Уважаемые земляки, дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!

Эта Победа досталась нам очень дорого, поэтому 9 мая – это день народного единения, день, когда мы еще и еще раз говорим спасибо нашим ветеранам, приходим к мемориалам славы, чтобы почтить память погибших в страшной войне…

День Победы – наш главный праздник, праздник нескольких поколений.

Пусть война никогда не вмешивается в наши судьбы и судьбы наших детей. Пусть солнце всегда будет ярким, а небо - безоблачным и мирным!