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9 мая всегда будет не только символом мужества, но и напоминанием о том, какой страшной трагедией становится война

Уважаемые ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, дети войны!

Дорогие сургутяне!

Примите искренние поздравления с Днем Победы!

9 мая всегда будет не только символом мужества, несокрушимой силы духа, беззаветной преданности Родине и единства многонационального народа перед лицом беспощадного врага, но и напоминанием о том, какой страшной трагедией становится война и какой высокой ценой, ценой жизней, дается Победа.

2615 наших земляков ушли на войну. Почти половина из них пали на фронтах Великой Отечественной. Из тех, кто вернулся в Сургут, практически треть скончались от ран в первые послевоенные годы. Все возможное и невозможное на пределе сил делали и те, кто героическим трудом приближал Победу в тылу. Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы безгранично благодарны вам – вы подарили нам будущее! Мы в неоплатном долгу перед вами!

Время неумолимо, и поколение победителей уходит. Наша обязанность– хранить светлую память о беспримерном мужестве героев войны и труда, передавая ее своим детям, внукам, правнукам, и стараться быть достойными Великого Подвига!

Желаю вам мира, добра, радости и семейного благополучия!

С праздником!


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09 мая в 09:42, просмотров: 638, комментариев: 0


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