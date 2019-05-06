​Самые большие и маленькие квартиры, выставленные на продажу в Сургуте — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

У жителей Сургута, желающих купить себе жилье, нет проблем с выбором: на рынке новостроек и вторички масса предложений для любого кошелька. Можно приобрести как настоящие хоромы на последних этажах высоток, так и квартиры-малышки в несколько квадратных метров.

СИА-ПРЕСС составил для вас уже традиционный Топ-5 самых маленьких и Топ-5 самых больших квартир, выставленных на продажу в Сургуте в этом году. Анализ проводился на основе данных с порталов avito.ru и domofond.ru. В список вошло жилье, в котором обязательно наличие собственного санузла и кухни.

Топ-5 самых маленьких квартир

5 место. 21.3 м²

Студия площадью 21.3 м² находится на последнем этаже 15-этажки на Каролинского, 14/2. Стоит эта небольшая квартира 1,5 млн руб.

Отмечается, что жилье это не обжито — студия с черновой отделкой: «отличный вариант как для сдачи объекта в аренду с быстрой окупаемостью, так и для постоянного проживания небольшой семьи».

4 место. 20.8 м²

Однушка (20.8 м²) за 1,86 млн руб ждет своего хозяина в девятиэтажке на Набережном проспекте, 4.

За эту цену продавец оставляет в квартире новую встроенную кухню с бытовой техникой: вытяжкой и варочной поверхностью, а также шкаф и диван. Отмечается, что в студии в 2016 году был выполнен капремонт: «проведена новая проводка, все коммуникации новые (сантехника), дверь железная, стены ровные, межкомнатные двери и радиаторы тоже новые». На полу ламинат, полы с подогревом, в санузле кафель.

3 место. 18.2 м²

За 1,81 млн руб продается еще одна студия (18.2 м²) на втором этаже дома на Набережном проспекте, 4.

Описание тут совсем краткое: «отличная квартира-студия. Светлая и уютная. Хорошие соседи».

2 место. 17.9 м²

И снова студия на Набережном проспекте, 4. На шестом этаже площадью17.9 м² за 1,8 млн руб. Продавец пишет, что в жилье выполнен косметический ремонт, санузел совмещенный.

1 место. 15 м²

На первом этаже дома на Федорова, 65, продается за 1,3 млн руб самая маленькая квартира в Сургуте — площадью всего 15 м².

На этих квадратах есть выделенная зона кухни, санузел. Новому владельцу останется вся мебель и бытовая техника. Продавец отмечает, что «на рынке очень мало таких предложений».

Топ-5 самых больших квартир

5 место. 259 м²

Замыкает нашу пятерку самых больших квартир в Сургуте двухуровневая квартира (259 м²) за 44 млн руб в доме на Университетской, 9.

Продавец не скупится на описание: «Изящество итальянской классики в сочетании с высокотехнологичными решениями … Интерьер квартиры выполнен в классическом стиле по эксклюзивному авторскому проекту … В квартире выполнена высококачественная отделка с использованием дорогостоящих натуральных материалов. Стены оформлены декоративной штукатуркой с элементами лепки, текстильными обоями и панелями из массива. Напольное покрытие — натуральная пробка с художественной паркетной раскладкой». Тут дизайнерская кухня, полностью укомплектованная встроенной бытовой техникой класса люкс, а мебель представлена ведущими итальянскими фабриками. Люстры и светильники тоже не абы какие — производства Италии и Германии.

4 место. 270 м²

Пятикомнатная двухуровненвая квартира (270 м²) на Университетской, 7, продается за 16 млн руб.

Описание продавца: «Большим преимуществом является кабинет, обставленный дорогой мебелью. Кухня оснащена всеми удобствами, бытовой техники и мебелью».

3 место. 286 м²

В доме на Югорской, 17, на 16 и 17 этаже продается девятикомнатный пентхаус за 17,5 млн руб.

Площадь жилья — 286 м². С черновой отделкой, «с выходом на эксплуатируемую автономную кровлю площадью 400 кв.м (терраса), на террасу завезен грунт и посажена трава. Квартира с панорамными окнами, с видом на р. Объ. С 16 на 17 этаж выполнена лестница из полированного гранита по дизайн проекту. Дизайн проект отделки квартиры в подарок».

Кстати, в нашем аналогичном прошлогоднем рейтинге этот пентхаус также был представлен. За год его стоимость никак не изменилась.

2 место. 300.9 м²

Трехкомнатная двухуровневая квартира площадью 300.9 м² стоит 18 млн руб. Находится это просторное жилье на Энергетиков, 10.

Как отмечает продавец, в ней выполнен отличный ремонт. «Красивая лестница ведет на второй этаж, где расположена шикарная спальня и огромная ванная комната с джакузи. На нижнем этаже находится очень просторная кухня-гостинная с мебелью и бытовой техникой, большая гардеробная комната, сауна, детская комната, еще один санузел, утепленный панорамный балкон».

В подарок к квартире новому хозяину достанется капитальный гараж на одну машину (20 кв. м.).

1 место. 585 м²

Самой большой квартирой, выставленной на продажу в Сургуте, стал трехуровневый пентхаус (585 м²) на Университетской, 9.

Его стоимость — 50 млн руб.

Продавец сообщает, что квартира имеет шикарный панорамный вид из окон на город и на парк «За Саймой», «что придает квартире элегантность и индивидуальность, будто мир на ваших ладонях».

Покупателю будет предоставлен дорогой и эксклюзивный дизайнерский проект, так как пентхаус продается в чистовой отделке. В нем заменены все окна, индивидуальное отопление, водяные теплые полы, есть терраса под открытым небом. Идут строительные работы по дизайнерскому проекту.

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