​Продаете недвижимость, как защитить себя от недобросовестных действий покупателя?

Важно знать, что срок исковой давности предъявляемый к исковым требования о качестве переданного помещения составляет два года с момента его передачи. То есть в течении двух лет покупатель может предъявить вам требования о качестве переданного ему товара, даже если в договоре купли-продажи недвижимости прописано «с состоянием квартиры покупатель ознакомлен и согласен», а договор купли-продажи был заключен в нотариальной форме.

Эта ситуация не про застройщиков и гарантийные обязательства, а про простых физических лиц, когда один другому продает вторичку, не зная всех подводных камней по возможным злоупотреблениям правом по качеству.

Например, вы продаете квартиру дешевле, потому что окна протекают, а к вам потом иск в суд по этим самым окнам и предъявляют.

Поэтому, чтобы обезопасить себя в акте приема-передачи указывайте все возможные дефекты помещения, о которых при сделке вы уведомляете покупателя.

Например, в процессе эксплуатации истцом выявлены недостатки в виде дефектов оконных и балконных конструкций, а именно: во время дождя балконные конструкции имеют по периметру значительные протечки, что приводит к ухудшению состояния внутренней отделки. Оконный блок, расположенный в детской комнате, имел зазоры, приводившие к постоянным сквознякам, что отрицательно сказалось на здоровье ребенка. В данном случае суд взыскал расходы на устранение недостатков купленной недвижимости с продавца.

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