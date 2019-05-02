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​Верните Стэна Ли

Кадр из фильма «Мстители. Финал», ria.ru
Кадр из фильма «Мстители. Финал», ria.ru

Внимание! В статье присутствует некоторое количество спойлеров! Ее следует читать либо после просмотра фильма, либо в том случае, если вас спойлеры не пугают.

Все уже сходили на «Марвел. Финал»? Все равно, постараюсь без спойлеров. Никогда такого не было, чтобы Голливуд не вступил в… лужу «высокого» кино, и вот опять. Ребята в «Марвел» забыли (а после смерти Стена Ли напомнить, видимо, некому) что они – из комиксов. Журнал «Веселые картинки». Чем веселее и чем больше картинок – тем лучше.

Сбил с толку, видимо, успех «Войны бесконечности», где и драматургия присутствовала, и на эмоцию выводила, и финал был не по-голливудски жестким. Но, ребята, там было основное, было мясо – гонялки, стрелялки, махалки, новые планеты и колоритные персонажи. Все, что радует глаз, не отягощая карму экзистенциализмом и прочими «измами». Драматургия намазывалась на комикс, как масло на хлеб. В «Финале» ингредиенты поменялись местами – жирный кусок страдательно-винительного масла раздавил собой тонкий слой экшна.

Фильм идет три (даже больше!) часа! И в нем от силы минут двадцать того, во что стоит вливать бюджет со всеми достижениями современной компьютерной графики. Ну, с того места, вы знаете, какого. Основное время занимает разматывание соплей многочисленных героев, которые уже окончательно запутались в собственной иерархии, с последующим их, соплей, наматыванием на кулак ярости и мести. Зрелище так себе.

Железный человек Дауни-младший, пожалуй, более-менее органично выглядит в своих метаниях между статусом-кво и желанием спасти человечество. Может быть, потому, что прикрыт надежной безотказной маской самоиронии. Или Тор с его пивным брюшком – тут самоирония хоть и не свойственна герою, зато остальные могут вдоволь поржать. Там же, где все по-взрослому, все серьезно – хоть святых выноси. Мало того, что топорно и силиконово (хотя актеры, вроде, хорошие и слезу пускают как по заказу), так еще и запредельно длинно. Станиславский перевернулся, встал, растолкал Немировича-Данченко, и они хором сказали «не верю!».

Я уж не говорю об обосновании «научных» решений, вписанных в сюжет. Чего проще – наплевав на законы физики, продолжать делать невозможное – в этом, собственно, и суть супергероев. Но они вдруг начинают с умным видом обосновывать свои теории, смеются над «Назад в будущее», а у самих Небула убивает самое себя из прошлого (тут без спойлера никак, сорян), оставаясь при этом в живых. Кому нужна «научность» в серии про супергероев? Только тому, кто способен в нее поверить.

Короче говоря, комиксу – комиксово. Не надо пытаться делать Каннскую ветвь из Мстителей. Да и коммерческий успех «Финала», подозреваю, – прежде всего, реализация накопленных ожиданий аудитории. Дальше может быть хуже, поскольку уже не знаешь, чего ждать – Анны Карениной или Гаморы. Хотя… Аудитория, если честно, аплодировала, что редко услышишь в кинотеатре. И хлюпала носами по ходу пьесы. Возможно, мы стоим на пороге нового кино, да и новой жизни в целом, где дети будут писать в школе сочинения на темы «Морально-нравственные аспекты в поведении Таноса» или «Образ альфа-самца в воплощении Тора, Железного человека, Звездного Лорда и Енота Ракеты».

Если план таков, то у меня один вопрос: за что? Чем мы провинились, что Мстители так мстят своей искусствой? Продюсеры узнали о Достоевском? Братья Руссо замахнулись на Вильяма нашего Шекспира? Эй, ребята, верните Стэна Ли, что ли, вам же это под силу.


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Сегодня в 16:34, просмотров: 196, комментариев: 1


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Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 17:26
Мне этот комикс понравился. Сходите, не пожалеете. А автор просто что-то не в духе.

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Мнения

​Верните Стэна Ли

​Верните Стэна Ли
Драматургия намазывалась на комикс, как масло на хлеб. В «Финале» ингредиенты поменялись местами – жирный кусок страдательно-винительного масла раздавил собой тонкий слой экшна
Олег Владимиров Сегодня в 16:34
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