16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,6314   EUR  72,3096  

​Ехали «медведи» на велосипеде…

Первомайские шествия нынче развалились, по сути, на три совершенно разные направления. Первое – это когда Первомай используют по прямому назначению, как день борьбы за права трудящихся. А заодно – за права ЛГБТ-сообщества, мигрантов, животных и т.д.

Протестные выступления не сказать, чтобы прям прокатились по стране, но имели место со всеми необходимыми атрибутами вроде оппозиционно-политических лозунгов, столкновений с полицией/нацгвардией и последующим «винтажом» участников. География – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сыктывкар, Великий Новгород, Томск, Курск и даже Махачкала с Петропавловском-Камчатским. Что характерно, большинство мероприятий были согласованными.

Второе направление – это монстрации с чудными транспарантами вроде «Вся власть воображению», «Каждому гарантируется свобода мюсли и плова» и просто «Нам хана». Кстати, то, что начиналось как пародия в чистом, незамутненно-сюрреалистичном виде, все больше похоже на политический гротеск. Возврат, так сказать, к временам иносказательности и подтекста. Поэтому, наверное, винтили и участников монстраций, чего раньше если и было, то не припомню.

Ну и, наконец, третье – это наше все. Колонны трудящихся во главе с людьми в синем, радостно приветствующие окружающую действительность. В синем, если что, были единороссы. В Сургуте они дали креатива, возглавив шествие верхом на байках, чем вызвали из глубин памяти чуковское: «Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот, задом наперед». В нашем случае кота не было, а вот задом-наперед был, ибо несли советские гербы и флаги, обратив, так сказать, историю вспять. Заметили, да, как откатываемся вглубь?

Характерно, что губернатор Югры Наталья Комарова вместе с мэром Сургута Вадимом Шуваловым также влились в ряды синих – но эти синие оказались работниками «Газпрома». Тут возможны варианты – либо колонну перепутали, либо принципиально от политических переметнулись к производственникам, но в лояльном окрасе. А издалека так и вовсе непонятно – то ли «Единая Россия», то ли «Газпром».

Из несанкционированного в Сургуте был разве что флаг «Совести», в остальном – шарики, цветочки, шарфики, смешочки – все в соответствии с предвкушением шашлыков. Я вот подумал: то, что в Сургуте нет активных протестов, как нет и креативной монстрации – это закономерно и отражает общее настроение. Пока в ладошке сургутянина зажат его плюс-минус северный рубль, а под боком не роют Шиес, нет желания лезть на баррикаду. Что до монстраций, то большинству чужда эта непонятная идея простебать саму идею. А праздника хочется.

Наши традиционные демонстрации – это и есть наш праздник. День города? Он чтобы самому смотреть, блуждая в толпе с банкой наперевес. День победы? Это про войну и гордимся, перфоманс тоже приходит со стороны – парад, выставка техники, каша. А где и когда еще люди сами, пусть и в организованной толпе сослуживцев, но становятся главным действующим лицом праздника? Где наша городская фиеста, когда жители ходят по улицам, по возможности празднично наряженные, машут флагами, шарами и детьми? У нас все это, по факту, Первомай.

Прогулялся – и на шашлык. Плохая погода? В баню. Трудящиеся имеют право на отдых и умеют его защищать. А руководители эту традицию радостно приветствуют с трибуны. У них ведь тоже мясо замариновано.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:49, просмотров: 291, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:36
Вах. Владимиров раскрыл тайну предсказания Чуковского в стихах. Это же нынешнее первомайское шествие в Сургуте.

Ехали медведи
На велосипеде.

А за ними кот
Задом наперёд.

А за ним комарики
На воздушном шарике.

А за ними раки
На хромой собаке.

Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.

Зайчики
В трамвайчике.

Жаба на метле… Едут и смеются,
Пряники жуют.

И вот этого, уже 70% граждан желают.

Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Верните Стэна Ли

​Верните Стэна Ли
Драматургия намазывалась на комикс, как масло на хлеб. В «Финале» ингредиенты поменялись местами – жирный кусок страдательно-винительного масла раздавил собой тонкий слой экшна
Олег Владимиров Сегодня в 16:34
195 1
​Немного хороший Варламов

​Немного хороший Варламов
На самом деле моей главной радостью во всей, с позволения сказать, статье Варламова о Сургуте было то, что он макнул весь город в лужи грязи… Но не дворовой, а домостроительной.
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 13:56
321 1
В Сургуте отмечают 1 мая // ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сургуте отмечают 1 мая // ФОТОРЕПОРТАЖ
В праздничном шествии приняли участие тысячи горожан
Лилия Сулейманова 01 мая в 13:36
2269 1
Развиваться в профессии невозможно без искренней любви к выбранному делу

Развиваться в профессии невозможно без искренней любви к выбранному делу
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 01 мая в 10:40
605 2
Весна - время пробуждения и обновления природы, период ожидания позитивных перемен

Весна - время пробуждения и обновления природы, период ожидания позитивных перемен
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 01 мая в 10:29
535 0
Меняются времена, но Первомай остается одним из любимых и долгожданных праздников

Меняются времена, но Первомай остается одним из любимых и долгожданных праздников
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 01 мая в 10:22
646 2
Уважение к людям-труженикам, преемственность трудовых традиций являются основой успешного развития нашего любимого города

Уважение к людям-труженикам, преемственность трудовых традиций являются основой успешного развития нашего любимого города
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 мая в 10:00
370 1
Жители Сургутского района всегда умели работать на благо общего дела

Жители Сургутского района всегда умели работать на благо общего дела
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 01 мая в 09:51
313 0
Первомай – любимый всеми поколениями народный праздник

Первомай – любимый всеми поколениями народный праздник
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 01 мая в 09:34
290 0
Что делать на первых майских выходных в Сургуте? Полный список мероприятий

Что делать на первых майских выходных в Сургуте? Полный список мероприятий
Выставки мурчащих, спортивные соревнования, концерты и другие события с 1 по 5 мая
Лилия Сулейманова 30 апреля в 13:42
2548 0
ОНФ заподозрил сургутский Горводоканал в хранении опасных канализационных отходов у реки

ОНФ заподозрил сургутский Горводоканал в хранении опасных канализационных отходов у реки
Ситуация может дойти до Генпрокуратуры
Артем Мазнев 30 апреля в 13:08
460 0
​Самые богатые сургутские депутаты в думе Югры по итогам 2018 года // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Самые богатые сургутские депутаты в думе Югры по итогам 2018 года // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
У двоих народных избранников наблюдается снижение доходов по сравнению с 2017 годом. У остальных они растут
Лилия Сулейманова 29 апреля в 16:22
1380 1
Топ-5 самых богатых депутатов думы Югры по итогам 2018 года // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Топ-5 самых богатых депутатов думы Югры по итогам 2018 года // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Между первым и пятым местом разница в доходах почти в пять раз
Лилия Сулейманова 29 апреля в 13:43
1038 6
В Югре будут создавать рабочие места для родителей детей-инвалидов

В Югре будут создавать рабочие места для родителей детей-инвалидов
Это поможет семьям повысить доходы и получить трудовой стаж для пенсии
Лилия Сулейманова 29 апреля в 11:10
352 1
​Цивилизация

​Цивилизация
Чего стоило построить такой город как Сургут? Проложить тысячи километров дорог, сетей, газо- и нефтепроводов? Это сделали проводники цивилизации — иванычи. Валили тайгу, выкорчевывали пни, очищали, насыпали, осушали, вымораживали...
Елена Курилова, сургутянка 29 апреля в 09:27
743 8
На мели мы налима лениво ловили

На мели мы налима лениво ловили

В Сургут приехала Федеральная школа радио
Галина Саржевская 27 апреля в 14:56
1135 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика