​Сорванный «Голос»

Скандал вокруг результатов финала шоу «Голос. Дети» - в топе новостей ведущих информагентств. Победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой далеко опередила по просмотрам Пасхальную службу в Храме Христа Спасителя с участием президента. Соцсети бурлят негодованием. Эрнст извиняется и обещает все проверить. А в интернете распространяют петиции, которые составили и подписывают взрослые половозрелые люди с требованием пересмотреть итоги детского конкурса.

И, естественно, абсолютно все говорят и пишут о справедливости и защите интересов детей. И в этом, по-моему, кроется величайшее лукавство.

Ну о каких интересах детей можно говорить, если все эти вроде как детские конкурсы стоят в эфирной сетке совсем не в детское дневное время, а в вечерний прайм-тайм с самой дорогой рекламой? Потому что

гарантирована обширная аудитория в лице восторженных мам и бабушек, а женщины, как известно, – главные потребители рекламы. Поэтому интересы телевизионщиков, которые сейчас в лепешку расшибутся, чтоб сохранить шоу и его реноме, тут абсолютно понятны.

Есть заинтересованность родителей, которые из кожи вон лезут, чтобы обеспечить своему чаду достойную будущность. Помочь, продвинуть, протолкнуть всеми возможными способами и доступными средствами. Чтобы потом, глядя на своего отпрыска, умиляться и ронять слезы гордости за СВОИ достижения: не зря столько сил и трудов потратили.

А вот дети, получается, здесь совершенно ни при чем.

У меня все эти телешоу с участием детей и целой армией поклонников вызывают два чувства: жалость и стыд.

Из-за гипертрофированного родительского честолюбия, ради зрелищности и высоких рейтингов «наставники» и продюсеры лепят из обаятельных задорных малышей популярных «звезд», заставляя петь и двигаться, как взрослые артисты. Зачем?

Выглядит это совсем не умильно, а смешно и неуклюже, а бедные детишки даже не понимаю, что выступают в роли дрессированных обезьянок.

Поэтому детей жалко. А за взрослых, которые все это допускают, стыдно.

Может, у них хватит сообразительности не только пересмотреть итоги финала и, возможно, изменить систему голосования, но переформатировать сам конкурс. Чтобы талантливые ребятишки все-таки оставались детьми.