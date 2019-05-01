Уважаемые жители Сургутского района, дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с первым майским днём – с праздником Весны и Труда!

Весна - время пробуждения и обновления природы, период ожидания позитивных перемен. А любые перемены – это мы с вами точно знаем – возможны благодаря упорному, созидательному труду.

Жители Сургутского района не раз доказывали, что работать умеют: благодаря профессиональным успехам как начинающих специалистов, так и ветеранов в любой из отраслей, муниципальное образование растет и развивается, становится более комфортным для проживания.

Пусть весенние выходные дни принесут вам радость и хорошее настроение! Чтобы с новыми силами двигаться на пути к общей цели – сделать наш район ещё лучше и краше!

И пусть дело, с которым вы связали свою жизнь, доставляет вам удовольствие, его результаты радуют и вдохновляют на новые стремления!