Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!

9 мая миллионы людей по всему миру отмечают 74-ую годовщину Победы над фашизмом.

Чем дальше по времени отдаляются от нас события этой войны, тем глубже мы осознаем роль ветеранов в нашей жизни. Преданность Родине и высшим человеческим ценностям не дали сломиться духу солдат, узников концлагерей, работников тыла. Российским народом было выстрадано право жить, работать, воспитывать детей в своей стране, на родной земле.

В День Победы мы с особой силой чувствуем связь с героями-победителями. Мы скорбим и благодарим, вспоминая тех, кто пал на полях сражений. Среди них – 9587 югорчан.

Югра не забыла, не забудет подвиг земляков. Имена ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза присвоены образовательным организациям округа, музеям, кадетским классам.

Память о них - в отблесках пламени Вечного огня, в миллионах фотографий «Бессмертного полка», в стихах, музыке гимна защитников Отечества «Вставай, страна огромная».

В этой победе мы черпаем силы для созидания мирной жизни, заботы о старшем поколении и наших детях.

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!