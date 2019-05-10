​Прерванный полет. Вопросы.

Второй день безнадежно пытаюсь понять, что это было. Я имею ввиду инцидент с пилотажной группой «Барсы». Но кроме вопросов ничего.

Это происшествие попало во множество газет, в том числе и федеральных. Но оттолкнусь от официального правительственного ресурса «Открытый регион - Югра». Вот как там прокомментировали инцидент: «Уникальное событие могло и не состоятся (пролет пилотажной группы). Сегодня утром аэродром «Боровая» окружила полиция и остановила все полеты самолетов. По словам организаторов акции, причиной срыва мероприятия стал анонимный звонок. Неизвестный сообщил о плохом техническом состоянии самолетов пилотажной группы. Безусловно, безопасность граждан – это главный приоритет. Именно поэтому, чтобы проверить информацию, полеты легендарных «Яков» приостановили. После вмешательства в ситуацию Губернатора Югры Натальи Комаровой, а также проведенной проверки самолетов было принято решение о первом полете «Бессмертного полка».

В связи с этим возникает ряд вопросов:

1. На основании каких формальных оснований полиция реагирует на анонимные сообщения об особенностях технического состояния, каких бы то ни было технических средств?

2. Происходит ли поиск звонившего анонима, нашли ли его, кто он, каковы его мотивы?

3. Если речь идет о техническом состоянии самолетов, то на каком основании пилоты были доставлены в полицию?

4. Насколько я могу судить самолет весьма сложное и весьма специфическое техническое средство. Для проведения проверки его состояния требуется авиамеханики, а диагностика технического состояния проводится на основании определенных регламентов. Тем более, проверять видимо надо было весь самолет. Вернее, несколько самолетов. Так кто проводил проверку технического состояния? Почему проверка заняла всего несколько часов?

Может быть, мы с вами были свидетелями предельно гнусной истории, когда какие то нехорошие люди решили использовать святой для каждого праздник в своих политических, корыстных целях. Считаю, что это недопустимо!

Поэтому требую от полномочного представителя Президента в УрФО Николая Цуканова провести расследование вышеуказанного инцидента и после доложить обществу о его результате. Не позволим пиариться на памяти дедов!