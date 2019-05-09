9 мая все жители нашей большой страны выражают глубокую признательность героям, чьи подвиги навеки запечатлены в российской истории.

Пусть этот день будет напоминанием о том, что наш народ смог объединиться перед лицом общего врага и выстоять в нелегкой борьбе.

Пусть защитники Родины, перенесшие ужасы Великой Отечественной войны ради мирного будущего, ни на секунду не усомнятся в нашей искренней благодарности и восхищении их подвигом!

Вечная память погибшим, бесконечное уважение и почет ветеранам, которые сегодня с нами.

С Днем Великой Победы!