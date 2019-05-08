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​Тысячи дольщиков в Сургуте боятся остаться без денег и квартир

Вкладчики считают, если правительство Югры не примет меры, город получит четыре недостроенных жилых комплекса

Фото: А. Андронова
Фото: А. Андронова

Около тысячи сургутских семей-дольщиков могут остаться без квартир: люди опасаются очередного переноса сроков сдачи жилых комплексов «Уютный», «Любимый», «Ривер Хаус» и «Кедровый». Люди планировали праздновать новоселье еще в декабре 2018 года, но из-за финансовых проблем сдача домов перенеслась. Сегодня вкладчики «Дорожно-эксплуатационного предприятия» и строительной компании «СеверСтрой» объединяются в инициативные группы, обращаются к правительству, но темпы строительства остаются низкими.

Почему сургутские дольщики боятся обмана?

«Проблемы начались год назад, — рассказывают корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС представители инициативной группы дольщиков ЖК «Уютный». — Строительство в жилых комплексах «СеверСтроя» тогда было приостановлено. В каком-то смысле компания стала заложником ситуации: ее представители объяснили, что в Росреестре не регистрировали договоры в течение трех месяцев из-за изменений в законодательстве, поэтому на счет застройщика не поступали крупные суммы. Также их заставили переходить на целевое финансирование, когда по каждому дому идет отдельное денежное распределение. Кроме того, у компании были какие-то внутренние конфликты.

Прошлым летом специалисты «СеверСтроя» заявляли, что делают реструктуризацию долгов, ведут переговоры с банками, но результата не было. После у компании сменился руководящий состав, за исключением учредителя. Сейчас на вопрос, почему никаких мер не принято за год, нам отвечают: «для этого мы и сменили начальников».

По словам вкладчиков, специалисты «Северстроя» обещали, что работы будут идти ударными темпами весной этого года, но сегодня на объектах можно встретить бригады строителей в немногочисленном составе. «Сейчас не отстроено даже половины дома. На стройплощадке ходят по десять человек, — делятся наблюдениями вкладчики. — Два месяца назад сотрудники «СеверСтроя» говорили, что за неделю 60 строителей и два строительных крана будут отстраивать по этажу на четырех подъездах. По факту – за месяц готов один этаж на трех подъездах». Судя по расчетам вкладчиков, при таких темпах строительство дома займет еще минимум два года, хотя планируемый срок сдачи — третий квартал 2019 года.

Кроме того, дольщики высказывают свои опасения о возможном банкротстве крупной строительной компании.

«Говорят, что сейчас застройщик распродает активы, и мы боимся, что, если их объявят банкротами, мы останемся ни с чем», — отметили вкладчики.

Напомним, в сентябре 2018 года руководство «Северстроя» организовало пресс-конференцию, где первые лица компании заявили, что «существует рабочие проблемы, которые сопровождают любой бизнес», однако кризис компания преодолела. Более актуальную информацию от представителей «Северстроя» на данный момент получить не удалось.

Есть ли помощь от правительства?

Представители инициативной группы также отмечают, что много раз пытались обратить внимание власти на проблему: «Мы отправляли обращения на «Твой Сургут», письма жилстройнадзору, губернатору — трижды, и даже президенту. В ответ получаем отписки: «подождите, все достроят, а вы компенсацию получите». Но нам нужны квартиры, а не неустойки. На встрече в администрации города была разработана дорожная карта по обеспечению ввода в эксплуатацию жилых домов «СеверСтроя» и «ДЭПа», но сроки, которые там указаны, вряд ли будут исполнены. Если со стороны правительства не будут приняты меры — Сургут получит четыре недостроенных жилых комплекса и тысячи обманутых дольщиков».

По мнению дольщиков, самое простое, что могло бы сделать окружное правительство — снизить налог на землю для «СеверСтроя» на один-два процента. Вкладчики считают, что сэкономленная сумма дала бы возможность застройщику выровнять финансовое положение и начать активное строительство. Представители инициативной группы заявили, что озвучивали предложение югорским чиновникам, но конкретного ответа на него не получили.

Как застройщики решают финансовые проблемы?

В конце прошлого года, после срыва сроков сдачи домов, строительная компания предложила дольщикам заключить дополнительные соглашения. Вкладчикам предоставили выбор — получить неустойку или ремонт от застройщика. Так как у «СеверСтроя» существуют финансовые проблемы, компания ищет инвесторов, способных вложиться в строительство, но все, кто готовы инвестировать, не хотят брать на себя ответственность по выплате компенсаций жильцам за текущую просрочку сдачи объектов.

«Чтобы строить – нужны деньги. Есть инвесторы, которые готовы вложиться в строительство с гарантией, что долги по неустойкам за просрочку не лягут на них, а останутся за «СеверСтроем», поэтому сейчас дольщикам предлагают подписать отказ от компенсации, — пояснил в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин. — Насколько мне известно, строительство на объектах сейчас идет вялотекуще — маленькие бригады работают медленно.

Если в ближайшее время строительная компания урегулирует проблемы, и начнется активное строительство — оговоренные сроки сдачи объектов будут вполне реальны».

Замдиректора ДАиГ отметил, что «ДЭП» на данный момент не ищет инвесторов, а ведет строительство на средства, собранные с вкладчиков. Также он заявил, что ситуация с сургутскими дольщиками находится под контролем администрации Сургута и окружного правительства: «Еженедельно проходят видеоконференции с участием губернатора Югры Натальи Комаровой, мы подаем отчеты о проделанной застройщиком работе».

На что готовы пойти вкладчики ради квартир?

Представители инициативной группы отметили, что многие жильцы согласны пойти навстречу «СеверСтрою» — заключать допсоглашения на условиях ремонта квартир, а не неустойки, но только тогда, когда начнется активное строительство.

Члены инициативной группы также поделились, что среди дольщиков нарастают протестные настроения.

Чтобы привлечь внимание власти к проблеме, сургутяне готовы выходить на пикеты и объявлять голодовки.

Ту же инициативу проявляют и владельцы квартир «ДЭПа».

Отметим, на момент публикации материала получить комментарий от представителей компании «СеверСтрой» не удалось. В адрес застройщика был направлен запрос. Специалисты «ДЭП» отказались от комментариев.

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Сегодня в 20:00, просмотров: 352, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:42
Пипец подкрался незаметно. В самом благополучном городе в благополучной Югре. Походу губернаторша и иже с ней крысы скоро разбегутся.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:51
А ведь как хорошо рапортовала в Кремль о приросте квадратных метров и поголовья. Прошла любовь и сдулись пузыри.

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