Первомайские шествия нынче развалились, по сути, на три совершенно разные направления. Первое – это когда Первомай используют по прямому назначению, как день борьбы за права трудящихся. А заодно – за права ЛГБТ-сообщества, мигрантов, животных и т.д.

Протестные выступления не сказать, чтобы прям прокатились по стране, но имели место со всеми необходимыми атрибутами вроде оппозиционно-политических лозунгов, столкновений с полицией/нацгвардией и последующим «винтажом» участников. География – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сыктывкар, Великий Новгород, Томск, Курск и даже Махачкала с Петропавловском-Камчатским. Что характерно, большинство мероприятий были согласованными.

Второе направление – это монстрации с чудными транспарантами вроде «Вся власть воображению», «Каждому гарантируется свобода мюсли и плова» и просто «Нам хана». Кстати, то, что начиналось как пародия в чистом, незамутненно-сюрреалистичном виде, все больше похоже на политический гротеск. Возврат, так сказать, к временам иносказательности и подтекста. Поэтому, наверное, винтили и участников монстраций, чего раньше если и было, то не припомню.

Ну и, наконец, третье – это наше все. Колонны трудящихся во главе с людьми в синем, радостно приветствующие окружающую действительность. В синем, если что, были единороссы. В Сургуте они дали креатива, возглавив шествие верхом на байках, чем вызвали из глубин памяти чуковское: «Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот, задом наперед». В нашем случае кота не было, а вот задом-наперед был, ибо несли советские гербы и флаги, обратив, так сказать, историю вспять. Заметили, да, как откатываемся вглубь?

Характерно, что губернатор Югры Наталья Комарова вместе с мэром Сургута Вадимом Шуваловым также влились в ряды синих – но эти синие оказались работниками «Газпрома». Тут возможны варианты – либо колонну перепутали, либо принципиально от политических переметнулись к производственникам, но в лояльном окрасе. А издалека так и вовсе непонятно – то ли «Единая Россия», то ли «Газпром».

Из несанкционированного в Сургуте был разве что флаг «Совести», в остальном – шарики, цветочки, шарфики, смешочки – все в соответствии с предвкушением шашлыков. Я вот подумал: то, что в Сургуте нет активных протестов, как нет и креативной монстрации – это закономерно и отражает общее настроение. Пока в ладошке сургутянина зажат его плюс-минус северный рубль, а под боком не роют Шиес, нет желания лезть на баррикаду. Что до монстраций, то большинству чужда эта непонятная идея простебать саму идею. А праздника хочется.

Наши традиционные демонстрации – это и есть наш праздник. День города? Он чтобы самому смотреть, блуждая в толпе с банкой наперевес. День победы? Это про войну и гордимся, перфоманс тоже приходит со стороны – парад, выставка техники, каша. А где и когда еще люди сами, пусть и в организованной толпе сослуживцев, но становятся главным действующим лицом праздника? Где наша городская фиеста, когда жители ходят по улицам, по возможности празднично наряженные, машут флагами, шарами и детьми? У нас все это, по факту, Первомай.

Прогулялся – и на шашлык. Плохая погода? В баню. Трудящиеся имеют право на отдых и умеют его защищать. А руководители эту традицию радостно приветствуют с трибуны. У них ведь тоже мясо замариновано.