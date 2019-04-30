ОНФ заподозрил сургутский Горводоканал в хранении опасных канализационных отходов у реки

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Югре направили в генеральную прокуратуру письмо с просьбой проверить сургутское муниципальное предприятие «Горводоканал» и компанию «Югорский экологический оператор». Причина: подозрение в нарушениях при вывозе и утилизации с территории городских очистных сооружений иловых осадков, т.е. отходов, оставшихся после фильтрации воды. По информации ОНФ, их размещают на участке земли в районе западного выезда автодороги Сургут – Нижневартовск. По мнению общественников, это наносит вред окружающей среде и экономический ущерб городскому бюджету.

В чем заключаются претензии ОНФ?

В письме указывается, что участок земли, на который вывозится иловый осадок, не соответствует нормам законодательства и не имеет документов, позволяющих размещать и утилизировать на нем отходы. Участок не оборудован соответствующим образом и наносит вред окружающей среде, говорится в тексте.

«Нам сказали, что на этом участке размещают иловый осадок. Но тут нужно понимать, что, если землю отводят только под размещение отходов, то использовать его для других целей просто нельзя, – объясняет эксперт ОНФ в Югре Александр Хильман. – Если же там проводятся любые манипуляции с отходами, будь то обезвреживание или утилизация, то это уже совершенно другая юридическая ситуация. Участок должен соответствовать нормам СанПина, у него должно быть твердое основание, гидроизоляция, журнал движения отходов и так далее. Сегодня этого ничего нет. То есть, сейчас можно захоронить все эти осадки и писать, что их утилизировали и куда-то отправили».

Фото: «Эконадзор»

В тексте письма также указывается, что иловый осадок перерабатывается в состав под названием «Фитонокс», который используется для рекультивации земли и высадки растений. К технологии его производства у экспертов ОНФ тоже есть претензии. По их словам, в минусовые температуры проводить какие-либо манипуляции невозможно, а значит, делают выводы члены ОНФ, «изготовление «Фитонокса» из иловых осадков – это фикция, а собственно иловые осадки закапываются в чистом виде, либо просто-напросто не вывозятся с территории Горводоканала». По мнению общественников, это может свидетельствовать о том, что иловые осадки вывозятся только по документам, а подрядчик при этом регулярно получает бюджетные деньги. Опасение у них вызывает и то, что рядом с участком, где располагаются иловые осадки, находится протока Почекуйка, которая оказалась в зоне экологического риска.

В конце письма эксперты ОНФ просят проверить, насколько законно складирование и утилизация отходов на этом участке земли, а также сам факт вывоза иловых масс с территории Горводоканала.

Что говорят в Горводоканале и «Югорском экологическом операторе»?

В ответ на официальный запрос СИА-ПРЕСС, Горводоканал сообщил, что вывоз иловых осадков с территории предприятия производится «Камазами» силами подрядчика, т.е. «Югорского экологического оператора». Он получил первый контракт в 2015 году на сумму почти 24 миллиона рублей. Непосредственно утилизацией иловых осадков занимается другая компания – «Эконадзор». Ее директор, Евгений Слюсарь, рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС, что все претензии экспертов ОНФ не имеют под собой оснований.

Мы последние два года только и делаем, что разбираемся с жалобщиками. Нас уже кто только не проверял. И СК, и ОБЭП, и Росприроднадзор, и даже ФСБ. В итоге, прошлогодняя проверка показала, что у нас все в порядке и есть вся разрешительная документация. – объясняет Евгений Слюсарь. – Начиная с того, что нам была выдана лицензия на работу с отходами — а ее не так просто получить — и заканчивая лабораторными анализами паразитов, тяжелые металлы и так далее, которые берутся у каждой партии иловых осадков. Кстати, те координаты, которые приводят ОНФ, некорректны. Это вообще непонятно что за объект».

Фото: Инна Бирук

Координаты, указанные в письме экспертов ОНФ, действительно не соответствуют участку земли возле автодороги Сургут-Нижневартовск, но указывают на лесной массив в районе Каменного мыса.

Как производят «Фитонокс»?

По словам директора «Эконадзора», производство «Фитонокса» происходит на основании законодательно утвержденного ГОСТа. Согласно ему, с территории Горводоканала поступает обезвоженный иловый осадок, который перемешивается спецтехникой. Это необходимо сделать сразу, пока в отходы не попала влага.

«Если это произойдет, то иловый осадок станет желеобразным и потечет. Мы используем песок для того, чтобы связывать эту влагу. После этого получившийся состав должен полежать какое-то время, и в нем прошли биологические процессы, которые способствуют разложению. В идеале, смесь должна полежать около года, после чего ее можно использовать. Фактически, это ничем не отличается от того, что происходит с навозом», – рассказал Евгений Слюсарь.

Видео: «Эконадзор»

Почему в ОНФ уверены, что это опасно?

В ОНФ меж тем уверены, что опасность иловых осадков, который поступает с Горводоканала, преуменьшается. По мнению экспертов, в канализацию могут попадать вредные вещества с улиц города.

«Анализы иловых осадков делаются, но тут еще вопрос: как и когда их берут? Это тоже знать надо. Давайте не будем забывать, что городские очистные сооружения строились в 80-е годы и те технологии уже не могут обеспечить безопасность. Автомобилей стало больше, появились посудомоечные машины – все это добавляет опасные химические соединения в наши стоки. А потом все это оказывается в иловых осадках. Мне, если честно, непонтяно, чем в этой ситуации занимается Росприроднадзор», – возмущается Александр Хильман.

Пока что эксперты ОНФ не получили ответ из Генеральной прокуратуры, но можно ожидать, что в отношении «Югорского экологического оператора» и «Эконадзора» будет проведена очередная проверка. Сказать наверняка, действительно ли складирование и утилизация иловых осадков наносит ущерб природе и бюджету, смогут только специалисты. Учитывая последние тенденции, это может стать еще одним долгосрочным тлеющим конфликтом. О дальнейшем развитии событий СИА-ПРЕСС будет информировать своих читателей.