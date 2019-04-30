Дудь и Сталин

Фильм Юрия Дудя о Колыме и репрессиях вполне ожидаемо вызвал рефлекторные проклятия в адрес «усатого тирана» у одних наших сограждан, а у других – тоску по тому времени, когда «врагов наказывали, везде был порядок, да и вообще, Сталин войну выиграл». Кто-то даже вспомнил про недавний опрос «Левада-центра», который выдал цифру в 70 процентов россиян, вроде как симпатизирующих Сталину. О том, что эта цифра некорректна и «левадовцы» подгоняли результаты опроса под свои научные концепции, вольно обходясь с методологией, написали многие их коллеги. Реальное число почитателей Сталина, скорее всего, куда скромнее. Правда, было уже поздно, и в СМИ ушли громкие данные соцопроса. Совпадение это или нет, но фильм Дудя вышел через две недели после этого.

Реакция на фильм левацки настроенных и ультрапатриотических кругов любопытна, но исключительно с точки зрения социально-психологических наблюдений. Ничего нового там нет, да и странно было бы ожидать. Интереснее то, что события 70-летней давности российское общество до сих пор не может пережить и спокойно их отрефлексировать. Не получается сказать: Да, было, но урок усвоен, мы все поняли. Отсюда, кстати, и вечные рассуждения о том, что страна продолжает существовать прошлым, будучи не в состоянии посмотреть в будущее. Слишком много старых якорей тащит на себе социум. Боюсь проблема здесь не в Сталине и не в репрессиях, а в том времени и месте, в котором мы живем.

Для сравнения. В Лондоне рядом со зданием парламента стоит памятник Оливеру Кромвелю (тот еще тиран, можете у ирландцев и шотландцев спросить). Напротив него, на стене церкви Святой Маргариты висит бюст короля Англии Карла I. Палач и жертва. Британцы пережили ту печальную веху своей истории, хоть и не идеально – в Шотландии и Ирландии Кромвеля до сих пор на дух не переносят. Так что в любой стране есть свои страшные и жестокие события. Помнить о них – да, отрефлексировать – да, делать из них камни преткновения для общества – нет.