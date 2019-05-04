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​Не жужжу

О чем жужжит майский жук? Конечно, о прибыли Сургутнефтегаза!

Фото: А. Онопа
Фото: А. Онопа

Нас настигла череда весенних праздников – Пасха, Первомай, Радуница, День Победы. В связи с этим у граждан образовалась масса свободного времени, а у СМИ масса проблем – чем это свободное время граждан занять? Ведь в окрестностях, натурально, ничего не происходит! Ну и хвала богам, что ничего не происходит. Пусть граждане отдохнут от информационного шума. Мы же, если и пошумим немножко, то очень тихо, наподобие жужжания майского жука.

Считаем чужие деньги

О чем жужжит майский жук? Конечно, о прибыли Сургутнефтегаза! Даже если у тебя нет акций компании, невольно зажужжишь от этих сотен миллиардов. Любопытно, что половину все прибыли за прошлый год нефтяники получили от валютной переоценки, то есть попросту потому, что курс рубля по отношению к доллару в течение года падал.

Ниже курс – больше рублей за каждый заработанный американский тугрик, чем не позитивное влияние санкций (шутка). Даже майскому жуку понятно, что за эту рублевую кучу все равно купишь меньше – не важно чего, хоть бриллиантов, хоть сосисок в тесте. Ибо инфляция. Почему бы не считать прибыль СНГ сразу в сосисках в тесте? Картина была бы более объективной. И ими же выдавать дивиденды (еще одна шутка).

Кстати, в первом квартале текущего года Сургутнефтегаз ушел в минус – на 83 млрд. руб. Почему? Правильно, рубль-то рос! Остряки уже вовсю шутят, что нефтяникам пора забросить основное ремесло и начать играть на Forex, благо начальный капитал какой-никакой имеется – более трех триллионов рублей. Жаль, никто не позволит пошалить.

Первомай с огоньком

Вернемся, однако, к праздникам. Если Пасха – традиционно водный праздник, связанный с орошением еды, то Первое мая сургутяне встретили с огоньком – в буквальном смысле. Во-первых, пылала банька на улице Комсомольской, во-вторых – горел паб на Островского. Обошлось без жертв, возгорания ликвидированы, надеюсь, было весело. На этом ЧП, надеюсь, прекратятся, ибо Радуница – явно день земли, а День Победы – праздник воздуха, в котором гремит немного салюта.

Ни капли в рот

Вдогонку к праздникам – четверть сургутян считают, что городу необходимы дальнейшие ограничения торговли алкоголем и сигаретами. На эту тему уже столько сказано! Ну, будут граждане заранее затариваться, и что? Вполне себе органическое ограничение мы пережили в конце восьмидесятых, если кто помнит. Тогда за пивом ездили в соседние города, водку покупали штурмом и по талонам. Привело это кого-нибудь к здоровому образу жизни? Не продавать дешевый и некачественный алкоголь, не продавать его подросткам, не продавать его ночью – это нормальные меры. Но перегибать не стоит, чему вам вся Скандинавия с Прибалтикой свидетели.

Зачем ходить, если можно ездить?

На отдыхе люди любят мыть кости соседям – вот вам немного коммунального трэша. Жители дома номер 30 по улице Ленина перекрыли соседям из 32 дома шлагбаумом заезд во двор – там сквозное движение через двор 30-го. Казалось бы, решение очевидно – надо либо расширить зону действия «подшлагбаумного» участка до двух дворов, либо убрать шлагбаумы вовсе, как лишающие доступа к дому. Но на общем совете было найдено еще более простое и мудрое решение – переделать пешеходную зону в проезжую часть, обеспечив ту самую доступность. В общем, заинтересованные люди пока чешут в затылках, а налицо возможный прецедент – если машинам удобнее ездить по пешеходной зоне, ну ее, эту зону, нафиг. Скоро машинам станет в принципе удобно не только парковаться на тротуарах, но и ездить по ним – останется только зафиксировать и узаконить это ноу хау.

«Марвел» в помощь

На прощание, как всегда, новости культуры – сходите на «Марвел. Финал», хотя бы для того, чтобы посрамить мое частное мнение на сей счет. Три часа в обнимку с попкорном пролетят для кого-то незаметно, для кого-то – в мучительных поисках смысла, но в любом случае будущую классику современной поп-культуры надо знать в лицо. И обратите, пожалуйста, внимание, что фильм категории 16+. Казалось бы, когда это останавливало подростков, но дело в том, что Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации. И теперь в кассе киношки у вас вполне могут затребовать паспорт для установления возраста с последствиями в виде «подрасти чуток и приходи».


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Сегодня в 12:18, просмотров: 282, комментариев: 0


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Мнения

​Не жужжу

​Не жужжу
О чем жужжит майский жук? Конечно, о прибыли Сургутнефтегаза!
Олег Владимиров Сегодня в 12:18
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