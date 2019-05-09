16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,1299   EUR  73,0432  

Наш священный долг – чтить память о бессмертном подвиге

Уважаемые сургутяне, дорогие ветераны и труженики тыла!

От всей души поздравляю Вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Меняются эпохи и поколения, но этот день навсегда останется символом воинской славы и доблести, днем памяти о великом подвиге нашего народа во имя мира и свободы будущих поколений.

Мы вспоминаем тех, кто самоотверженно защищал Родину на фронтах, трудился в тылу, лечил раненых, преодолевал тяготы военного времени. Наш священный долг – чтить память о бессмертном подвиге, благодаря которому мы живем и трудимся под мирным небом.

Позвольте в этот знаменательный для всех нас день пожелать Вам здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

09 мая в 09:57, просмотров: 787, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Администрация Сургута запускает реформу тепловых предприятий города. В плюсе могут оказаться жители поселков

​Администрация Сургута запускает реформу тепловых предприятий города. В плюсе могут оказаться жители поселков
И при чём здесь концессия
Илья Низовских, Дмитрий Щеглов Сегодня в 15:22
458 0
Как и где покупать еду, чтобы не отравиться, не подхватить гепатит или сальмонеллу и вообще выжить // ПАМЯТКА

Как и где покупать еду, чтобы не отравиться, не подхватить гепатит или сальмонеллу и вообще выжить // ПАМЯТКА
Илья Низовских Сегодня в 10:29
356 0
В строительстве кампуса приоритет должен отдаваться самой актуальной проблеме — общежитиям

В строительстве кампуса приоритет должен отдаваться самой актуальной проблеме — общежитиям
Мнение ректора СурГПУ о проекте кампуса в Сургуте
Владислав Засыпкин, ректор СурГПУ Сегодня в 10:19
366 0
​В Сургуте обустроят набережную рядом с университетом уже в этом году

​В Сургуте обустроят набережную рядом с университетом уже в этом году
На реализацию проекта потратят более 40 млн рублей
Анастасия Якупова 07 августа в 18:32
873 2
​Несколько тротуаров в Сургуте разломали ради нацпроекта о «качественных и безопасных дорогах»

​Несколько тротуаров в Сургуте разломали ради нацпроекта о «качественных и безопасных дорогах»
Рассказываем, когда это закончится и какие пешеходные пути на очереди
Илья Низовских 07 августа в 17:42
680 0
Рабочая группа думы Сургута проконтролировала ремонт городских дорог

Рабочая группа думы Сургута проконтролировала ремонт городских дорог

Работы ведутся на улицах Геологической, Республики, Дмитрия Коротчаева, Сибирской и Аэрофлотской
Член рабочей группы по контролю за ремонтом автомобильных дорог, В.С.Гончаров 07 августа в 15:31
624 0
​Сколько сургутских полицейских погибло за историю города?

​Сколько сургутских полицейских погибло за историю города?
Ильмир Ханов стал вторым, кто был убит при исполнении своих обязанностей
Илья Низовских 07 августа в 14:33
842 1
«Песок намывают, да еще за окружные деньги, – разве это не отлично?»

«Песок намывают, да еще за окружные деньги, – разве это не отлично?»
В Сургуте вовсю говорят о строительстве «кампуса». Что это вообще такое и при чем здесь бизнес-семья Кандаковых?
Артем Мазнев 06 августа в 19:17
1475 6
Когда что-либо проектируешь, нужно учитывать не только задачу — построить, но и чтобы удобно было всем окружающим

Когда что-либо проектируешь, нужно учитывать не только задачу — построить, но и чтобы удобно было всем окружающим
Новый автовокзал в Сургуте комфорт у местных жителей только отнимет
Евгений Яровой, сургутянин 06 августа в 15:43
748 1
​Что нужно знать о менингите

​Что нужно знать о менингите
Серозный менингит – одна из распространенных форм заболевания при энтеровирусной инфекции, это воспаление мягкой оболочки головного мозга и скопление под ней серозной жидкости
Екатерина Шишигина, врач-эпидемиолог Няганской городской детской поликлиники 06 августа в 14:25
610 0
Июльская сессия суда над бывшим мэром Сургута Дмитрием Поповым. Самое главное

Июльская сессия суда над бывшим мэром Сургута Дмитрием Поповым. Самое главное
Артем Мазнев 05 августа в 19:36
1885 8
​Дмитрий Лининг: «Цинизм — это признак глупости для патологоанатома. Если врач ведет себя в секционном зале геройски, ему нужно уходить из профессии»

​Дмитрий Лининг: «Цинизм — это признак глупости для патологоанатома. Если врач ведет себя в секционном зале геройски, ему нужно уходить из профессии»
Заведующий патологоанатомическим отделением СОКБ — о страшилках, микроскопах и врачах, которые не лечат
Анастасия Семихатских 05 августа в 16:22
834 1
Как выбрать хороший арбуз

Как выбрать хороший арбуз
Роспотребнадзор на этот счет дал свои рекомендации
Светлана Брюхова 05 августа в 11:24
824 2
Олег Владимиров

Сургут за неделю. Как страшно жить

Итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров 04 августа в 15:00
1392 2
Закон и порядок, выпуск 4. Такси только для россиян

Закон и порядок, выпуск 4. Такси только для россиян
Скорее всего, легальных такси станет меньше, и стоить их услуги будут дороже.
Олег Владимиров 04 августа в 12:21
965 3
Итоги международного финансового конгресса и идея доступности финансовых продуктов

Итоги международного финансового конгресса и идея доступности финансовых продуктов
Анна Калугина 02 августа в 15:04
675 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика