Уважаемые сургутяне, дорогие ветераны и труженики тыла!
От всей души поздравляю Вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Меняются эпохи и поколения, но этот день навсегда останется символом воинской славы и доблести, днем памяти о великом подвиге нашего народа во имя мира и свободы будущих поколений.
Мы вспоминаем тех, кто самоотверженно защищал Родину на фронтах, трудился в тылу, лечил раненых, преодолевал тяготы военного времени. Наш священный долг – чтить память о бессмертном подвиге, благодаря которому мы живем и трудимся под мирным небом.
Позвольте в этот знаменательный для всех нас день пожелать Вам здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 9 августа в 11.00