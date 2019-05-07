Жители одного из домов Сургута жалуются на толпы шумных мигрантов, мешающих спать по утрам

Жители дома на Первопроходцев, 2, в Сургуте вот уже почти полгода не могут спокойно спать по утрам. Им мешают мигранты, которые чуть ли не с пяти часов занимают очередь, чтобы попасть в сургутский филиал КУ «Центр СПИД», где им выдают справки об отсутствии ВИЧ-инфекции.

Проблема образовалась с января этого года, рассказала СИА-ПРЕСС жительница дома Анна М., когда на окружном уровне было вынесено постановление, что освидетельствование на ВИЧ в Сургуте будет проводиться только бюджетной организацией (ранее справки выдавали и частные медучреждения).

«В январе и феврале проблема была не так заметна — люди приезжали на машинах, и в них сидели. А сейчас тепло, и толпа стоит на улице, — поясняет сургутянка. — Мужчины курят, дым поднимается и попадает в квартиры через открытые окна. Шумят, ругаются, мешая спать. Замечания делать страшно».

В начале апреля, когда от жильцов стали поступать первые жалобы, руководство медучреждения сообщило, что проблема известна, и ею занимаются. Но поиск решения идет не так быстро, как хотелось бы. «Вопрос решается на уровне главного врача КУ «Центр СПИД», — рассказала СИА-ПРЕСС ио заведующей филиалом в Сургуте Данара Муниева. — Работает четыре человека с 8 до 15.00 с перерывом на обед, которые занимаются оформлением этих документов. Принимаем максимально всех. Проблема не в недостатке персонала, а в том, что таких граждан много: их ежедневно принимают по 160 человек».

Муниева также отметила, что специалисты центра просят иностранных граждан не занимать очереди с раннего утра, но увещеваниями изменить ситуацию не получается. В планах — подключить к решению проблемы глав диаспор.

А впереди теплое время года, когда идет активный наплыв мигрантов. Поэтому, скорее всего, ситуация еще более усугубится. Когда ждать хоть какой-то ее подвижки (или вовсе не ждать), непонятно. Главный врач КУ «Центр СПИД» Андрей Петровец пообещал корреспонденту СИА-ПРЕСС дать комментарий позднее, мы опубликуем его после получения.

Стражи правопорядка тем временем рекомендуют гражданам, которым шумные посетители медучреждения мешают спать, звонить в дежурную часть 02. «Приедет наряд, и полицейские, в зависимости от ситуации, примут меры», — ответили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Фото: Анна М.