Александр Ерохов восемь лет возглавлял УМВД Сургута. Вспоминаем его победы, поражения, скандалы и слухи

В прошлую субботу стало известно, что начальника УМВД по Сургуту Александр Ерохов покинул свой пост и ушел на один из руководящих постов в окружном полицейском главке. Он был главным полицейским города в течение восьми лет. Редакция СИА-ПРЕСС вспоминает, чем Ерохов запомнился жителям города и что о нем думают коллеги.

Какие происшествия были в городе, пока Ерохов был главным полицейским в Сургуте?

Из самого раннего – смерть задержанного в отделе полиции № 2 в 2012 году. История получила большой резонанс в Сургуте во многом из-за случившейся до этого гибели арестованного в Казани. Следующим ярким эпизодом в сургутской части биографии Ерохова стала массовая драка со стрельбой у рынка «Дружба» в 2013 году, в которой участвовало 200 человек. Тогда полиция среагировала оперативно и жертв удалось избежать, хотя пострадавшие все же были. Однако наибольшую известность Ерохов получил в ходе противостояния с общественной организацией «Совесть» в 2015-2016 годах. Ему удалось даже выиграть суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, после того, как члены «Совести» обвинили его в коррупции. В целом, при Ерохове криминальная обстановка в Сургуте находилась под контролем и была достаточно спокойной. Но случались и провалы. Одним из них стали события 19 августа 2017 года, после которых в адрес главного полицейского Сургута даже поступали обвинения в некомпетентности, хотя сфера борьбы с терроризмом относится скорее к ведению спецслужб, а не УМВД.

Что о нем говорят коллеги?

Те бывшие и действующие сотрудники полиции, кто согласился поговорить с корреспондентом СИА-ПРЕСС, отмечают, что Ерохов достаточно жесткий и справедливый руководитель, хотя далеко не всем это нравилось. Называют его и патриотом Сургута. При этом для многих в сургутском УМВД уход Ерохова стал неожиданностью – в полиции до последнего думали, что он останется на своем посту. При этом слухи о его скором увольнении ходили чуть ли не все время его пребывания в должности.

Почему он ушел с поста?

Некоторые сотрудники полиции уверены, что дело в необходимости ротации кадров – начальники должны меняться каждые пять лет, а Ерохов находился на своем посту восемь. По другой версии, переводу способствовали старые слухи о том, что Ерохов имеет отношение к запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». В свете последних событий, связанных с сургутскими иеговистами, даже обычные сплетни могли сильно осложнить карьеру Ерохова и вызвать вопросы к следствию по делу «свидетелей». Перевод из Сургута в такой ситуации выглядит как перестраховка со стороны руководителей окружной полиции. По другой версии, Ерохов мог иметь отношение к попытке рейдерского захвата лодочно-гаражного кооператива «Нептун», из-за которой был арестован руководитель сургутского линейного пункта полиции в речном порту Олег Вербицкий.

Кто займет место Ерохова на посту начальника УМВД по Сургуту?

Возможно, Владимиру Бабушкину, который до 8 мая исполняет обязанности начальника УМВД по Сургуту, продлят срок полномочий, а потом полноценно назначат на должность. Но могут назначить и «варяга». В городской полиции ходят слухи, что на место начальника могут назначить руководителя УМВД Нижневартовска или Сургутского района. Но и тот, и другой, по мнению источников СИА-ПРЕСС среди силовиков, не самые лучшие кандидатуры. Некоторые сотрудники в

частных разговорах рассказывают, что в случае назначения начальника из Нижневартовска они пойдут писать рапорты об увольнении.