Sukhoi Superjet 100, в одном из которых сгорел 41 человек, летает из Сургута? На них продолжат летать и после катастрофы в Москве?

В катастрофе авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево погиб 41 человек. Это далеко не первая аварийная ситуация с этой моделью самолетов. Редакция СИА-ПРЕСС ответила на несколько насущных вопросов наших читателей по следам трагедии в Москве.

Есть ли самолет Sukhoi Superjet 100 в авиапарке Utair?

В собственности у авиакомпании – нет. Но в прошлом году Utair зафрахтовал четыре таких самолета у «ИрАэро», которые летают из Москвы в Анапу, Архангельск, Казань, Мурманск и Нальчик. В 2013 году Utair готовился к покупке шести Sukhoi Superjet 100, но уже в 2014 году отказался от своих планов в целях оптимизации расходов. В 2015 году сокращение авиапарка составило почти 40 процентов. О планах приостановить полеты Sukhoi Superjet 100 компания не сообщает. В министерстве транспорта России заявили, что не видят оснований для запрета полетов SSJ 100. На запрос редакции в Utair пока не ответили.

Были ли случаи попадания молнии в самолет в Сургуте?

Неизвестно. В открытых источниках такую информацию найти не удалось. В пресс-службе сургутского аэропорта корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что информация о попадании молнии в самолет должна собираться авиакомпаниями. Но, согласно статистике, в среднем, на каждый самолет приходится по одному попаданию молнии в год.

Летают ли Sukhoi Superjet 100 из Сургута?

Да. Аэропорт Сургута обслуживает две авиакомпании, которые используют SSJ 100 – «Газпром авиа» и «Ямал». Первая выполняет на нем три рейса в Анапу и три – в Москву. У «Ямала» из Сургута летает только один рейс – в Игарку.