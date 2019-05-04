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​Мозг булькает

Наткнулся на новость – в Уфе написали Кодекс современного башкира. Подумал, что это что-то из КВН или Comedyclub, оказалось – вполне серьезно. У каждого современного башкира теперь есть свой кодекс, если что. И такое, знаете, легкое послевкусие – где-то я что-то подобное… Нет, даже не в кодексе строителя коммунизма дело. Совсем недавно, вот только что…

Открыл новостную ленту – пожалуйста! Выбирай – не хочу. В Югре начался прием заявок на премию губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в ХМАО». Пожилые югорчане отправляют заявки на Всероссийский конкурс «Спасибо интернету-2019». В Югре пройдет международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии 2019». Пять югорчан стали лидерами России среди сельской молодежи…

Что это?! Кто все эти люди? Лидеры России в сельской местности?! Мисс студенчества Финно-Угрии, этой несуществующей субстанции?! Конкурс «Спасибо интернету от тех, кому за полтос»?! Отдельно остановлюсь на межэтнических отношениях. Там целая премия, губернатор готов платить деньги (100 тыс. руб.) физическим лицам, которые участвуют «в деятельности по сохранению, приумножению и распространению опыта дружбы народов…». Меня записывайте! У меня друзья – белорусы и украинцы, литовцы и один татарин. Я сохраняю и приумножаю этот опыт, и даже где-то его распространяю.

Возрастом пока не вышел, но готов сказать интернету «спасибо» от тех, кому за сорок. Низкий тебе поклон, интернет-батюшка, чтоб мы без тебя делали! Ведь я помню еще бумажные письма и дисковые телефоны, переговоры по телеграмме и вообще, как утверждает моя дочь, динозавров видел. Хочу выиграть конкурс по любви к www, у меня все основания записаны.

Опять же, не вышел ни возрастом, ни статусом, ни фигурой, ни даже полом, но титул «Мисс студенчества Финно-Угрии» привлекает страшно!

Давайте учитывать всеобщую толерантность к отдельным недостаткам и допустим меня до видеовизитки «Горжусь тобой, моя Родина», а также к дефиле в стилизованном костюме. Я бы выбрал костюм бобра, он бы скрыл мои гендерные особенности и был бы символом экологичности и братства финно-угорских народов, почему бы нет.

Что там еще осталось? Лидерство в сельской местности? Ну, это вообще легко. Местность в последнее время обезлюдела, я вполне конкурентоспособен в номинации «Агротуризм».

На этом фоне кодекс современного башкира уже не кажется таким уж странным, не правда ли? Да, много в последнее время в нашей родине всевозможных затей и придумок: то с фейками борются, то в мешках прыгают, а то ипотеку выплачивают – кто быстрее, на межрегиональном уровне. Кипит работа, мозг дымиться и побулькивает от открывающихся захватывающих возможностей.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 188, комментариев: 0


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