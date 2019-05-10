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​Quod licet Jovi

9 мая в Москве совершенно внезапно умер Сергей Доренко. Его многолетний альтер-эго поневоле Александр Невзоров в кратком спиче «на смерть коллеги» заметил, что если бы Доренко пришлось выбирать, как умереть, он предпочел бы именно так, верхом на любимом байке.

Слабое, конечно, утешение для нас всех – Доренко только-только начал обретать второе дыхание, выходить на привычный топ-уровень… Из радиоэфира, впрочем, он и не уходил, «Говорит Москва» и «Эхо Москвы» исправно звучали его гипнотическим тембром, но что такое нынче радиоэфир? Думаю, что ему, как и Леониду Парфенову, как тому же Невзорову, глоток воздуха дали новые каналы массовой коммуникации, Youtube и Телеграмм. Могу предположить, что когда Сергей Леонидович увидел пять миллионов просмотров своего интервью с Дудем, у него открылось нечто вроде второго (или третьего?) дыхания. Он увидел окно возможностей – вновь говорить, что хочешь, при этом на привычно огромную аудиторию. Впрочем, скорее всего, он видел это окно и раньше – иначе не позвал бы Дудя в гости.

У него был свой канал в «телеге», с симптоматичным названием «Расстрига». 138 тысяч подписчиков, хотя последняя «тысяча» прилетела уже после смерти. Последнее залитое видео – 9 мая 15:42, за четыре часа до смерти. Там чеченский командир поздравляет личный состав с праздником: «Ахмат!», ему отвечают: «Сила!». И лаконичный, последний, комментарий Доренко: «Русские идут». С Чечней и чеченцами у него всегда были особые отношения: он призывал сжечь их напалмом, а Масхадов и Басаев брали у него автограф.

Вообще, та журналистика, в которой Доренко чувствовал себя как рыба в воде, осталась в девяностых. Сегодня пересмотрел знаменитый выпуск его авторской телепрограммы на ОРТ от 24 октября 1999 года – волосы по-прежнему дыбом! Там в одном флаконе и Чечня, и глава правительства Путин с его знаменитым перелетом на истребителе, и Явлинский с критикой, и бандитский Петербург, где прямо показывают людей при власти, которые, по совместительству, возглавляют оргпреступность. И, конечно, его знаменитый сюжет про тазобедренный сустав Примакова – с кровищей в операционной, прямой рекламой швейцарского госпиталя (даже телефоны приводятся), и убийственной аргументацией. Собственно, его таким и запомнили – телекиллером, талантливо «замочившим» кандидата в президенты Евгения Примакова.

Надо при этом помнить, что рейтинг альянса Примаков-Лужков изначально был заметно выше, чем у никому толком не известного ставленника Ельцина – Путина. Борьба шла на многих уровнях, но телевизионную войну Доренко выиграл у своего оппонента Евгения Киселева с его «Итогами» на НТВ в одну калитку. Страна, открыв рот, смотрела на Сергея Леонидовича, который уводил голоса подобно крысолову с дудочкой.

Конечно, это была оголтелая, вопиющая пропаганда под прикрытием журналистики, конечно, это был персональный проект Бориса Березовского, под крылом которого и действовал Доренко. Но действовал, надо сказать, очень убедительно и талантливо. Когда Невзоров называет Доренко динозавром, а остальных – лилипутами «вроде Соловьева», он, мне кажется, именно это имеет в виду. Пассионарный заряд Доренко прошибал стены. Главное его отличие, и, возможно, оправдание (если он в нем нуждается) – он искренне верил, что делает лучше. Да, под заказ, да, выворачивая факты наизнанку, давя на зрителя своей харизмой, буквально заставляя верить и менять точку зрения.

Его уход в небытие после эфира, посвященного подлодке «Курск» – всего лишь продолжение вечной истории «отцов и детей», в которой Березовский на правах «отца» попытался сохранить влияние на Путина. Доренко сделал ставку – она не сыграла. Или просто привычно делал свое дело? Ведь с точки зрения журналистики – это была, пожалуй, последняя попытка альтернативной оценки событий, подобных «Курску», на отечественном телевидении.

Потом было многое, но уже в тихом омуте: мутная история с наездом на офицера ВМФ, закончившаяся для Доренко условным сроком, годы забвения и постепенный выход из тени. Доренко был не нужен в сытые годы, но его качества бойца информационного фронта стали востребованы в нынешние неспокойные времена. Можно лишь догадываться, что бы мы еще увидели в его исполнении – думаю, у него впереди были потенциально лучшие годы профессиональной деятельности, когда есть и силы, и опыт, и фирменная харизма только росла обратно пропорционально волосам на голове.

Но не судьба. Останется, безусловно, ярчайший след одной из самых крупных комет российского медиапространства. Чего скрывать – повсюду в России, и Сургут не исключение, появлялись подражатели, более или менее успешно справлявшиеся с ролью мрачноватых, ироничных и безжалостных срывателей покровов различной степени свежести. А это, знаете ли, верный признак успеха – образ прижился.

Но никому из подражателей не удалось воссоздать магию Доренко, его почти гипнотическое влияние на аудиторию. Даже – это я сужу по себе – без голоса и картинки, в том же телеграмм-канале. В последние дни, после трагедии в Шереметьево, он яростно ополчился против проекта SSJ-100. Не исключено, что делал это по заказу «Аэрофлота». Но какая разница? К нему, как ни к кому другому, подходит древнеримское quod licet Jovi, non licet bovi. Может быть, потому что он всегда верил в то, что делает – и этим, повторюсь, сильно отличался от всех лилипутов, которые, по мнению Невзорова, теперь займут его место.

Светлая память Сергею Леонидовичу и благодарность за многочисленные уроки!


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Сегодня в 19:25, просмотров: 369, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 20:19
Всегда смотрел Доренко с удовольствием. Слушал радио на котором он был главредом

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