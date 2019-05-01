Уважаемые сургутяне!
От имени коллектива СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично поздравляю Вас с Днем международной солидарности трудящихся!
Первомай – любимый всеми поколениями народный праздник, праздник Весны, Мира и Труда. А весну каждый из нас встречает с особой радостью, с ней связаны надежды на добрые обновления и счастливые перемены.
Пусть этот
прекрасный весенний праздник придаст Вам оптимизма,
веры в собственные силы, послужит стимулом дальнейшего развития и процветания, а работа пусть приносит не только стабильность и благосостояние, но и радость достижения новых вершин и общения в коллективе.
Здоровья, счастья и благополучия!
С праздником, друзья!
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 2 августа в 11.00