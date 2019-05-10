​Где мы впервые знакомимся с культурой любого города?

Правильно – на улицах.

Музеи, театры, концертные залы и многое другое, конечно, тоже, но общий фон создают улицы. Городская социокультурная среда. И давайте признаемся честно – в этом вопросе мы наш город шашлыкам и пиву проиграли. Сургут с этой точки зрения – классический пример «спального района».

Летом он красивый и ухоженный, но все что предлагает нам улица – это типичный «суповой набор» потребителя: поесть, попить, посидеть, закусить. И по большому счету все. В центре города даже погулять толком негде, зато летние кафе растут как грибы после дождя.

Нет, есть еще конечно праздники. Но они приходят и уходят, а среда, как суровая проза жизни, остается. Были попытки создать свой местный «Арбат» на брусчатке вдоль Авроры. Но чего-то не хватило, опыт был признан неудачным.

Что, конечно, очень странно. В Сургуте действительно большое количество культурных учреждений, достижений, есть чем гордиться, есть куда пойти. И неужели не найдется в городе места для пары десятков уличных художников и музыкантов? Да взять хотя бы алейки от «Стерха» до пятачка перед «Авророй» и дальше до брусчатки. И не надо ничего перекрывать. Пусть там хоть каждый день студенты себе на хлеб зарабатывают, как это делается во всем мире. А по выходным можно и ненавязчивых аниматоров для детей, благо кукольный театр «Петрушка» рядом. Почему нет? И главное для этого бюджетных затрат не требуется, буквально добрая воля и желание. И подумать может быть, еще где-то в городе сделать несколько таких зон. Уверен, многие читатели сразу сейчас такие места и предложат.

А еще найти места для небольших площадок, где будут играть местные музыкальные группы, выступать сургутские поэты, местные комедийщики, да кто угодно. Может быть с небольшой акустикой, но так чтобы не мешать жильцам близлежащих домов. Сделаем доброе дело для людей уже сегодня. И горожане сами привыкнут, что такое есть, и будет хороший задел для будущих парков – «На Сайме» и «Кедровый Лог», которые тоже заполнять чем-то надо.