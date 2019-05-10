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​Прерванный полет. Вопросы.

Второй день безнадежно пытаюсь понять, что это было. Я имею ввиду инцидент с пилотажной группой «Барсы». Но кроме вопросов ничего.

Это происшествие попало во множество газет, в том числе и федеральных. Но оттолкнусь от официального правительственного ресурса «Открытый регион - Югра». Вот как там прокомментировали инцидент: «Уникальное событие могло и не состоятся (пролет пилотажной группы). Сегодня утром аэродром «Боровая» окружила полиция и остановила все полеты самолетов. По словам организаторов акции, причиной срыва мероприятия стал анонимный звонок. Неизвестный сообщил о плохом техническом состоянии самолетов пилотажной группы. Безусловно, безопасность граждан – это главный приоритет. Именно поэтому, чтобы проверить информацию, полеты легендарных «Яков» приостановили. После вмешательства в ситуацию Губернатора Югры Натальи Комаровой, а также проведенной проверки самолетов было принято решение о первом полете «Бессмертного полка».

В связи с этим возникает ряд вопросов:

1. На основании каких формальных оснований полиция реагирует на анонимные сообщения об особенностях технического состояния, каких бы то ни было технических средств?

2. Происходит ли поиск звонившего анонима, нашли ли его, кто он, каковы его мотивы?

3. Если речь идет о техническом состоянии самолетов, то на каком основании пилоты были доставлены в полицию?

4. Насколько я могу судить самолет весьма сложное и весьма специфическое техническое средство. Для проведения проверки его состояния требуется авиамеханики, а диагностика технического состояния проводится на основании определенных регламентов. Тем более, проверять видимо надо было весь самолет. Вернее, несколько самолетов. Так кто проводил проверку технического состояния? Почему проверка заняла всего несколько часов?

Может быть, мы с вами были свидетелями предельно гнусной истории, когда какие то нехорошие люди решили использовать святой для каждого праздник в своих политических, корыстных целях. Считаю, что это недопустимо!

Поэтому требую от полномочного представителя Президента в УрФО Николая Цуканова провести расследование вышеуказанного инцидента и после доложить обществу о его результате. Не позволим пиариться на памяти дедов!


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Сегодня в 16:26, просмотров: 439, комментариев: 8


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 17:32
Да уже попиарились ваще-то. Глава, например. И тут в комментариях пишут, что еще реконструкцию запретили, но шуметь не стали.

Сергей, вы сам-то случаем не пиаритесь, требуя от полномочного представителя Президента провести расследование вышеуказанного инцидента и доложить о его результатах?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:46
А то, тут давеча еще один Сергей, Антов, сетовал, что почитатель идей Варламова Сергей Глинских на деле его поддержал.

«И кстати, казалось бы, активный и современный во взглядах, общественник Сергей Глинских, на поддержку которого я рассчитывал, сказал дословно: «Вопрос этажности жилых домов - это дискуссионный вопрос». Может, и его я не так понял. Ну, уж как-то это звучало не прогрессивно, так сказать не по-варламовски».
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:51
Поправка. Сергей Антонов.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:59
Еще поправка. …на деле его НЕ поддержал.
Вроде не бухал еще.
Сергей Глинских Сергей Б
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Сегодня в 18:39
Пиарюсь? Нет! Скорее привлекаю внимание. Что касается "многоэтажек", готов и сейчас подтвердить, что "строительство многоэтажек -это дискуссионный вопрос" вопрос который надо обсуждать с городским сообществом. Именно по этому я посоветовал Сергею, который поднял этот вопрос на Совете по стратегии войти в профильную рабочую группу и там уже решать этот вопрос последовательно и системно. Я же со своей стороны опять же в рамках профильной группы не раз выступал с критикой администрации, что не выполняются показатели по малоэтажному строительству и буду и дальше выступать за увеличение объемов малоэтажного и что немаловажно доступного домостроения.
Моби
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Сегодня в 18:44
Какой звонок - чинуши заседали же
Сергей Б Моби
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Сегодня в 18:51
Так выложил бы уже, что ты там в инстаграм накопал.
Альберт Леонов
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Сегодня в 20:22
Звонки анонимные, ровно как и писания анонимов бывают: правильные и не правильные.
Так вот звонил и сообщил , вернее исполнил свой гражданский долг , правильный аноним.
Его слова сразу попали в нужные уши, которые выразились в конкретные действия сотрудников полиции.
Это же надо найти правильные уши, что бы поднять такую силу на уши!

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Мнения

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