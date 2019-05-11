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​Чужая грязь

Интервью с основателем группы «Я за Чистый город Сургут»

Британские эко-активисты вышли на улицы Лондона с требованиями решения вопросов, связанных с изменением климата. Тема так сильно затронула местные власти, что полиция задержала более тысячи человек.

В Сургуте активисты не ведут себя так яростно, но это не значит, что их не существует.

По большей части они занимаются только просветительской деятельностью, однако некоторые из них решили объединиться и взяться за спасение природы. В первую очередь — спасение ее от человека.

Мы поговорили с Арамом Гёзаляном, создателем инициативной группы «Я За Чистый город Сургут». Несмотря на относительную многочисленность (в официальной группе во «Вконтакте» состоит более тысячи человек), про их деятельность мало кто знает, а найти группу можно только случайно. Мы решили узнать, чем занимаются активисты группы и в чем заключаются основные трудности их работы.

Когда и с чего началась инициативная группа «Я за Чистый Город Сургут?».

– Наверное, все началось с того момента, когда я стал отцом – в 2017, во время нашего первого семейного пикника. Приехав на место, мы не смогли найти ни одной чистой полянки – все было завалено остатками чужих посиделок: бутылками, банками и пакетами. Так что место нам пришлось расчищать. Это стало побуждающим толчком. Оставлять после себя свалку? Нет, я на такое не согласен. Я занимаюсь этой работой, потому что могу.

Какая деятельность является оплотом жизни группы? Чем именно вы занимаетесь?

– Наша группа занимается организацией и проведением субботников. Если с уборкой в черте города все понятно, ведь мы платим налоги, чтобы здесь наводили чистоту, то ситуация за городом мало кого заботит . Там мы наши субботники и проводим. А также, конечно, пропагандируем правильное отношение к природе. Этим летом мы планируем увеличить число субботников – в это время очень удобно очищать большие территории.

Сколько человек вы максимально собирали на субботники?

– К сожалению, активных участников в группе мало – я могу перечислить всех по именам. Люди приходят и уходят. Большинство же помогают репостами и «лайками». Но и за это им большая благодарность. Максимальное количество человек, посетивших наши субботники единовременно – 20. А постоянное число участников – около десяти человек. На наш взгляд, участников мало из-за того, что никому до нас нет дела. За репосты группы во «Вконтакте» просят денег, а платить за то, что мы убираем на благо всем, мы не станем. Это ведь абсурд! Городским же властям проще устроить субботник в городе, чтобы собрать скошенную траву – ради пиара. А там, где их помощь нужна, — ее нет. На наших же субботниках все иначе, у нас грязь настоящая. Беда еще и в том, что немногие готовы бескорыстно что-то делать. Моя хата с краю. Я не мусорил и за другими убирать не буду. Хоть нас и мало, но мы, как говорится, в тельняшках.

Какой он – средний эко-волонтер?

– К нам приходят совершенно разные люди, разного возраста и профессий. Могу отменить, что девушек, конечно, больше. Парней очень мало.

Каковы, по вашему, основные экологические проблемы Сургута и района?

– Проблема всегда лишь одна – это люди.

--

Присоединиться к активистами и поучаствовать в предстоящих субботниках можно, вступив в группу «Я за Чистый город Сургут» во «Вконтакте» и внимательно следя за обновлениями. А чтобы проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в вопросах экологии, пройдите этот небольшой интерактивный тест.


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Сегодня в 12:08, просмотров: 102, комментариев: 0


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