​Выхваченные головешки

Дмитрий Щеглов задал очевидные вопросы по поводу SSJ-100, во многом риторические. Но в катастрофе было кое-что еще – то, что превратило аварийную ситуацию именно в катастрофу.

Оговорюсь сразу – я, конечно же, никакой не эксперт, не свидетель и не пророк в своем отечестве, оперирую исключительно доступной информацией и здравым смыслом. И приглашаю вас принять участие в этих рассуждениях.

Итак, что мы знаем? В самолет после взлета ударила молния. Вырубилась вся электроника, самолет полностью перешел на ручное управление и визуальный контроль полета. В таком режиме летные качества сохраняются, но без электронного смягчения, судну сложнее сохранять плавность маневра – это как если новичка пересадить с автоматической коробки на механику. Машина неизбежно будет дергаться. Квалификация пилотов тут не при чем, это специфика управления.

Садились со скоростью, превышающей нормативную, и с массой, превышающей предельно допустимую при посадке (по некоторым данным, перевес составил 1 тонну). Что помешало выработать эту тонну горючего в небе – неизвестно, ведь самолет был управляем. Выработка горючего перед посадкой – это всеобщая норма.

Из-за высокой скорости первый заход на посадку не удался, со второй попытки самолет приземлился, сделав три прыжка по ВПП. На третьем приземлении подломилась стойка шасси, самолет завалился на бок, зацепив крылом асфальт. Из порванного крыла (там расположены запасы горючего) топливо попало на раскаленный двигатель, произошло возгорание.

Дальше вы знаете – пожар, эвакуация, гибель людей.

Но, возможно, вы не знаете, что аварийную посадку работники Шереметьево снимали с мониторов на телефоны в сопровождении смеха и комментариев: «Нормально он сел, с огоньком!». Видеозапись есть в сети, кто эти сотрудники – не знаю, насколько от них зависела судьба горящих людей – тоже. Но сам факт отношения к происходящему, конечно, выдает запредельный цинизм.

Что точно повлияло на спасение жизней – работа наземных служб. Насколько мне известно, в подобных ситуациях пожарные и медики заранее стягиваются к месту возможной остановки судна, а то и включаются в работу еще в процессе движения по ВПП. Это все должно быть прописано в соответствующих регламентах. По факту пожарные прибыли к горящему самолету спустя минуту после его остановки. Сколько можно было бы сделать за эту минуту, сколько жизней спасти? Достаточно сказать, что процесс эвакуации пассажиров и экипажа занял 55 секунд.

И кого попытались тут же сделать крайними? Самих пассажиров, которые стали доставать ручную кладь и помешали выходу людей с задних рядов! Как это укладывается в эвакуацию за 55 секунд при нормативе в 90 секунд, я не очень понимаю. Возможно, для погибших этих «нормативных» 35 секунд и не хватило… Но кто в этом виноват? Другие пассажиры, правда?!

Чтобы немного успокоиться, давайте вернемся собственно к самолету. К самым его истокам.

Мало кто сейчас вспомнит, что в начале нулевых был практически готов к вводу в эксплуатацию ближнемагистральный самолет Ту-334, его первые полеты планировались на 2003 год. Параллельно шли работы над региональным Ту-324, который с 2005 года должен был заменить Ту-134. Но внезапно летом 2002 года тогдашнее Российское авиационо-космическое агентство (нынче Роскосмос) объявило конкурс на создание перспективного регионального самолета.

Вот резолюция замминистра транспорта РФ Александра Нерадько на полях техзадания к этому конкурсу: «Представляется целесообразным вместо проведения конкурса и разработки нового регионального самолета сосредоточить усилия ограниченного бюджетного финансирования на завершении сертификации и развертывания производства Ту-334, а также развития производства семейства Ту-204 и Ту-214».

Тем не менее, конкурс состоялся, в нем победил проект RussianRegionalJet ОКБ «Сухого», практически готовые Ту-334 и Ту-324 не получили дальнейшего развития и были свернуты. По сути, Росавиакосмос волевым решением заменил вектор развития с проверенного временем и надежного туполевского семейства на красивую идею RRJ. Остается лишь добавить, что глава Росавиакосмоса в 2002 году Юрий Коптев по совместительству возглавлял совет директоров АО «ОКБ Сухого».

Ну и немного из технического описания возможностей SSJ-100: «Применение концепции HumanCenteredDesign позволило оптимизировать размещение рычагов управления и приборного оборудования таким образом, что завершить полет можно силами одного пилота даже в случае внештатной ситуации… В случае возникновения на борту серьезных отказов СДУ (система дистанционного управления) перейдет на резервный контур управления, обеспечивающий пилотажные характеристики на уровне неавтоматизированного (обычного) самолета… Отказобезопасная архитектура системы дистанционного управления позволила полностью отказаться от механического резервирования… На SSJ-100 впервые применена алгоритмическая защита от касания хвостом ВПП на случай ошибки летчика при взлете, что позволило отказаться от использования массивных механических амортизаторов, которыми оборудованы другие самолеты…».

Такая вот длинная история, от объявленного в 2002 году конкурса до горящего в 2019-м SSJ-100. Я выхватил из нее лишь детали, как головешки из костра по горячим следам. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь напишет эту историю полностью, от начала до конца.

Искренние соболезнования родственникам и близким погибших…

P.S. Траур объявили только в Мурманской области, куда направлялся самолет. Очевидно, на этот счет в стране тоже существуют какие-то нормативы…

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