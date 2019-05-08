Что делать на предстоящих майских выходных в Сургуте? Полный список мероприятий

Впереди у сургутян четыре выходных дня, и специально для вас СИА-ПРЕСС подготовил список мероприятий, которые можно будет посетить в Сургуте с 9 по 12 мая.

Это различные спортивные соревнования, типа армрестлинга, синхронного плавания или футбола, а также выставки, спектакли, мастер-классы, интеллектуальные игры и многое другое.

Отметим, что в наш список вошли только бесплатные к посещению мероприятия, либо с недорогими билетами (до 400 рублей).

Если мы что-то упустили, вы можете оставить информацию в комментариях под материалом.

9 мая





9.00. Открытый турнир по хоккею «Салют Победы» среди команд юношей 2010 года рождения. «Ледовый Дворец спорта», Югорский тракт, 40, тел. 95-07-95. Вход свободный.

9.00. Участники городского проекта «Пост №1» несут караульную службу у Мемориала Славы.

9.00. Старт в 10.15. Всероссийская акция «Бессмертный полк» (ул. Энгельса – ул. Гагарина)

10.00. Марш военно-патриотических объединений города, сотрудников УМВД по Сургуту, спецназа «Север» (ул. Энгельса – ул. Гагарина).

11.00. Памятно-мемориальное мероприятие (возложение венков, цветов к Вечному огню), посвященное Дню Победы. Мемориал Славы, ул. Гагарина.

11.00. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню победы. Старт ул. Энгельса, тел. 36-50-55

14.00-17.00. «Читающий автобус» (чтение произведений о Великой Отечественной войне. Пассажиры одного из автобусов, следующих по маршруту № 47 (от жд-вокзала), смогут принять участие в громких чтениях стихов о войне, узнают о сургутянах-фронтовиках). Тел.: 35-05-90. Вход свободный

12.00. Концерт солдатской песни. Мемориал Славы, ул. Гагарина.

12.00. Народное гуляние, праздничный концерт «Во Славу Великой Победы». Площадь перед Сургутской филармонией.

12.00. Праздничная программа «Слава Победителям!». Городской парк, пр. Набережный. Вход свободный.

12.00 – 14.00. Праздничная программа «Солдаты мая, слава Вам навеки!». ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2. Вход свободный.

14.00. Акция и спектакль «Имена на поверке». Площадь у Сургутского музыкально-драматического театра. ул. Грибоедова, 12. Вход свободный.

14.00. Ретро-площадка, посвященная Дню Победы. Площадь «Аврора». Тел. 24-00-12. Вход свободный.

15:00. «Мотопробег», посвященный празднованию дня Победы. Общий сбор в 14:00 у «Ледового дворца спорта». Тел. 8(982)518-34-87 (Александр).

15:30. Велопробег «Звезда памяти», посвященный празднованию дня Победы. Сбор и регистрация в 13:30 у Ледового дворца спорта. Тел. 8(909)712-12-62 (Алексей).

20.00 - выступление группы Oilband «Брат 2: Легендарные саундтреки». Арт-кафе ДИ «Нефтяник» (Югорский тракт, 5). Телефон кассы: 414-321. Стоимость билетов: 300-400 руб.

22.00. Праздничный салют.Площадь перед театром Сургутского государственного университета.

10 мая





Кадр с выставки "Притяжение"

12.00. Спектакль «Гвардии медвежонок», по одноименному рассказу А. Митяева. Центральная детская библиотека (Дружбы, 11а). Тел.: 37-53-08, 37-53-11. Вход свободный.

12.30. Плэй-офф. Первенство России по мини-футболу среди команд клубов Высшей лиги в сезоне 2018-2019. Конференция «Восток». СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47, тел. 52-87-20, 52-87-30. Вход свободный.

15.00. Литературная игра «Магический турнир» по мотивам ролевой игры «Мафия». Центральная детская библиотека (Дружбы, 11а). Тел.: 37-53-08, 37-53-11. Вход свободный.

Выставка «Фронтовые подруги». Центр патриотического наследия, ул. Просвещения, 7/1. Билеты по 30 – 100 руб. Тел. 51-68-02

Выставка «Притяжение» (художники Сургута: живопись, графика, пластика, фото). Галерея современного искусства «Стерх», Магистральная, 34/1. Тел. 35‑09-78. Билет 60 руб.

11 мая





10.00. Кубок Югры по гиревому спорту. МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, ул. Пушкина 15/2, тел.: 502-906. Вход свободный.

11.00. Уроки домоводства «Нand made-идеи для дома». МБУ «Вариант», Клуб «Молодые семьи Сургута», ул. Республики 8, кв. 47, тел. 24-66-25. Вход свободный

11.00, 13.00. Спектакль «Теремок». Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18. Тел.: 63-71-95, 34-48-18, 52-18-01, 52-18-02. Билет 300 руб.

12.00. Громкие чтения «В гостях у Мэри Поппинс», чтение сказок народов мира, развивающие игры с элементами английского языка. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1. Тел.: 28-56-93. Вход свободный.

14.00. Плэй-офф, Первенство России по мини-футболу среди команд клубов Высшей лиги в сезоне 2018-2019. Конференция «Восток». СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47, тел. 52-87-20, 52-87-30. Вход свободный.

15.00. Познавательная программа «Вокруг света без билета». Молодежно-подростковый клуб «Юный геолог», ул. Мелик-Карамова, д. 72, тел. 93-69-18. Вход свободный.

15:00. Музыкальный брейн-ринг «Солнечный круг». Молодежно-подростковый клуб «Горизонт», ул. Островского 21А тел. 34-32-80. Вход свободный.

15.00. Спортивно-игровая программа «Марафон летних игр». Молодежно-подростковый клуб «Югра», ул. Московская, д.34Б, тел. 21-09-31. Вход свободный

18.00. Тематический вечер «Открытие выставки «Paint». В программе: презентация проекта, тематические мастер-классы, восьмибитный диджейсет и тематический видеоарт. Стоимость входного билета: 100 руб. Культурный центр «Порт», ул. Майская,10, тел.: 24-25-62.

19.00. Ретро-вечеринка «Горячие хиты 90-х и «нулевых». Арт-кафе ДИ «Нефтяник» (Югорский тракт, 5). Тел.: 414-321. Стоимость билетов: 300-400 руб.

20:00. Концерт С.у.м.е.р.к.и. и Schweller. Клуб «102 db», Маяковского, 12а. Билет 350 руб.

12 мая





10.00. Первенство Сургута по синхронному плаванию «Ариэль 2019» Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров, Университетская 21/2, тел. 94-05-24. Вход свободный.

10.00. Региональный турнир по армрестлингу среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей. Быстровозмодимое спортивное сооружение «Таёжный», ул. Аэрофлотская, 35. Тел.: 8 (922) 652-45-77.

10.00. Кубок Югры по гиревому спорту. МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, ул. Пушкина 15/2, тел.: 502-906. Вход свободный.

11.00. Спортивный праздник «Юные звезды Грации», посвященный Дню Победы. СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47. Тел. 52‑87-25. Вход свободный.

11.00. Плэй-офф. Первенство России по мини-футболу среди команд клубов Высшей лиги в сезоне 2018-2019. Конференция «Восток». СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47, тел. 52-87-20, 52-87-30. Вход свободный.

12.00. Регистрация на чемпионат по Mortal Kombat на Sony PlayStation 4. Начало в 14.00. В чемпионате может принять участия любой сургутянин. ТРЦ Сургут Сити Молл. 1 этаж.

12.00. Спортивная игра «Большие маневры» среди детей и подростков. Сквер в 31 мкр. Каролинского,18. Тел. 32-80-61

12.00. Проект семейного выходного дня «Музей и Ко». Музейное занятие «Куклы Нёрым-ях». Мастер-класс по изготовлению игрушки «Пор-нэ» (подкорневая женщина). Ул. 30 лет Победы 21/2, Музейный центр. Стоимость билета: 120 руб. Тел.: 90-77-34.

14:00. Ассорти «Вернисаж талантов». Молодежно-подростковый клуб «Истоки», ул. Лермонтова, д. 7/2, тел. 34-54-55. Вход свободный.

15.00. Мастер-класс «Моя семья – моя радость», изготовление открытки с шарами в технике аппликации. Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а. Тел.: 37-53-08, 37-53-11. Вход свободный.

16.00. Пластический спектакль «О 2 ». Городской культурный центр, ул. Сибирская, 2. Тел.: 24-02-80. Стоимость билета: 300 руб.

17.00. Праздничная программа «Победа в сердце каждого живет». Молодежный центр технического моделирования «Амулет», тел. 24-90-77. Вход свободный.

19:00. Любовная драма «Украденное счастье». Сургутский музыкально-драматический театр, Грибоедова, 12. Билет 350 руб.