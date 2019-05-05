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Дудь – обратная сторона Луны

Недавно спросили мое мнение про Дудя.

На мой взгляд, Дудь – это «естественная пена», которая, как правило, всегда появляется «на волне растущей пропаганды». Когда практически вся федеральная, официальная информация становится частью пропагандистской машины, люди неизбежно ищут как минимум альтернативную точку зрения, в нашем случае бегут в интернет. И там находят вот таких «Дудей», которые умело выдают себя за «глоток правды», и «поиск истины», никакого отношения к ним не имеющие. Для Дудя и ему подобных «информационных швондеров» важен только рейтинг и количество просмотров, а дальше цель оправдывает средство. По сути ничего нового. Предельно раздутое самомнение позволяет им подавать информацию в духе «открытия Америки» и говорящей «истины в последней инстанции». И еще обязательный «фирменный стиль» - нецензурная лексика как окончательный акт победившей свободы слова. Задача – на «волне успеха нарубить бабло». И в этом «Дуди» немало преуспели, чем у незамысловатой современной публики вызывают еще большее уважение. Наглядный пример – недавний визит в город раскрученного блогера Варламова. Вот скажите что «нового» мы услышали о нашем городе, конечно, кроме того, что «Сургут – пережиток прошлого»? О каких городских проблемах мы действительно узнали только от Варламова? Многие сургутские СМИ, да тот же Сиа-пресс, обо всем этом многажды писали. А Тарас Самборский , кстати до сих пор единственный в нашем городе, кто вообще внятно сформулировал современные критерии для сургутских застройщиков. И что? Если власть действительно хотела узнать что не так в Сургутской городской среде – так соберите местных общественников, блогеров, сургутских журналистов, и, не тыкая им в нос контракты, честно спросите – что не так? Уверяю вас, картина будет полной. Ну, значит, задача другая стояла – попиариться за его счет. Получили. У парня то задача другая – его только собственный пиар интересует. А это значит, всегда и во всем идти только в разрез официальной точки зрения и подавать исключительно «жареные факты». И это будет продолжаться и дальше, и «Дуди» будут еще больше востребованы по мере того, как будет расти пропаганда. Это как «черное и белое», как «обратная сторона Луны», баланс должен сохраняться любой ценой. Диалектика жизни, ничего не поделаешь.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 420, комментариев: 7


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Комментарии:
Ю.Н.
не нравится
Сегодня в 15:44
Смешались в кучу кони, люди. Дудь и Варламов — уже две большие разницы, но автор их под одну гребенку чешет. А есть еще «А поговорить», «Еще не Познер» и иже с ними — и ни за какие глотки они себя не выдают, зачем заниматься поиском глубинного смысла там, где его нет? Просто производят смотрибельный контент, на который существует спрос.
Швондер
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Сегодня в 16:27
Автор ископаемое, которое твитер от фейскниги не отличает. Береста, лапти, лучинушка
Цитатель
не нравится
Сегодня в 17:44
Раз депутаты не справляются, то пусть хоть "Варламовы"...
Цитатель
не нравится
Сегодня в 17:45
Один приезд Варламова взбаламутил болото больше, чем два урбанистических форума (кто-нибудь о них помнит, кроме СИА-пресс?)
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:55
Так и не понял, за что Иваницкий на Дудя взъелся: «И там находят вот таких «Дудей», которые умело выдают себя за «глоток правды», и «поиск истины», никакого отношения к ним не имеющие». Какая пропаганда в фильме Дудя про Колыму и что там не имеет отношения к правде? Иваницкий сталинист чтоли и правда глаза колет?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:48
Не, конечно, может Эдуард имел ввиду, что в стране беспредел и коррупция, и социальное неравенство зашкаливает, и 70% уже за порядок железной сталинской рукой. А тут Дудь со своим фильмом про Колыму сталинский режим развенчивает не кстати. Ну тогда точно все в голове смешалось в кучу, как и у 70 процентов. Сталинский режим, это ведь никак не порядок и социальное равенство, это как раз пик беспредела – бандитская диктатура. И Дудь это кстати напоминает своим фильмом про Колыму. И ведь если сталинский режим придет, его как раз те же самые коррумпированные чиновники организуют, чтобы свою власть удержать.
Бугаева
не нравится
Сегодня в 20:49
Эдик как был провинциальным журналистиком, так им и остался. Даже чудом пролез в депутаты он думает, что его мнение кому то важно? Для сургутян он так и останется Эдиком - самовлюблённым нарциссом, псевдомачо на машине с дельфином)

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Мнения

Дудь – обратная сторона Луны

Дудь – обратная сторона Луны
Дудь – это «естественная пена», которая, как правило, всегда появляется «на волне растущей пропаганды»
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута Сегодня в 14:52
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