Уважаемые жители Сургутского района! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с одним из главных праздников нашей страны – Великой Победой! Все мы знаем, что мирная жизнь на земле – огромная ценность для людей! Именно жизнь и мир – это и есть счастье для всех: трудиться на благо Родины, растить детей и быть достойными преемниками мужественных и сильных советских людей, сохранивших будущее для всех нас.

В этот знаменательный день я желаю вам крепкого здоровья, успехов и пусть душевное тепло и любовь близких и родных будет с вами всегда!