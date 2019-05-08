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​Так победим?

С каждым годом накал празднования Дня Победы растет, превращаясь потихоньку в подобие религиозного культа со всеми вытекающими, вроде причащения георгиевской ленточкой и оскорбления чувств верующих.

Нет, сам факт победы над фашизмом, его значимость и величие неоспоримы, как и признание заслуг причастных, и неизмеримость глубин и высот совершенных ими подвигов. Но формы и манеры отправления праздника, все эти «На Берлин!», ордена-наклейки, моделирование и реконструкция – чего? Воскрешение памяти или возбуждение милитаризма?

Как ни крути, Победа – наша единственная реально работающая скрепа. Фокус в том, что использование скреп в утилитарных целях – штука довольно мерзкая.

Ветераны, те, что воевали, не любили вспоминать войну. Употребление прошедшего времени по отношению к ним, к сожалению, неизбежно: тем, кому в мае 1945-го было шестнадцать, сегодня девяносто. Я помню некоторых, когда им было по семьдесят. Они неохотно говорили о войне, а 9 мая поминали погибших товарищей.

Как мы, ныне живущие, представляем себе Победу? Для чего она нам? Какой мы передадим ее следующим поколениям? Мы очень разные. Победа нужна, чтобы сделать нас немножко одинаковыми – в том, что касается отношения к войне. Одинаковыми в непримиримом желании сделать все, чтобы это больше не повторилось.

Я надеюсь, что парад дошкольных войск, прошедший в Пятигорске – как раз из серии «помним», а не из серии «можем повторить». Я очень надеюсь, что все эти военные реконструкции и бравурные парады так и останутся данью памяти, а не призывом к действию.

Многие скажут – «отстань, мы просто радуемся, что наши деды победили!». А я напомню слова из песни: «это праздник со слезами на глазах». Потому что деды победили смерть. Даже те, кто погиб. Победа над смертью – это не победа в Лиге чемпионов. Победа над фашизмом – тоже не повод для карнавала, а повод задуматься, как так получается, что люди доводят себя до состояния, когда их нужно убивать, чтобы вернуть остальным человеческое лицо. Победа над немцами? Японцами? Итальянцами? Румынами? Сегодня мы почти в открытую враждуем с бывшими союзниками – нужно ли вспоминать в таком контексте бывших врагов?

«А если на нас опять нападут, нападут наши бывшие союзники? Что, сидеть сложа руки? Подставлять левую щеку – лишь бы не было войны?». День Победы транслирует сигналы в том числе и им, нашим бывшим союзникам. Пусть видят, что у нас есть повод ценить жизнь. Поверьте, именно это объединяет. А махать перед носом оружием – так себе способ борьбы за мир.

Мне кажется, что у тех, кто застал ветеранов живыми, очень важная историческая миссия – передать следующим поколениям основную мысль, которую оставили воевавшие. Даже не мысль, а – ощущение, то, что чувствуешь кожей. «Одного хочу – не дожить до следующей войны…» – это сказал Виктор Астафьев, писатель и солдат. Может быть, будем это писать на автомобилях?


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Сегодня в 11:11, просмотров: 27, комментариев: 0


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