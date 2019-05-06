​Куда привели амбиции

До выяснения причин авиакатастрофы в Шереметьево пройдёт немало времени, пока хочется задать несколько вопросов.

1. Если бы в свое время решение о разработке и выпуске нового российского самолета принимали инвесторы, для которых важна эффективность, а не государственные лица, которые руководствовались сверхдержавностью и стремлением показать импортозамещение западным врагам - то появился бы Sukhoi Superjet в его нынешнем виде?

2. Была ли первым приоритетом разработчиков самолета безопасность будущих пассажиров? Опасались ли они, что понесут наказание за некачественную работу? Или же для них важнее был сам факт сдачи амбициозного политического проекта?

3. Если бы Аэрофлот был рыночной компанией, а не принадлежащей государству структурой, он бы купил эти самолеты? (Спойлер: его не покупает практически никто в мире, кроме Аэрофлота)

Когда политические амбиции в авторитарном государстве становятся превыше всего — рано или поздно за них приходится платить человеческими жизнями.

Искренние соболезнования семьям погибших.

Берегите себя и своих близких.