16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Сорванный «Голос»

У меня все эти телешоу с участием детей и целой армией поклонников вызывают два чувства: жалость и стыд

Скандал вокруг результатов финала шоу «Голос. Дети» - в топе новостей ведущих информагентств. Победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой далеко опередила по просмотрам Пасхальную службу в Храме Христа Спасителя с участием президента. Соцсети бурлят негодованием. Эрнст извиняется и обещает все проверить. А в интернете распространяют петиции, которые составили и подписывают взрослые половозрелые люди с требованием пересмотреть итоги детского конкурса.

И, естественно, абсолютно все говорят и пишут о справедливости и защите интересов детей. И в этом, по-моему, кроется величайшее лукавство.

Ну о каких интересах детей можно говорить, если все эти вроде как детские конкурсы стоят в эфирной сетке совсем не в детское дневное время, а в вечерний прайм-тайм с самой дорогой рекламой? Потому что

гарантирована обширная аудитория в лице восторженных мам и бабушек, а женщины, как известно, – главные потребители рекламы. Поэтому интересы телевизионщиков, которые сейчас в лепешку расшибутся, чтоб сохранить шоу и его реноме, тут абсолютно понятны.

Есть заинтересованность родителей, которые из кожи вон лезут, чтобы обеспечить своему чаду достойную будущность. Помочь, продвинуть, протолкнуть всеми возможными способами и доступными средствами. Чтобы потом, глядя на своего отпрыска, умиляться и ронять слезы гордости за СВОИ достижения: не зря столько сил и трудов потратили.

А вот дети, получается, здесь совершенно ни при чем.

У меня все эти телешоу с участием детей и целой армией поклонников вызывают два чувства: жалость и стыд.

Из-за гипертрофированного родительского честолюбия, ради зрелищности и высоких рейтингов «наставники» и продюсеры лепят из обаятельных задорных малышей популярных «звезд», заставляя петь и двигаться, как взрослые артисты. Зачем?

Выглядит это совсем не умильно, а смешно и неуклюже, а бедные детишки даже не понимаю, что выступают в роли дрессированных обезьянок.

Поэтому детей жалко. А за взрослых, которые все это допускают, стыдно.

Может, у них хватит сообразительности не только пересмотреть итоги финала и, возможно, изменить систему голосования, но переформатировать сам конкурс. Чтобы талантливые ребятишки все-таки оставались детьми.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:21, просмотров: 453, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Что делать на первых майских выходных в Сургуте? Полный список мероприятий

Что делать на первых майских выходных в Сургуте? Полный список мероприятий
Выставки мурчащих, спортивные соревнования, концерты и другие события с 1 по 5 мая
Лилия Сулейманова Сегодня в 13:42
248 0
ОНФ заподозрил сургутский Горводоканал в хранении опасных канализационных отходов у реки

ОНФ заподозрил сургутский Горводоканал в хранении опасных канализационных отходов у реки
Ситуация может дойти до Генпрокуратуры
Артем Мазнев Сегодня в 13:08
211 0
​Самые богатые сургутские депутаты в думе Югры по итогам 2018 года // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Самые богатые сургутские депутаты в думе Югры по итогам 2018 года // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
У двоих народных избранников наблюдается снижение доходов по сравнению с 2017 годом. У остальных они растут
Лилия Сулейманова 29 апреля в 16:22
892 0
Топ-5 самых богатых депутатов думы Югры по итогам 2018 года // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Топ-5 самых богатых депутатов думы Югры по итогам 2018 года // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Между первым и пятым местом разница в доходах почти в пять раз
Лилия Сулейманова 29 апреля в 13:43
850 6
В Югре будут создавать рабочие места для родителей детей-инвалидов

В Югре будут создавать рабочие места для родителей детей-инвалидов
Это поможет семьям повысить доходы и получить трудовой стаж для пенсии
Лилия Сулейманова 29 апреля в 11:10
299 1
​Цивилизация

​Цивилизация
Чего стоило построить такой город как Сургут? Проложить тысячи километров дорог, сетей, газо- и нефтепроводов? Это сделали проводники цивилизации — иванычи. Валили тайгу, выкорчевывали пни, очищали, насыпали, осушали, вымораживали...
Елена Курилова, сургутянка 29 апреля в 09:27
568 3
На мели мы налима лениво ловили

На мели мы налима лениво ловили

В Сургут приехала Федеральная школа радио
Галина Саржевская 27 апреля в 14:56
1086 3
​Пластмассовый мир: отказ от пластика в пользу экологии

​Пластмассовый мир: отказ от пластика в пользу экологии
Анна Антипина 27 апреля в 09:51
860 0
Мало кто понимает, для чего нужен «Кампус» в Сургуте

Мало кто понимает, для чего нужен «Кампус» в Сургуте

Кто-то считает, что это жилье для преподавателей и общежития для студентов Сургутского государственного университета, другие думают, что это учебные корпуса
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 26 апреля в 18:43
1791 9
​Через лужи к звездам

​Через лужи к звездам
Итоги недели в Сургуте: визит Варламова, снос экранов, подготовка к Пасхе и Первомаю
Олег Владимиров 26 апреля в 14:41
1136 4
Городская администрация рассказала, как борется с насваем в школах Сургута

Городская администрация рассказала, как борется с насваем в школах Сургута
Учащимся блокируют доступ к «плохим» сайтам, организовывают курсы ЗОЖ и раздают памятки
Лилия Сулейманова 26 апреля в 13:26
892 2
​Что делать, если ребенка распределили в детский сад Сургута далеко от дома?

​Что делать, если ребенка распределили в детский сад Сургута далеко от дома?
Рассказываем, почему так происходит и как обменять полученное место на желаемое
Лилия Сулейманова 26 апреля в 11:32
3269 1
​Варламов ответил сургутянам. Лучше бы он этого не делал

​Варламов ответил сургутянам. Лучше бы он этого не делал
В очередной раз с использованием нецензурной лексики уважаемый Херр оскорбил наши заборчики. Вадим Николаевич, предлагаю уже поместить их на открытки и сделать брендом. Вполне серьезно.
Филипп Солдатенков, сургутянин 25 апреля в 16:25
2076 10
​Католики Сургута отметили Воскресение Иисуса Христа // ФОТОРЕПОРТАЖ

​Католики Сургута отметили Воскресение Иисуса Христа // ФОТОРЕПОРТАЖ
Хотим поделиться этой великой радостью со всеми жителями нашего города, а также пожелать нашим братьям и сестрам — православным и греко-католикам — глубокого переживания пасхальных событий в ближайшие дни
о. Марэк Ящковски 25 апреля в 14:31
652 0
Если Сургутнефтегаз когда-нибудь уедет, то для Сургута это будет как потеря близкого родственника

Если Сургутнефтегаз когда-нибудь уедет, то для Сургута это будет как потеря близкого родственника
Вячеслав Некрасов, экономист, ведущий научный сотрудник лаборатории исторических исследований СурГПУ 25 апреля в 13:41
1295 5
​Как пожарить шашлык в Сургуте и не нарваться на штраф?

​Как пожарить шашлык в Сургуте и не нарваться на штраф?
Получить денежное взыскание можно даже за пикник на собственной даче
Лилия Сулейманова 25 апреля в 13:02
982 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика