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Что делать на первых майских выходных в Сургуте? Полный список мероприятий

Впереди целых пять дней выходных и СИА-ПРЕСС решил для своих читателей составить обзор мероприятий, которые можно будет посетить в Сургуте с 1 по 5 мая.

Отметим, что в список вошли мероприятия — бесплатные к посещению, либо с недорогими билетами (до 300 рублей).

Если мы что-то упустили, вы можете оставить информацию в комментариях под материалом.

1 мая

10.00. Первомайская демонстрация. Место проведения: проспект Ленина.

11.00. Финал «Кубка Югры по интеллектуальным играм» сезона 2018-2019 годов. Почетным гостем и ведущим станет самый молодой капитан элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров. Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон». Вход свободный. Тел. 71-12-01, 70-10-09.

2 мая

Выставка произведений Геннадия Райшева из серий: «В пути», «На реке Юган», «Угут» в фольклорно-этнографической тематике. Проводится с апреля по сентябрь. Сургутский краеведческий музей. Билеты от 30 до 100 руб. Тел. 51-68-04

10.00 - 21.00. По 12 мая. Полноконтактная зоовыставка «Федерация кошек». ТРЦ «Вершина». Билеты от 100 руб. Дети до трех лет бесплатно. Тел. 8 (988) 187-70-50

16.00 - 18.00. Литературная игра «Играем с Элби» с участием библиотечного робота. Место проведения: Центральная детская библиотека. Вход свободный. Тел. 37-53-08, 37-53-11.

20.00. Концерт Владислава Трибуса. Кафе «Шахматный поезд». Вход свободный. Тел. 98-28-05

3 мая


15.00. Литературная игра «Магический турнир» по мотивам ролевой игры «Мафия». Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а. Тел. 37-53-08, 37-53-11. Вход свободный.

С 1-26 мая. Выставка «Карикатурум. Впечатление о Сургуте». Сургутский художественный музей. Билеты от 30 до 100 рублей. Тел. 51-68-10

4 мая


17.00. Тематический вечер «Вестерос». В программе: мастер-класс по созданию герба одного из домов Семи королевств, настольные игры по тематике Средневековья, необычное дефиле девушек Севера, эпичный бой рыцарей на мечах, живая музыка и фотозона. Стоимость входного билета: 100 руб. Место проведения: Культурный центр «Порт». Тел. 24-25-62.

17.00. Концерт «Под песни ветра!» башкирского народного коллектива ансамбля народного танца «Шатлык». Городской культурный центр. Билет 300 руб. Тел. 24-02-80

18.00. Клуб старшеклассников «Джинсовая вечеринка» (16+). Место проведения: Арт-кафе ДИ «Нефтяник». Стоимость билетов: 250 руб. Тел. 414-321.

5 мая


9.15. Открытое лично-командное первенство Сургута по шахматам, посвященное памяти участника ВОВ Г.Н. Никонова. ШШК «Белая ладья», ул. Энтузиастов 45. Вход свободный. Тел. 35-32-54

10.00 Чемпионат и первенство Сургута по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Центр адаптивного спорта Югры, Нефтеюганское шоссе, 20/1. Тел. 93-69-19. Вход свободный.

11.00. Военно-спортивный турнир «Реальные парни». Спортивный зал «Геолог» (Мелик-Карамова, 74 а). Тел. 32-80-61. Вход свободный.

12.00. Фестиваль детского и юношеского творчества «Паха красная». Место проведения: Театр Сургутского государственного университета. Тел. 24-53-55. Вход свободный.

12.00. Проект семейного выходного дня «Музей и Ко». Музейное занятие «Звезда Победы», на котором гости познакомятся с историей наград периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и примут участие в мастер-классе по изготовлению авторской «Звезды Победы» методом «канзаши». Место проведения: Центр патриотического наследия, ул. Просвещения, 7/1. Стоимость билета: 120 руб. Тел. 90-77-34.

13.00-18.30. Заседание клуба «Игротека», турнир по настольным играм от клуба «Player One». Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина. Тел. 28-56-93. Вход свободный.

16.00. «Эх, гуляй душа!» Юбилейный концерт народного коллектива ансамбля народной песни и танца «Казачок» (25-летие). Место проведения: МАУ «Городской культурный центр». Тел. 24-02-80. Стоимость билета: 300 рублей.


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Сегодня в 13:42, просмотров: 252, комментариев: 0


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