​Я хочу стать мудаком

Сургутская общественность немного отошла от визита Варламова. Возмущение и восхищение стихают. Не хочется теребить ничьи чувства заново, но я все-таки теребну тоже позволю себе с ним, так сказать, подискутировать. Затрону только одну тему - мудаков.

Он нет-нет, да и пишет о них. И, кажется, даже призывает бороться с мудаками. Но зачем это донкихотство? Я считаю, что давно пора признать, что стиль жизни мудаков наиболее органичен нашей действительности. Я не буду рассуждать в направлении, что было раньше — курица или яйцо. Мудаки делают российскую действительность российской или она их мудаками? Это тема докторской. Я не возьмусь. Но одно совершенно точно — только мудакам комфортно в этом вот во всем. И я хочу быть мудаком.

Немного совсем бытовых примеров.

Например, Варламов называет мудаками тех, кто паркуется на газонах. И говорит, что каждой машине положено свое платное машиноместо, а если денег на него нет, то ходи пешком (цитата не дословная). Не соглашусь с блогером-урбанистом.

Урбанист Илья Варламов еще раз привлек внимание к проблеме Сургута — парковке на газонах

У моей машины есть ее платное место. И весь мой распорядок дня зависит от тех, у кого его нет. Мою машину обязательно перекроет какой-то мудак, отключив сигнализацию и не оставив номера для связи. И именно от распорядка дня последнего зависит, отвезу ли я вовремя ребенка в школу или приеду в назначенное время на встречу. Я всегда очень переживаю и сильно матерюсь, если повезет дождаться перекрывшего меня водителя. И знаете, их это возмущает. Моя невежливость.

— Мужчина, …, вы могли бы хотя бы номер телефона оставить?

— Женщина, повежливей! Зачем вам мой номер? Я бы все равно не вышел раньше, чем сделал покупки!

Я стараюсь не перекрывать чужие машины. Мало ли что — вдруг человеку срочно понадобится отвезти жену в роддом. Если я создаю помеху для выезда, я оставляю номер телефона и нахожусь в минутной доступности от машины. Я никогда не перекрою две машины и не пойду за покупками. Я не вписываюсь в эту действительность, потому что становлюсь невежливой, когда так поступают со мной.

Важно не не быть мудаком, а быть вежливой с мудаками, принимать их такими, какие они есть.

Я курю и у меня на балконе есть пепельница. В нее я также временами собираю бычки с пола, прилетевшие в мое окно от соседей. О чем думает человек, который кидает горящий бычок вниз? Он будет переживать, если случится пожар? Его раздражает поляна из мусора и бычков под окнами? Конечно, нет. Ведь это делает он и такие же, как он. Это — такая вот норма жизни. Я не выкидываю ни бычки, ни другой мусор с балкона. И меня так это все бесит. Иногда мне хочется высунутся из окна, поднять голову вверх и кричать все матерные слова, которые я знаю. Я так не делаю. Не потому, что боюсь показаться психованной истеричкой (зачем прятать свое истинное лицо). А потому что боюсь, что мне в лицо прилетит бычок или бутылка. Или харчок. У меня на балконном стекле застыл чей-то смачный. И главное, харкнули так, что вот эта вот густая и смачная жижа растеклась по стеклу вне зоны досягаемости для мытья. Я стараюсь не смотреть (тошнит при взгляде даже мельком), но это же мой балкон. Каждый день я хочу убить этого незнакомого человека.

Можно продолжать. Мешки мусора, выброшенные у подъезда, а не в контейнер (он в стороне от парковки и остановке — мудакам туда не дойти), наблюдающие за тем как какает на тротуаре их питомец собаководы, изрисованные их детьми лифты.

Я хочу быть мудаком. Мне кажется, меня бы это все не беспокоило. Потому что я бы чувствовала свою причастность к этой действительности. Я бы приехала домой раньше всех, объехав пробку по обочине, припарковала бы свою машину на газоне, перекрыв ей две чужие машины, которые припарковались на газоне раньше меня. Зашла бы в пивнушку, которую разрешили открыть в жилом доме такие же, как я. Села бы на балконе, закурила. И с удовлетворением отметила, как прекрасен мир вокруг меня: разбитые тротуары и дороги, вытоптанные газоны, непосаженые деревья, опасные и засранные детские площадки, которые готовят детей к жизни вот в этой всей реальности, грязные подъезды и лифты, алкомаркеты в каждом доме… Докурила бы, выкинула бычок в окно, допила холодное пиво, бутылку — в пакет для мусора, а пакет — в окно. И в довершении смачно харкнула бы. Ну а что?

Если какой-нибудь мудак дочитал вот до сюда, у меня для тебя лайфак. Курс тренингов «Правила жизни мудака» сделают тебя миллиардером. Тони Роббинс будет рыдать от зависти. Потому что нас таких — неспособных самостоятельно влиться в созданную вами действительность очень много. И самое главное, тренинги будут вполне законны. Потому что закона о наказании за неуважение к себе и друг другу — нет и не предвидится.