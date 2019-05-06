О Колыме, страхе и репрессиях, которых не было

Юрий Дудь своим фильмом поднял очередную волну споров о репрессиях в СССР. Кто-то восхищается новым фильмом, а кто-то глубоко возмущён поклёпом на советский строй и Иосифа Виссарионовича. Особенно отличились Захар Прилепин и Пучков с Жуковым. Ну и я не могу удержаться.

Прежде всего надо заметить, что, как не удивительно, «Колыма-родина нашего страха» не документальный фильм, а фильм-путешествие. Поэтому он построен не на документах и источниках, а на съёмках в дороге и многочисленных интервью. В этом его минус как документального, но плюс как публицистики. Дудь говорит языком понятным своей аудитории, хоть он и раздражает многих других. Фильм не исследует тему репрессий, а транслирует то, что думают о репрессиях автор и его собеседники.

Дудя пытаются обвинить в том, что он и его герои голословны и высказывают свои мнения, а не приводят факты. Правда все «критикующие» фильм ограничиваются стёбом и высмеиванием, потому что сами с фактами и источниками работать либо не умеют, либо не хотят.

Некоторые моменты фильма могут показаться кому-то неправдоподобными, и я хочу их прокомментировать.

1. Какой Страх и Колыма? Кто чего-то боялся в СССР? Я вот вообще даже двери на ключ никогда не закрывал.

Забавно смотреть, как взрослые люди начинают говорить: «Никакого страха не было, все свободно читали запрещенную литературу, никого не наказывали за инакомыслие» и т. д.

Слушайте, это забавно, но не смешно. Понятие «Колыма» в нашем менталитете прочно обросло именно тем смыслом, о котором говорит Дудь и прочно вошло в культуру. Вспомните хотя бы бессмертное – «Будете у нас на Колыме…».

Или:

Кто хотит на Колыму

Выходи по одному!

Там у вас в момент наступит

Просветление в уму!

Ничего не угрожало? Положим, вы не застали Сталинские репрессии, но Академика Сахарова, надо полагать, в Горький на отдых сослали, а «неправильных» авторов, например, Солженицына или Галича за границу в рамках безвозвратной турпоезки отправили? И в психиатрические больницы здоровых отправляли вовсе не потому, что они говорили что-то не то? Исповедовать религию можно было совершенно свободно? Да и прилюдно сказать: «Я против ввода войск в Афганистан!», – никто не стеснялся.

Вы можете любить советское прошлое, обожать лично Сталина или Брежнева, но факта, что СССР был тоталитарным государством с жёстким контролем идеологии и наказанием инакомыслия отрицать невозможно.

И да, мне тоже родители говорили: «Не высовывайся». И когда я пересказывал дома услышанные в школе анекдоты про Горбачёва и Рейгана, мама (член партии) мне говорила: «Очень смешно, но ты никому постороннему его не рассказывай. Сейчас конечно не те времена, но вот твой прадедушка за анекдот три года Беломорканал строил».

2. Девочка угостила друзей мороженым и ее за это на Колыму? Че за бред? Не бывает такого. Покажите девочку и её дело!

А вот и не бред. Я не знаю насколько правдива история о мороженщице. Но любой из вас легко может найти информацию о «Постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», принятого по инициативе Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина. Это тот самый «Закон о трёх колосках» (он же «закон о пяти колосках», закон «семь восьмых», «закон от седьмого-восьмого», указ «7-8») по которому была якобы осуждена мороженщица.

Этот закон ужесточал наказание за преступления связанные с общественной и государственной собственностью. Теперь по нему за хищение колхозного и кооперативного имущества, а также грузов на транспорте предусматривался расстрел. При смягчающих обстоятельствах он мог быть заменён на лишение свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества. По делам об охране колхозов и колхозников от насилия и угроз со стороны «кулацких элементов» предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В лёгких случаях можно было получить всего три года. Осуждённые по этому закону не подлежали амнистии.

Казалось бы что такого? Украл вагон государственных валенок, оставив босыми тысячу покорителей Сибири – понеси суровое наказание. Из-за такого врага люди ноги отморозили, чего его жалеть? Пусть теперь 10 лет лес валит. Может небольшой перебор, но что поделаешь – суровые времена – суровые наказания.

Но на деле этот закон применяли совсем не так. Уже меньше чем через месяц даже товарищ Сталин офигел от того, как и за что наказывали. 1 сентября 1931 года по его решению формируется специальная комиссия. Для смягчения жестоких наказаний, были установлены категории расхитителей и меры наказания, расписанные в «Инструкции по применению постановления ЦИК и СНК СССР от 7.VIII.1932 г.».

Но это не остановило карательную машину.

1 февраля 1933 года выходит постановление Политбюро, которое требовало прекратить практику привлечения к суду по «закону от 7 августа» «ЛИЦ, ВИНОВНЫХ В МЕЛКИХ ЕДИНИЧНЫХ КРАЖАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ТРУДЯЩИХСЯ, СОВЕРШИВШИХ КРАЖИ ИЗ НУЖДЫ, ПО НЕСОЗНАТЕЛЬНОСТИ И ПРИ НАЛИЧИИ ДРУГИХ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».

То есть не антисоветчики придумали, что жестоко наказывали за мелкие преступления, а Политбюро в 1933 требует остановит эту практику.

11 декабря 1935 г. А. Я Вышинский (генеральный прокурор СССР, если кто не знает) обратился в ЦК, СНК и ЦИК с запиской, в которой утверждал, что эти требования не выполняются, и предлагал принять новое решение, уже о ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛ ОСУЖДЕННЫХ ПО ЗАКОНУ ОТ 7 АВГУСТА.

Показывая жестокую абсурдность применения этого закона, он приводил такие примеры:

«Три крестьянина, из коих двое по данным обвинительного заключения кулаки, а по представленным им справкам – не кулаки, а середняки – взяли на целые сутки колхозную лодку и уехали на рыбную ловлю. И за это самовольное пользование колхозной лодкой применили декрет 7 августа, присудили к очень серьёзной мере наказания».

«По декрету 7 августа была осуждена целая семья за то, что занималась ужением рыбы из реки, протекавшей мимо колхоза».

«Один парень был осужден за то, что он ночью, как говорится в приговоре, баловался в овине с девушками и причинил этим беспокойство колхозному поросенку. Мудрый судья знал, конечно, что колхозный поросенок является частью колхозной собственности, а колхозная собственность священна и неприкосновенна. Следовательно, рассудил этот мудрец, нужно применить декрет 7 августа и осудить “за беспокойство” к 10 годам лишения свободы».

«Учетчик колхоза Алексеенко за небрежное отношение к сельхозинвентарю, что выразилось в частичном оставлении инвентаря после ремонта под открытым небом, приговорён нарсудом по закону 7/ VIII 1932 г. к 10 г. л/с. При этом совершенно не установлено, чтобы инвентарь получил полную или частичную негодность (д. нарсуда Каменского р. № 1169 18/II–33 г.)».

«Колхозник Лазуткин, работая в колхозе в качестве воловщика, во время уборки выпустил быков на улицу. Один вол поскользнулся и сломал себе ногу, вследствие чего по распоряжению правления был прирезан. Нарсуд Каменского р-на 20/II 1933 г. приговорил Лазуткина по закону 7/VIII к 10 г. л/с».

«Служитель религиозного культа Помазков, 78 л., поднялся на колокольню для того, чтобы смести снег, и обнаружил там 2 мешка кукурузы, о чем немедленно заявил в сельсовет. Последний направил для проверки людей, которые обнаружили ещё мешок пшеницы. Нарсуд Каменского р-на 8/II 1933 г. приговорил Помазкова по закону 7/VIII к 10 г. л/с».

«Колхозник Камбулов нарсудом Каменского р-на 6/IV 1933 г. приговорен по закону 7/VIII к 10 г. л/с за то, что он (будучи зав. амбарами колхоза “Бедняк”) занимался якобы обвешиванием колхозников, вследствие чего летучей ревизией обнаружен в одном амбаре излишек зерна в 375 кило. Нарсуд не принял во внимание заявления Камбулова о проверке других амбаров, так как по его утверждению вследствие неправильного списания должен быть недостаток того же количества зерна в другом амбаре. Уже после осуждения Камбулова его показание получило подтверждение, так как это зерно было заприходовано на другой амбар, и там оказалась недостача 375 кг…»

И самое вопиющее:

«Нарсуд 3 участка Шахтинского, р-на 31/III 1933 г. приговорил колхозника Овчарова за то, что “последний набрал горсть зерна и покушал ввиду того, что был сильно голоден и истощал и не имел силы работать”… по ст. 162 УК к 2 г. л/с.»

Два года лагеря за горсть зерна.И это пишет не Солженицын, не Шаламов, не Сахаров, ни директор музея репрессий, а прокурор СССР Вышинский в 1933 г.

16 января 1936 года выходит постановление ЦИК и СНК СССР «О проверке дел лиц, осуждённых по постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г.» согласно которому необходимо было проверить правильность применения «этого закона в отношении всех лиц, осуждённых до 1 января 1935 г.»

По итогам проверки 20 июля 1936 года Вышинский подготовил докладную записку о завершении пересмотра дел, адресованную Сталину, Молотову и Калинину. Было проверено более 115 тыс. дел, и более чем в 91 тыс. случаев применение закона от 7 августа признано неправильным. 37 425 человек были немедленно освобождены из заключения.

Оценили масштаб трагедии? 80 процентов осуждённых по этому закону были наказан НЕПРАВИЛЬНО и чрезмерно. И это признали и прокурор СССР, и Политбюро, и товарищ Сталин. Дела расстрелянных по этому закону не пересматривали.

3. Да, репрессировали. Но репрессировали только за дело, исключительно врагов, шпионов и контрреволюционеров, оказывавших сопротивление. Ведь в 37-38 гг. из-за заговора предателей судьба СССР висела на волоске. Внутренний враг готов был уничтожить все достижения нового государства. Фактически шла гражданская война.

Война говорите? Ну, что-то в этом есть. По приблизительным подсчетам за два года большого террора было казнено 680 тысяч человек. Потери действительно как на войне. Например, в Советско-Финляндскую Красная армия от всех причин потеряла около 120 тысяч человек, а потери Вермахта на советском фронте достигли 670 тысяч убитых только к концу сентября 1942 г. Да и безвозвратные потери Белых сил в Гражданской войне составили около 600 тысяч человек убитыми.

В 1937-38 г. в ходе войны с «врагами народа» было уничтожено 680 тысяч человек. А сколько сотрудников НКВД на этой войне убили «враги»? Нисколько. Сопротивления не было вообще. Даже при арестах почти никто не сопротивлялся. Люди не понимали, за что их могут наказать и до последнего надеялись на то, что скоро ошибка выяснится. Как говорится - противоположная сторона на войну не явилась. Ее привели.

4. Ну не могут же просто так посадить. Вот Королев наверняка не зря срок получил. Поначалу вредительствовал, а в лагере за ум взялся, и, смотрите, каких успехов достиг. Да и отец Ефима Шифрина тоже наверняка виноват, мало ли что он там натворил? Сын то его по-всякому будет оправдывать. Что мы знаем-то?

Знаем мы главное – и Сергей Павлович Королев и Залман Шмуилович Шифрин в 1956-1957 годах были реабилитированы решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР. Надо понимать, что советское уголовное право определяло термин «реабилитация» как «восстановление в прежнем состоянии невиновного лица, которое было привлечено к уголовной ответственности необоснованно».

И Королев, и Шифрин-отец, и еще сотни тысяч человек были реабилитированы с формулировкой – «за отсутствием состава преступления». То есть то же самое государство, что посадило, признало, что они полностью невиновны. Не помиловало, не амнистировало, а РЕАБИЛИТИРОВАЛО.

5. Залман Шифрин был осужден как польский шпион, откуда мы знаем, может он и правда шпионил. Для того чтобы шпионить в СССР польский язык знать не надо.

Шпионаж это очень распространенный приговор. В годы репрессий за него были осуждены сотни тысяч человек. От крестьян и простых рабочих до членов правительства (даже Берия осужден за шпионаж).

Обвинения в шпионаже часто были совершенно нелепы. Но польские шпионы это отдельная история в предвоенном СССР, где шпиономания тесно сплелась с полонофобией. Как вы помните, отношения между Польшей и молодой Страной Советов сразу не заладились. Впрочем и Польша любви к СССР не испытывала и опасалась новой войны. Как и в любой другой стране здесь существовали разведслужбы. Конечно же, в СССР были польские, немецкие, японские, английские и прочие шпионы и агенты. И иногда их ловили.

Но если вы посмотрите статистику приговоров, то увидите, что за период с 1935 по 1939 год по обвинению в шпионаже в пользу Польши было осуждено 101 965 человек!!! Вы себе можете представить, чтобы хоть одна страна мира могла завербовать столько шпионов и агентов?

Представляете? Я как-то не особо.

И ещё один факт. По данным рассекреченного архива польской разведки, весь штат заграничной резидентуры в 1938 году составлял около 200 человек на весь мир. А в СССР нашли больше СТА ТЫСЯЧ польских шпионов, большая часть из которых была расстреляна.

6. Про репрессии против невинных все выдумали проклятый Солженицын, диссиденты ненавидящие советский строй, и предатели, которых недодавил Сталин.

Если кто-то думает, что о казнях и отправке в лагеря абсолютно невиновных людей заговорили только в 60-е, то он глубоко ошибается. Все было понятно почти сразу. О том, что Вышинский говорил о беззаконии, творившемся по «Закону о трех колосках» я писал выше. Но то, что происходило в 1929-1930-м гг. это сущий детский сад по сравнению с кампанией большого террора в 1937-38 гг. За два года было только расстреляно около 680 тысяч человек.

Каждый день в стране советов (где так вольно дышит человек) в среднем убивали тысячу человек. Как я уже сказал выше, невиновных и не сопротивлявшихся. Их невиновность была очевидна каждому мало-мальски разумному человеку, но машину убийств было остановить непросто.

Однако сразу после отставки Наркома НКВД Ежова и прихода на этот пост Л. П. Берии начались массовые освобождения еще не осужденных арестованных. В 39-40 гг. было освобождено от 100 до 200 тысяч человек. Их просто выпустили, сняв все обвинения. Ежов был расстрелян.

Почувствовав послабления, партийные деятели начали критиковать следователей за применение пыток к арестованным. Например, Первый секретарь ЦК КП Белоруссии П. К. Пономаренко потребовал от руководителя республиканского НКВД Наседкина отстранить от выполнения служебных обязанностей всех работников, которые принимали участие в избиениях арестованных. Однако тот ответил, что «если пойти по этому пути, то надо 80 процентов всего аппарата НКВД БССР снять с работы и отдать под суд». Но вождь народов решил, что такими простыми и действенными методами пренебрегать нельзя и 10 января 1939 года секретарям обкомов, крайкомов и руководству НКВД была разослана шифротелеграмма Сталина, разрешавшая применять меры физического воздействия в отношении «врагов народа».

После нападения Германии потребовались люди, и в первые месяцы Великой Отечественной войны из мест лишения свободы было освобождено около 600 тысяч человек. Впрочем, это не касалось осужденных за контрреволюционные преступления. Но среди прочих освобождали, например, осужденных за нарушение дисциплины и самовольный уход из училища учащихся ремесленных и железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения. То, что множество людей сидит за всякую ерунду, было очевидно.

После войны началась новая волна террора, не такая массовая, но поражающая своей бессмысленной жестокостью. Если интересно, то почитайте для примера статью об убийстве Соломона Михоэлса в Википедии. Пошли дела «врачей-убийц», «авиационное дело» и множество других…

Как это ни странно (кому-то), границей стала смерть Сталина 5 марта 1953 года.

Берия став главой МВД-МГБ уже 19 марта заменил почти всех руководители МВД во всех союзных республиках и в большинстве регионов РСФСР и начал сворачивать репрессии. Им были изданы:

1. Приказ о создании комиссий о пересмотре «дела врачей», заговоре в МГБ СССР, Главартупре МО СССР, МГБ Грузинской ССР. Все фигуранты этих дел были реабилитированы в двухнедельный срок.

2. Приказ о пересмотре «авиационного дела». В течение двух месяцев все его фигуранты, были полностью реабилитированы и восстановлены в должностях и званиях.

3. Записка в Президиум ЦК КПСС о проведении амнистии. На ее основании Президиум ЦК КПСС 27 марта 1953 г. утвердил указ «Об амнистии», согласно которому из мест заключения надлежало освободить 1 млн. 203 тыс. чел., а также прекратить следственные дела в отношении 401 тыс. чел.

4. Записка в Президиум ЦК КПСС «О реабилитации лиц, проходящих по «делу врачей». В ней признавалось, что ни в чём не повинные крупнейшие деятели советской медицины были представлены шпионами и убийцами, и, как следствие — объектами развёрнутой в центральной печати травли на антисемитской почве. Дело от начала и до конца является провокационным вымыслом бывшего заместителя МГБ СССР Рюмина, который, встав на преступный путь обмана ЦК ВКП (б), для получения необходимых показаний, заручился санкцией И. В. Сталина на применение мер физического воздействия к арестованным врачам — пытки и жестокие избиения. Фигуранты дела были реабилитированы, Рюмин арестован.

5. Записка в Президиум ЦК КПСС о привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к смерти С. М. Михоэлса и В. И. Голубова.

6. Приказ «О запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия». Последующее постановление Президиума ЦК КПСС «Об одобрении мероприятий МВД СССР по исправлению последствий нарушений законности» от 10 апреля 1953 г. гласило: «Одобрить проводимые тов. Берия Л. П. меры по вскрытию преступных действий, совершённых на протяжении ряда лет в бывшем Министерстве госбезопасности СССР, выражавшихся в фабриковании фальсифицированных дел на честных людей, а также мероприятия по исправлению последствий нарушений советских законов, имея в виду, что эти меры направлены на укрепление Советского государства и социалистической законности».

И так далее, и так далее... Но самого Берию это не спасло. Вскоре он был арестован и казнен как шпион и враг народа.

С 1954 года началась массовая юридическая реабилитация. В 1954—1961 гг. за отсутствием состава преступления были реабилитированы 737 182 человека, 208 448 осуждённым было отказано. То есть «государство» сказало: – «Извините. Мы тут посмотрели и поняли что вы невиновны. Косяк вышел, претензий к вам больше не имеем».

Потом режим снова ужесточился, дела стали рассматривать реже. С 1962 по 1983 гг. были реабилитированы только 157 055 человек, отказы получили 22 754 человека.

С приходом Горбачева началась новая волна пересмотров. В 1988—1989 годах были рассмотрены дела на 856 582 человека, из которых реабилитировано 844 740 человек.

А с 1991 до 2004 года было рассмотрено ещё 970 тысяч заявлений и реабилитировано свыше 630 тысяч человек.

То есть в итоге примерно 2,5 миллиона человек были официально, юридически признаны, «необоснованно привлеченными к уголовной ответственности невиновными лицами».

А они говорят, что репрессий не было…