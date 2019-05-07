​Кофе? Через дорогу!

Надо отдать должное Илье Варламову, который одним только постом так сильно расчесал наше «общественное мнение». Вроде, сам столичный гость уже и думать забыл про свой визит в Сургут, а местные опинион-мейкеры не унимаются — все отвечают и отвечают борзому писаке (количество ответов, правда, никак не желает переходить в качество — но кого это остановит?). Очередной раунд: вот и депутат Эдуард Иваницкий, начав рассуждать о своем отношении к Юрию Дудю, по какой-то причине перешел все к тому же Варламову и задал, казалось бы, риторический вопрос: а зачем он нам был тут нужен-то? Действительно, сказал ли он хоть что-то, что не можем сказать мы сами о родной городской среде?

Ну что ж, побуду немного Капитаном Очевидность. На майские праздники побывали мы в Тюмени, заглянули в несколько местных парков, впечатлились Гилевской рощей, где для населения оборудовали мангальные зоны, и экопарком «Затюменский». О последнем — отдельно: это довольно большой кусок леса на окраине города, где проложили асфальтированные дорожки и лыжные трассы, оборудовали несколько спортивных зон для кроссфита и для активных детишек (причем не пару качелек «на отвали» сделали, а продуманные масштабные игровые зоны, на которые и кое-какие взрослые заглядываются), на входе добавили несколько ларьков с кофе и хот-догами — и готово новое местное общественное пространство. Пространство, из которого не то что детей — их родителей за уши не вытянешь.

На контрасте, вернувшись домой, прогулялись по парку «За Саймой». Хоть убейте, но уверен: и здесь, и в «Кедровом Логе» стартовые данные вполне сопоставимы с «Затюменским». В том плане, что благоустройство не требует здесь каких-то масштабных проектов типа парка аттракционов (который, кстати, когда-то «За Саймой» был, а теперь на его месте очень удобный и радующий глаз пустырь: детишкам наверняка очень интересно покопаться в грязи, да черствые родители не дают), — казалось бы, достаточно просто и не сильно затратно установить по парку горки, качели, сооружения для лазания, канатные комплексы и даже простейшую метеоплощадку (а на деле — обычную песочницу с солнечными часами, ветровым рукавом, экраном для наблюдения облаков и — главное — стендом, на котором в доступной форме объясняется, как всем этим добром пользоваться). Более того: даже дорожки асфальтировать… необязательно: в том же «Затюменском» наряду с ними протоптаны «дикие» трассы прямо по лесу; гуляй — не хочу…

Кое-что из этого, конечно же, «За Саймой» присутствует — но при любом намеке на хорошую погоду на каждую площадку с какими-никакими активностями набивается слишком много народу, при этом активности эти, увы, разнообразием не блещут — аналоги простейших качелек и горок есть и во дворах; так стоит ли ради них идти в парк? Стоило бы — если бы было предложено что-то еще. Но куда ж нам до «чего-то еще», когда пару лет назад градоначальник на полном серьезе у нас всех интересовался: вам в парке что больше нужно — туалет или пляж? Вариант «то и другое» мэрией поначалу не рассматривался, но, справедливости ради, в итоге появились и лежаки, и сортиры — значит, все-таки можно было вопрос ребром не ставить?

Возвращаясь к столичному гостю. На вопрос, который задает Эдуард Иваницкий, — «Что нового мы услышали о нашем городе?» — следует очевидный ответ: ничего. И кажется, что Варламов нам действительно побоку: на одном только примере парка «За Саймой» любой горожанин может расписать множество проблем и путей их решения. Но его визит, на самом деле, должен привести нас к другому вопросу. Почему мы такие умные и все понимающие — а городской среды как таковой нет? Отвечая на этот вопрос, расскажу один случай. Год назад в Сургут приезжала член центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. Когда местные чиновники привезли москвичку в строящийся сквер в 31-м микрорайоне, что за ТРЦ «Богатырь», она поинтересовалась: а где в данном сквере можно будет выпить кофе? И хозяева города ничтоже сумняшись заявили: кофе — а вон, в кафе через дорогу.

В этой короткой истории и кроется ответ на вопрос: зачем нам Варламов. Каждый из нас, обычных горожан, прекрасно понимает, где должен быть кофе в сквере: точно не «вон там, через дорогу». Проблема в том, что власти искренне этого не понимают; а еще не понимают, что можно просто послушать местных жителей, которые в состоянии подкинуть массу идей. Может, хоть залетного писаку-блогера услышат? Пусть не с первого раза; но он, кажется, готов к нам приехать еще и еще. В какой-то момент, может, что-то и начнет меняться.