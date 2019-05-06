Следственное управление прокомментировало СИА-ПРЕСС информацию о недостающих томах в деле Дмитрия Попова

С тех пор, как состоялись предварительные слушания по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова, прошло две недели. Тогда сторона защиты выдвинула ходатайство о предоставлении восьми недостающих томов уголовного дела, однако ей в этом было отказано.

Информационный портал СИА-ПРЕСС направил запрос в следственное управление по ХМАО-Югре с двумя вопросами: по какой причине восемь недостающих томов были изъяты из материалов дела, и что с ними в итоге случилось.

СУ прислало ответ, который мы публикуем в полном объеме.

Информация о «недостающих томах» не соответствует действительности. В ходе расследования уголовного дела в отношении Попова Д.В. следствием получены данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств), в связи с чем для их проверки из уголовного дела в порядке, установленном статьей 155 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в отдельное правительство выделены соответствующие материалы.

Согласно ст. ст. 38, 73, 85, 87, УПК РФ следователь самостоятельно определяет ход расследования, принимает решение о производстве следственных действий и иных процессуальных действий, осуществляет сбор доказательств, проверят и оценивает доказательства с целью установления всех обстоятельств, в связи с чем решение следователя о выделении материалов уголовного дела в отдельное производство является правомерным и основанным на уголовно-процессуальном законе. Также стоит подчеркнуть, что выделение данных материалов в отдельное производство на всесторонность и объективность предварительного расследования не повлияла.

По результатам проверки, проведенной по данным материала, приятно процессуальное решение, признанное законным прокуратурой г. Сургута.

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый Попов Д.В., а также его защитники были ознакомлены с постановлением следователя о выделении материалов в отдельное производство, однако в порядке установленным УПК РФ, данное решение ими обжаловано не было. При этом, обвиняемому и защитникам следователем неоднократно разъяснялось, что они вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с материалом проверки, а также обжаловать решение следователя в порядке, установленном УПК РФ.

Вместе с тем, в ходе следствия соответствующие жалобы и ходатайства стороной защиты не были заявлены.