такого договора фактически подтверждает ваше согласие.

Если вы не хотите заключать договор с риском в определенный момент платить по кредиту больше, то обратитесь в другой банк. Но если же в вашем договоре таких условий не было, и какие-либо дополнительные соглашения вы не заключали, но банк повысил процентную ставку, целесообразно обратиться в суд за восстановлением ваших прав.

Читайте предыдущий материал этой рубрики: «Может ли один из супругов взять кредит без согласия второго?»