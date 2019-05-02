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​Немного хороший Варламов

С чего закончил предыдущую статью, с того и начну эту. Повторюсь: «Скажу сразу, хороший Варламов тоже есть, не буду кривить душой. Просто надо сказать, что варламовские хорошие замечания по нашему городу вменяемые люди и так знают – безликий и бледный вид города, 25-этажные гетто (дешевые и дорогие), позорный сайдинг на старых домах, а также забитость города рекламой и ларьками».

На самом деле моей главной радостью во всей, с позволения сказать, статье Варламова о Сургуте было то, что он макнул весь город в лужи грязи… Но не дворовой, а домостроительной. Нет, я не про жилищные гетто за Аурой, а такие же гетто-человейники премиум-класса.

Мне не раз мои друзья и знакомые, живущие в домах на Университетской или возле Преображенского храма хвалились своим жилищем. И никакие доводы об отсутствии парковки, гигантомании, никаком виде из окон цатого этажа и, вообще, об нечеловечности этих строений не приводили их в чувства.

И вот, наконец-то, сам солнцеподобный Урбанист указал на это уродство. Может уж теперь в городе поймут, что разницы между Ауровскими гетто и оными в «Возрождении» нет.

Про синюю краску дверей подъездов уже написал глава Сургута. Я же скажу, что красить в какой-то цвет, наверное, можно, но не в такой холодно-дубовый. Ну а лучше уже делать по-современному – ставить прозрачные двери в подъезд.

Хотелось бы обратить внимание на абсолютно верное замечание нашего московского гостя про сайдинговое обрамление старых панельных домов. Сайдинг – это, конечно, архитектурное убожество. Как по-другому, спросите вы?

А я отвечу. Вот бывший губернатор Югры смог же сделать из убогого здания правительства национального округа прекрасный дворец с колоннами и четырехскатной крышей. А всего-то надо было купить хорошие материалы и налепить на старый дом картиночные колонны, подкрышное художественное обрамление и такое же обрамление боков жилого дома. И уже совсем другая картина вырисовывается.

Да и вообще, чтобы город перестал быть бледным и безликим нужно разработать общую концепцию архитектурного стиля города, утвердить общественностью варианты современных серий жилых домов и запретить, наконец, строить человейники выше облаков. Их же только и останется лет через десять-двадцать, как снести – другой судьбы у них нет.

Но что-то я не заметил рвения по этим моментам у чиновников. На последней встрече по Стратегии города до 2030 года на мое конкретное предложение о запрете строительства жилых домов выше 10-12 этажей, присутствующими чиновниками ничего внятного по этому вопросу сказано не было. Или, может, я не понял их?

И кстати, казалось бы, активный и современный во взглядах, общественник Сергей Глинских, на поддержку которого я рассчитывал, сказал дословно: «Вопрос этажности жилых домов - это дискуссионный вопрос». Может, и его я не так понял. Ну, уж как-то это звучало не прогрессивно, так сказать не по-варламовски. В тот момент мне хотелось лишь сказать: «Занавес, друзья! Приехали!».

Читайте предыдущий блог Сергея Антонова с критикой статьи Варламова о Сургуте.


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Сегодня в 13:56, просмотров: 23, комментариев: 0


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Мнения

​Немного хороший Варламов

​Немного хороший Варламов
На самом деле моей главной радостью во всей, с позволения сказать, статье Варламова о Сургуте было то, что он макнул весь город в лужи грязи… Но не дворовой, а домостроительной.
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 13:56
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