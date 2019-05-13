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​Сталина повесили

СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели

По большому счету, на прошедшей неделе было одно значимое событие – День Победы. В остальном – весна, дача, шашлык. Но мы все же умудрились выстроить для вас некий событийный ряд, и даже потоптались на нем как следует. Итак, от общего – к частному.

Общее

В Сургуте появился житель – борец с незаконными рекламными конструкциями. А еще у нас есть житель – борец с неправильно припаркованными автомобилями, помните такого? Кроме того, имеется кто-то, кто беспокоится за исправность самолетов малой авиации. И, вишенкой на торте, в городе вывесили баннер с благодарностью Сталину. Второй за несколько дней. К чему это я? К тому, что неистребима тяга трудящихся к сильной карающей деснице, которая покарает всех, кто мне не нравится. Но только не меня, я ведь себе нравлюсь.

Стокгольмский синдром

Теперь к частному. Общественник Альберт Леонов имеет весьма экстравагантное мировоззрение, в котором уживаются Иосиф Джугашвили, известный как Сталин, и Ситтхартха Гаутама, известный как Будда Шакьямуни. Относится к такому мезальянсу можно по-разному, но нельзя не уважать последовательность, с которой Леонов отстаивает свои ценности. Баннер со «спасибом» товарищу Сталину за 9 Мая – как раз из этой оперы. Повисел денек – сняли.

Однако, стокгольмский синдром так быстро не проходит. Вскоре ребята из небезызвестной «Работающей молодежи Сибири» в кооперации с ТОС «Черный мыс» водрузили новое «спасибо» Сталину на улице города, связав, по их же словам, «великое прошлое с не менее великим будущим». Про великое настоящее ничего сказано не было, и это очень тонко: выходит, что великим может быть только то, чего нет (уже нет или еще нет). Что любопытным образом пересекается с доктриной буддизма. Вот такая у нас работающая молодежь – когда только работать успевает? Ах да, праздники же.

Но больше, признаться, меня волнует роль ТОСа «Черный мыс». ТОСы – любимое детище муниципии, яркое проявление близости власти к народу. Она, власть, эти ТОСы, кстати, финансирует. Получается, что спасибо вождю, возможно, прозвучало на бюджетные деньги? А это при желании можно выкрутить как угодно. Написать, что ли, на них телегу куда следует, в лучших, так сказать, традициях?

Палки в пропеллер

Но самая громкая история ушедшей недели, попавшая даже в федеральную повестку – это, конечно, попытка срыва акции «Бессмертного авиаполка». Неустановленная пока что личность сообщила о якобы плохом техническом состоянии самолетов пилотажной группы «Барсы», полиция с мигалками, автоматами и собаками бросилась предотвращать и проверять. Работа у них такая, что поделать. Оперативное вмешательство Натальи Комаровой (вот она, роль личности в истории!) позволило полету состоятся, но осадочек, естественно, остался.

Диванные эксперты теряются в домыслах, кто и зачем вставил самолетам палку в пропеллер, при чем здесь Евгений Барсов, выборы главы Белого Яра и вообще вся история сургутской малой авиации со времен Барятинского и Оничкова. Хотя бы часть ответов можно получить, если полиции удастся установить личность анонимного добропыхателя. Обычно подобных «обращенцев» выявляют по горячим следам, так что есть шанс, что история просто спуститься на тормозах, а жаль. Потому что прям интрига и закулисье, все как в любимых мексиканских сериалах.

Сделайте нам красиво

Еще из любопытного – стал известен исполнитель превращения сургутского железнодорожного вокзала в неописуемую антиварламовскую красоту. Им оказалась близкая к РЖД питерская «Корпорация Р-Индустрия», взявшая подряд, по сути, на безальтернативной основе. Почему-то в этой новости меня ничего не удивляет, ибо кто платит, того и тапки. Не обладая тонким архитектурным вкусом и профессиональными познаниями, могу лишь робко попросить сделать не так мрачно, как сейчас, и немножко более удобно, чем в настоящее время. Окна помыть, что ли… И все это к апрелю 2023 года.

День Победы

Ну и, собственно, 9 Мая. Апофеозом праздника вот уже который год становится «Бессмертный полк». Простая и понятная идея собрала на этот раз 25 тысяч сургутян – ни одному митингу оппозиции (или позиции) такое не снилось в нашем вялом населенном пункте. А тут – вышли, с энтузиазмом, сами. Потому что, повторюсь, идея правильная, несмотря на многочисленные попытки ее «освятить» и заорганизовать. Впрочем, был и официальный парад, и люди в форме, и ветераны, и даже велопробег с «читающим» автобусом. В следующем году нас ждет юбилей – очень интересно, какой креатив тут можно еще изобрести? И надо ли?

Шарики в топку

Кстати, о креативе. Накануне Дня Победы общественная организация «Большая семья» (есть в Сургуте такая) обратилась к Вадиму Шувалову, Наталье Комаровой и всем югорчанам с призывом не использовать воздушные шары при проведении праздников. Они, дескать, экологию нарушают. Это правда, шарики в качестве отходов – то еще зло. Как и пластиковая посуда, во множестве разбросанная по лесам, как и невероятное количество полиэтилена, который мы используем в качестве пакетов и упаковочного материала. Почему именно шарики? Потому что праздник? Праздник пройдет, а с пакетами из магазина мы каждый день ходим – может, здесь попытаться что-то сделать? Предлагаю – ходить в магазин, как в прежние времена, с авоськой. А что, ретро нынче в моде, и экология, опять же, спасибо скажет.


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Сегодня в 09:30, просмотров: 472, комментариев: 4


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:47
Гы. «Сталина повесили» неполиткорректно, про мировоззрение не толерантно, стокгольмский синдром, это вообще из области психиатрии. С остальной частью общества, отмечавшей День Победы вроде более-менее нормально. Даже полет «Бессмертного авиаполка» все-таки состоялся.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:28
И да, в этой стране лучше быть «диванным экспертом». По крайней мере сидя на диване шибко никому не навредишь, что немаловажно, при отсутствии у граждан функции опознавания «свой-чужой». Которую возможно кто-то намеренно стер, чтобы мелкие склоки из-за большой разницы в доходах не портили общенародных праздников, таких как День Победы.
йося Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:16
ПОЛЕТ ТО СОСТОЯЛСЯ А ВОТ МЭРЗКИЙ1 ОСАДОК ОСТАЛСЯ
Сергей Б йося
не нравится
Сегодня в 12:39
Наоборот. С боем прорывались, как положено. В следующем году пусть пулеметы установят, чтоб отстреливаться. И сирены как на мессерах. Пусть на администрацию с воем спикируют. Зрелище будет феерическим. Реконструкция.

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