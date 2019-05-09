Уважаемые сургутяне, дорогие ветераны и труженики тыла!

От всей души поздравляю Вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Меняются эпохи и поколения, но этот день навсегда останется символом воинской славы и доблести, днем памяти о великом подвиге нашего народа во имя мира и свободы будущих поколений.

Мы вспоминаем тех, кто самоотверженно защищал Родину на фронтах, трудился в тылу, лечил раненых, преодолевал тяготы военного времени. Наш священный долг – чтить память о бессмертном подвиге, благодаря которому мы живем и трудимся под мирным небом.

Позвольте в этот знаменательный для всех нас день пожелать Вам здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!