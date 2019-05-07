16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,2166   EUR  73,0817  

​Кофе? Через дорогу!

Так все-таки: зачем нам Варламов?

Надо отдать должное Илье Варламову, который одним только постом так сильно расчесал наше «общественное мнение». Вроде, сам столичный гость уже и думать забыл про свой визит в Сургут, а местные опинион-мейкеры не унимаются — все отвечают и отвечают борзому писаке (количество ответов, правда, никак не желает переходить в качество — но кого это остановит?). Очередной раунд: вот и депутат Эдуард Иваницкий, начав рассуждать о своем отношении к Юрию Дудю, по какой-то причине перешел все к тому же Варламову и задал, казалось бы, риторический вопрос: а зачем он нам был тут нужен-то? Действительно, сказал ли он хоть что-то, что не можем сказать мы сами о родной городской среде?

Ну что ж, побуду немного Капитаном Очевидность. На майские праздники побывали мы в Тюмени, заглянули в несколько местных парков, впечатлились Гилевской рощей, где для населения оборудовали мангальные зоны, и экопарком «Затюменский». О последнем — отдельно: это довольно большой кусок леса на окраине города, где проложили асфальтированные дорожки и лыжные трассы, оборудовали несколько спортивных зон для кроссфита и для активных детишек (причем не пару качелек «на отвали» сделали, а продуманные масштабные игровые зоны, на которые и кое-какие взрослые заглядываются), на входе добавили несколько ларьков с кофе и хот-догами — и готово новое местное общественное пространство. Пространство, из которого не то что детей — их родителей за уши не вытянешь.

На контрасте, вернувшись домой, прогулялись по парку «За Саймой». Хоть убейте, но уверен: и здесь, и в «Кедровом Логе» стартовые данные вполне сопоставимы с «Затюменским». В том плане, что благоустройство не требует здесь каких-то масштабных проектов типа парка аттракционов (который, кстати, когда-то «За Саймой» был, а теперь на его месте очень удобный и радующий глаз пустырь: детишкам наверняка очень интересно покопаться в грязи, да черствые родители не дают), — казалось бы, достаточно просто и не сильно затратно установить по парку горки, качели, сооружения для лазания, канатные комплексы и даже простейшую метеоплощадку (а на деле — обычную песочницу с солнечными часами, ветровым рукавом, экраном для наблюдения облаков и — главное — стендом, на котором в доступной форме объясняется, как всем этим добром пользоваться). Более того: даже дорожки асфальтировать… необязательно: в том же «Затюменском» наряду с ними протоптаны «дикие» трассы прямо по лесу; гуляй — не хочу…

Кое-что из этого, конечно же, «За Саймой» присутствует — но при любом намеке на хорошую погоду на каждую площадку с какими-никакими активностями набивается слишком много народу, при этом активности эти, увы, разнообразием не блещут — аналоги простейших качелек и горок есть и во дворах; так стоит ли ради них идти в парк? Стоило бы — если бы было предложено что-то еще. Но куда ж нам до «чего-то еще», когда пару лет назад градоначальник на полном серьезе у нас всех интересовался: вам в парке что больше нужно — туалет или пляж? Вариант «то и другое» мэрией поначалу не рассматривался, но, справедливости ради, в итоге появились и лежаки, и сортиры — значит, все-таки можно было вопрос ребром не ставить?

Возвращаясь к столичному гостю. На вопрос, который задает Эдуард Иваницкий, — «Что нового мы услышали о нашем городе?» — следует очевидный ответ: ничего. И кажется, что Варламов нам действительно побоку: на одном только примере парка «За Саймой» любой горожанин может расписать множество проблем и путей их решения. Но его визит, на самом деле, должен привести нас к другому вопросу. Почему мы такие умные и все понимающие — а городской среды как таковой нет? Отвечая на этот вопрос, расскажу один случай. Год назад в Сургут приезжала член центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. Когда местные чиновники привезли москвичку в строящийся сквер в 31-м микрорайоне, что за ТРЦ «Богатырь», она поинтересовалась: а где в данном сквере можно будет выпить кофе? И хозяева города ничтоже сумняшись заявили: кофе — а вон, в кафе через дорогу.

В этой короткой истории и кроется ответ на вопрос: зачем нам Варламов. Каждый из нас, обычных горожан, прекрасно понимает, где должен быть кофе в сквере: точно не «вон там, через дорогу». Проблема в том, что власти искренне этого не понимают; а еще не понимают, что можно просто послушать местных жителей, которые в состоянии подкинуть массу идей. Может, хоть залетного писаку-блогера услышат? Пусть не с первого раза; но он, кажется, готов к нам приехать еще и еще. В какой-то момент, может, что-то и начнет меняться.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:37, просмотров: 727, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Александр Ерохов восемь лет возглавлял УМВД Сургута. Вспоминаем его победы, поражения, скандалы и слухи

Александр Ерохов восемь лет возглавлял УМВД Сургута. Вспоминаем его победы, поражения, скандалы и слухи
А еще: кто его заменит и почему полицейские города могут начать массово увольняться
Артем Мазнев Сегодня в 18:34
131 0
Жители одного из домов Сургута жалуются на толпы шумных мигрантов, мешающих спать по утрам

Жители одного из домов Сургута жалуются на толпы шумных мигрантов, мешающих спать по утрам
Гастарбайтеры с пяти часов занимают очередь в «Центр СПИД» за справками, а пока ждут открытия — «курят и ругаются»
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:17
364 0
​Самые большие и маленькие квартиры, выставленные на продажу в Сургуте — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Самые большие и маленькие квартиры, выставленные на продажу в Сургуте — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Разница между лидерами — почти в 40 раз
Лилия Сулейманова 06 мая в 16:58
1580 1
Следственное управление прокомментировало СИА-ПРЕСС информацию о недостающих томах в деле Дмитрия Попова

Следственное управление прокомментировало СИА-ПРЕСС информацию о недостающих томах в деле Дмитрия Попова
Редакция СИА-ПРЕСС 06 мая в 16:06
1232 3
Sukhoi Superjet 100, в одном из которых сгорел 41 человек, летает из Сургута? На них продолжат летать и после катастрофы в Москве?

Sukhoi Superjet 100, в одном из которых сгорел 41 человек, летает из Сургута? На них продолжат летать и после катастрофы в Москве?
Важные вопросы о SSJ100 по следам трагедии в Шереметьево
Артем Мазнев 06 мая в 15:01
2629 6
О Колыме, страхе и репрессиях, которых не было

О Колыме, страхе и репрессиях, которых не было
За период с 1935 по 1939 год по обвинению в шпионаже в пользу Польши было осуждено 101 965 человек! Вы себе можете представить, чтобы хоть одна страна мира могла завербовать столько шпионов?
Павел Колосницын, старший преподаватель кафедры истории России и архивоведения НовГУ 06 мая в 13:24
668 3
Дудь – обратная сторона Луны

Дудь – обратная сторона Луны
Дудь – это «естественная пена», которая, как правило, всегда появляется «на волне растущей пропаганды»
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 05 мая в 14:52
1422 46
Олег Владимиров

​Мозг булькает
Отдельно остановлюсь на межэтнических отношениях. Там целая премия, губернатор готов платить деньги физическим лицам, которые участвуют «в деятельности по сохранению, приумножению и распространению опыта дружбы народов…». Меня записывайте!
Олег Владимиров 04 мая в 15:39
1542 4
​Не жужжу

​Не жужжу
О чем жужжит майский жук? Конечно, о прибыли Сургутнефтегаза!
Олег Владимиров 04 мая в 12:18
1515 0
Олег Владимиров

​Ехали «медведи» на велосипеде…
В Сургуте нет активных протестов, как нет и креативной монстрации – это закономерно и отражает общее настроение. Пока в ладошке сургутянина зажат его плюс-минус северный рубль, а под боком не роют Шиес, нет желания лезть на баррикаду
Олег Владимиров 02 мая в 16:49
1935 16
​Верните Стэна Ли

​Верните Стэна Ли
Драматургия намазывалась на комикс, как масло на хлеб. В «Финале» ингредиенты поменялись местами – жирный кусок страдательно-винительного масла раздавил собой тонкий слой экшна
Олег Владимиров 02 мая в 16:34
1357 1
​Немного хороший Варламов

​Немного хороший Варламов
На самом деле моей главной радостью во всей, с позволения сказать, статье Варламова о Сургуте было то, что он макнул весь город в лужи грязи… Но не дворовой, а домостроительной.
Сергей Антонов, сургутянин 02 мая в 13:56
2504 1
В Сургуте отмечают 1 мая // ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сургуте отмечают 1 мая // ФОТОРЕПОРТАЖ
В праздничном шествии приняли участие тысячи горожан
Лилия Сулейманова 01 мая в 13:36
2956 3
Развиваться в профессии невозможно без искренней любви к выбранному делу

Развиваться в профессии невозможно без искренней любви к выбранному делу
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 01 мая в 10:40
793 3
Весна - время пробуждения и обновления природы, период ожидания позитивных перемен

Весна - время пробуждения и обновления природы, период ожидания позитивных перемен
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 01 мая в 10:29
680 0
Меняются времена, но Первомай остается одним из любимых и долгожданных праздников

Меняются времена, но Первомай остается одним из любимых и долгожданных праздников
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 01 мая в 10:22
827 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика