Уважаемые жители Сургутского района, дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с первым майским днём – с праздником Весны и Труда!
Весна - время пробуждения и обновления природы, период ожидания позитивных перемен. А любые перемены – это мы с вами точно знаем – возможны благодаря упорному, созидательному труду.
Жители Сургутского района не раз доказывали, что работать умеют: благодаря профессиональным успехам как начинающих специалистов, так и ветеранов в любой из отраслей, муниципальное образование растет и развивается, становится более комфортным для проживания.
Пусть весенние выходные дни принесут вам радость и хорошее настроение! Чтобы с новыми силами двигаться на пути к общей цели – сделать наш район ещё лучше и краше!
И пусть дело, с которым вы связали свою жизнь, доставляет вам удовольствие, его результаты радуют и вдохновляют на новые стремления!
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 2 августа в 11.00