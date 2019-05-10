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​Где мы впервые знакомимся с культурой любого города?

Правильно – на улицах

Правильно – на улицах.

Музеи, театры, концертные залы и многое другое, конечно, тоже, но общий фон создают улицы. Городская социокультурная среда. И давайте признаемся честно – в этом вопросе мы наш город шашлыкам и пиву проиграли. Сургут с этой точки зрения – классический пример «спального района».

Летом он красивый и ухоженный, но все что предлагает нам улица – это типичный «суповой набор» потребителя: поесть, попить, посидеть, закусить. И по большому счету все. В центре города даже погулять толком негде, зато летние кафе растут как грибы после дождя.

Нет, есть еще конечно праздники. Но они приходят и уходят, а среда, как суровая проза жизни, остается. Были попытки создать свой местный «Арбат» на брусчатке вдоль Авроры. Но чего-то не хватило, опыт был признан неудачным.

Что, конечно, очень странно. В Сургуте действительно большое количество культурных учреждений, достижений, есть чем гордиться, есть куда пойти. И неужели не найдется в городе места для пары десятков уличных художников и музыкантов? Да взять хотя бы алейки от «Стерха» до пятачка перед «Авророй» и дальше до брусчатки. И не надо ничего перекрывать. Пусть там хоть каждый день студенты себе на хлеб зарабатывают, как это делается во всем мире. А по выходным можно и ненавязчивых аниматоров для детей, благо кукольный театр «Петрушка» рядом. Почему нет? И главное для этого бюджетных затрат не требуется, буквально добрая воля и желание. И подумать может быть, еще где-то в городе сделать несколько таких зон. Уверен, многие читатели сразу сейчас такие места и предложат.

А еще найти места для небольших площадок, где будут играть местные музыкальные группы, выступать сургутские поэты, местные комедийщики, да кто угодно. Может быть с небольшой акустикой, но так чтобы не мешать жильцам близлежащих домов. Сделаем доброе дело для людей уже сегодня. И горожане сами привыкнут, что такое есть, и будет хороший задел для будущих парков – «На Сайме» и «Кедровый Лог», которые тоже заполнять чем-то надо.


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10 мая в 10:19, просмотров: 1564, комментариев: 17


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Комментарии:
Бугаева
не нравится
10 мая в 10:47
Ох, Эдик, Эдик... Так ты сам возьми да попробуй это организуй своими ручками! Без привлечения адм.ресурса. Ведь чтобы заставить тех же работников бюджетных учреждений культуры в выходные дни им нужно дополнительно деньги платить. Из твоего кармана? Легко только пальцами по клавишам клацать да языком трепать...
Альберт Леонов
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10 мая в 11:15
Об этом давно говорил. Столько народных коллективов, а ТОСы те деньги на хоры народные получают и самодеятельность, вот и выступали бы перед жителями. Сколько всяких коллективов финансируется из бюджета города, пора уже и показывать, чему научились. Про Аврору как то не могу сказать, но на Сайме - могли выступать, тихое место, можно разные устраивать мероприятия. Не можете сами - отдайте НКО. Опыт есть, когда организовывали день физкультурника .. вроде его, но как организовали, как все четко и продуманно было. За одно можно деятелей от культуры в администрации сократить. У нас цельная филармония есть, тоже за деньги горожан содержится, пусть и они выступают перед теми кто их содержит. На улицах или парках. Опять же всякие музыканты... Все это можно сделать, только нужно обновление в руководстве культуры в администрации. Можно руководство и в филармонии поменять. Пожизненно занимают должности некоторые.
Сергей Б
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10 мая в 11:16
Ну да, мысля нормальная. И не особо затратная. Разрешить и объявить. Да кое-где летние эстрады соорудить. И общественнику Альберту Леонову будет где именную скамейку или урну установить, имени себя. Вместо Сталина.

А главное как-раз для депутата задача организовать. Дерзай Эдуард, граждане будут благодарны.
Цитатель Альберт Леонов
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10 мая в 13:02
Альберт, искусство уже не принадлежит народу.... Всякие артисты-музыканты тоже есть-пить хотят. За заработную плату они прекрасно отрабатывают все городские мероприятия (даже не за двойную оплату). Хочется культуры на улице? Так пой-пляши у своей статуи, кто ж мешает?
Цитатель
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10 мая в 13:04
А если тебе религия не позволяет ходить в филармонию и поэтому ты ничего не видишь, то это твои проблемы...
Альберт Леонов Цитатель
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10 мая в 13:14
Заблуждаешься, искусство которое оплачивается из городского бюджета - принадлежит горожанам. Содержится на налоги которые платят все горожане и я в том числе.
Альберт Леонов Сергей Б
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10 мая в 13:15
Не разрешили мне скамейку поставить и урну!
Альберт Леонов Цитатель
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10 мая в 13:17
Прежде чем говорить о религии, традиционной в стране, надо знать что нет в ней запретов на посещение культурных мероприятий.
Цитатель Альберт Леонов
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10 мая в 13:33
ОМОН тоже содержится на налоги горожан и твои в том числе, иди им предъяви... И не имел я в виду "традиционную религию", просто выражение такое.
Сергей Б
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10 мая в 15:27
Инициативу Эдуарда Иваницкого кто поддержит? Чтобы он, вдохновившись поддержкой взялся за дело. А то лето в Сургуте короткое.
444 Альберт Леонов
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10 мая в 16:06
С каких это пор поклонение упырю сталину стало в России официальной религией?
Альберт Леонов Цитатель
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10 мая в 17:46
ОМОН не содержится на налоги мои ... увы...
Сергей Б Альберт Леонов
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10 мая в 17:55
Час от часу не легче. ОМОН мериканцы содержат чтоли?
Денис Ханьжин
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16 мая в 00:41
Хватит нам лапшу много лет вешать! Просто нефтяные деньги надо положить не в карман, а построить уже наконец полноценную. набережную вокруг Саймы и творческие люди сами туда прибегут. А также разгрузится сама Сайма, люди любят гулять по красивым набережным как в Тюмени и Питере.
Сергей Б Денис Ханьжин
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16 мая в 14:25
Нам денег не надо, нам парки давай? Может сначала на адекватные зарплаты деньги пустить? А там глядишь и парки расцветут.
Сергей Б
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16 мая в 14:26
Ну что, Эдуард Иваницкий начал уже свое предложение осуществлять? А то, через три месяца уже лето закончится.
6xz34e
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16 мая в 22:43
Первым номером концерта-песня от Сергея ..."Эх раз,еще раз,да еще много,много раз..."

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