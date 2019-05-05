Дудь – обратная сторона Луны

Недавно спросили мое мнение про Дудя.

На мой взгляд, Дудь – это «естественная пена», которая, как правило, всегда появляется «на волне растущей пропаганды». Когда практически вся федеральная, официальная информация становится частью пропагандистской машины, люди неизбежно ищут как минимум альтернативную точку зрения, в нашем случае бегут в интернет. И там находят вот таких «Дудей», которые умело выдают себя за «глоток правды», и «поиск истины», никакого отношения к ним не имеющие. Для Дудя и ему подобных «информационных швондеров» важен только рейтинг и количество просмотров, а дальше цель оправдывает средство. По сути ничего нового. Предельно раздутое самомнение позволяет им подавать информацию в духе «открытия Америки» и говорящей «истины в последней инстанции». И еще обязательный «фирменный стиль» - нецензурная лексика как окончательный акт победившей свободы слова. Задача – на «волне успеха нарубить бабло». И в этом «Дуди» немало преуспели, чем у незамысловатой современной публики вызывают еще большее уважение. Наглядный пример – недавний визит в город раскрученного блогера Варламова. Вот скажите что «нового» мы услышали о нашем городе, конечно, кроме того, что «Сургут – пережиток прошлого»? О каких городских проблемах мы действительно узнали только от Варламова? Многие сургутские СМИ, да тот же Сиа-пресс, обо всем этом многажды писали. А Тарас Самборский , кстати до сих пор единственный в нашем городе, кто вообще внятно сформулировал современные критерии для сургутских застройщиков. И что? Если власть действительно хотела узнать что не так в Сургутской городской среде – так соберите местных общественников, блогеров, сургутских журналистов, и, не тыкая им в нос контракты, честно спросите – что не так? Уверяю вас, картина будет полной. Ну, значит, задача другая стояла – попиариться за его счет. Получили. У парня то задача другая – его только собственный пиар интересует. А это значит, всегда и во всем идти только в разрез официальной точки зрения и подавать исключительно «жареные факты». И это будет продолжаться и дальше, и «Дуди» будут еще больше востребованы по мере того, как будет расти пропаганда. Это как «черное и белое», как «обратная сторона Луны», баланс должен сохраняться любой ценой. Диалектика жизни, ничего не поделаешь.