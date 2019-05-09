Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Уважаемые земляки!

Искренне и сердечно поздравляем вас с общенародным и самым дорогим для всех россиян праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Трудно найти в России семью, которую война не опалила своим огненным дыханием. Немеркнущей славой покрыты ратные подвиги наших земляков, которым не было равных в бою и на линии трудового фронта. В день этого всенародного праздника сердца наполняет искренняя гордость за наших отцов и дедов, защитивших и возродивших страну.

Мы никогда не забудем героизма простых солдат, совершивших в огненные сороковые подвиг, который потряс весь мир. Победа в Великой Отечественной войне доказала необратимость успешных боевых действий Красной армии, превосходство русского оружия, несгибаемость духа народов, вставших на защиту нашей страны. Вы и сегодня не остаетесь в стороне, помогая нам своим мудрым советом, участием в воспитании молодого поколения.

Низкий поклон вам за все, что вы сделали для Победы, за те жизненные силы, которые вы отдали Родине. Желаем вам активного долголетия, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда будут мир, покой и любовь!